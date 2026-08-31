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CASO SUPERCOPA

La Fiscalía se opone a levantar la imputación de directivos de la empresa acusada por la UCO de pagar “sin justificación” a la trama de Rubiales

Anticorrupción rechaza también que la jueza dicte el sobreseimiento libre del exdirector de Recursos Humanos de la RFEF José Javier Jiménez Jiménez

El expresidente de la Real Federación de fútbol, Luis Rubiales, en una imagen de archivo.

El expresidente de la Real Federación de fútbol, Luis Rubiales, en una imagen de archivo. / SERGIO PEREZ / EFE

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Tono Calleja Flórez

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MADRID
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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que no se levante la imputación de directivos de la empresa Gruconsa, la sociedad acusada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de pagar “sin justificación” a la presunta trama liderada por el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales. Así consta en un escrito dirigido el pasado 27 de agosto a la jueza del caso Supercosa, Delia Rodrigo, al que ha tenido acceso en exclusiva este periódico.

El fiscal José M. Alonso se opone de esta forma a la pretensión de los investigados Francisco Oliva, María Dolores Moral Zafra y Jonathan Oliva y de la constructora Gruconsa, que realizó las obras de reforma del estadio de La Cartuja (Sevilla) en época de Rubiales, de que dictara el sobreseimiento de su imputación: "En el presente estado del proceso, pendiente aún de llevarse a efecto, entre otras, práctica de declaraciones de varios investigados que han de ser sometidas a contraste con las ya efectuadas por los ahora solicitantes y por otros implicados en los hechos perseguidos; se interesa que no se modifique la condición procesal de los citados", completa el fiscal.

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales a la salida de la Audiencia Nacional, a 11 de febrero de 2025

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales a la salida de la Audiencia Nacional / A. Pérez Meca - Europa Press

El informe del Ministerio Fiscal se produce después de que la defensa de los directivos y empleados de Gruconsa pidiera el sobreseimiento de la investigación contra ellos. El abogado de estos investigados sostiene "que los informes periciales y las declaraciones de testigos e imputados demuestran que no se han producido pagos opacos, pues han sido contabilizados y declarados", según informó la Cadena Ser.

"Sin aparente justificación"

Un informe de 23 de febrero de la UCO alude "al pago de beneficios sin aparente justificación de Gruconsa a Dismatec Sport", esta última administrada de hecho por Francisco Javier Martín Alcaide, alias 'Nene', amigo de Luis Rubiales. "En cuanto al destino que habría dado Dismatec a los fondos recibidos por estas dos facturas, cabe recordar que se remiten en su práctica totalidad a GC Legal [el despacho de Tomás González Cueto, mano derecha del exdirigente en la RFEF] al día siguiente de recibirlos de Gruconsa", dice el oficio policial, que constata la "correlación de pagos entre la Federación y Gruconsa y entre esta constructora con Dismatec ('Nene'), "observándose en repetidas ocasiones que el abono de las facturas emitidas por DIismatec a la constructora se encuentra supeditado al cobro previo por parte de Grucosa de los trabajos realizados en favor de la RFEF".

La UCO completa que en uno de los casos Gruconsa habría realizado "el cálculo del beneficio correspondiente a 'Nene' -derivado del 20 % del resultado de todos los proyectos incluidos en un archivo- para 2021, detrayendo los importes ya abonados desde la constitución de Dismatec".

Archivo - El estadio de La Cartuja de Sevilla.

Archivo - El estadio de La Cartuja de Sevilla. / LA CARTUJA - Archivo

En este sentido, el informe policial afirma que la facturación mensual de Dismatec a Gruconsa "habría tenido por objeto el cobro por adelantado de la mencionada previsión de beneficios, siendo éstos, según el reparto de 2021, derivados principalmente de la RFEF y la empresa Estadio de La Cartuja de Sevilla SA", la sociedad público-privada que gestiona el recinto deportivo.

Recursos Humanos de la RFEF

Por otra parte, en un escrito de 26 de agosto, al que también ha tenido acceso esta redacción, la Fiscalía Anticorrupción se opone a que la jueza de Majadahonda (Madrid) dicte el sobreseimiento libre del exdirector de Recursos Humanos de la RFEF José Javier Jiménez Jiménez, conocido como 'Jota': "No procede acceder a dictar la resolución que se solicita en el actual estado del proceso, sin perjuicio de lo que resulte posteriormente, y, en todo caso, una vez le haya sido recibida declaración en concepto de investigado", dice el fiscal José M. Alonso.

En el mencionado informe de febrero pasado la UCO pone de manifiesto que el 20 de febrero de 2024 "Ángel [González Segura] recibió una llamada de Miguel García Silvero, quien le manifestó que le había indicado a "Jota" -José Javier Jiménez Jiménez- que necesitaban tres presupuestos valorados relativos a una nueva reforma en la Ciudad de Fútbol que se encontraba gestándose".

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"Nos la han puesto botando, nos la han puesto en teoría botando. Eh, JJ ya se ha sentado con ellos y Miguel García Silvero me va a llamar ahora, vale. Se ha sentao ya con ellos, vale", completa Ángel González Segura. hermano del exdirectivo de la RFEF Pedro González Segura, también investigado en el caso Supercopa.

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