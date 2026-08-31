ERC y los Comuns ven insuficiente el cese en Educació ante la crisis con los docentes y reclaman un "gran acuerdo"

Ni el cese de la número dos de Educació por el fiasco de las pruebas PISA ni las medidas anunciadas este lunes por la consellera Esther Niubó son, a ojos de ERC y Comuns, los socios del Govern, suficientes para atajar la crisis abierta con los docentes. Ambos partidos han señalado los déficits de gestión que, a su juicio, está sufriendo el Executiu de Salvador Illa en este ámbito y han reclamado más diálogo con los sindicatos y un "gran acuerdo" estructural para relanzar el sistema educativo en Catalunya.

A las puertas del inicio del curso escolar, el próximo martes día 8 y con una jornada de huelga de profesores ya convocada, Junqueras ha calificado de insuficiente la respuesta de la conselleria ante la polémica de las pruebas PISA, de las que quedaron excluidos una parte sustancial del alumnado con mayores dificultades. "Muy probablemente de aquí a una semana, de aquí a un mes o de aquí a tres meses los problemas que hay en el ámbito de la enseñanza continuarán estando y no habremos notado ninguna mejora significativa por el hecho de que hayan destituido o hecho dimitir a alguien", ha advertido tras conocerse el cese de la número dos del departamento y la apertura de expedientes a tres trabajadores.

También los Comuns han tachado de "fracaso" la gestión hecha por la consellera Niubó. El portavoz del partido en el Parlament, David Cid, ha recordado que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa "advirtió hasta siete veces" a Catalunya para que corrigiera el error, algo que no sucedió.

Grupo de expertos y pacto

Pero más allá de la crisis de PISA, los socios del Govern consideran que Educació debe sentar unas nuevas bases para abordar el conflicto enquistado con los docentes. Junqueras ha aprovechado la primera rueda de prensa tras el parón vacacional para reclamar de nuevo al Govern de la Generalitat un acuerdo para mejorar la educación en Catalunya. A principios de agosto, tras el fiasco de PISA, el líder de ERC ya propuso crear un comité de expertos para asesorar al departamento de Educació con un mandato de 12 años y evitar así que los cambios de consellers dificultaran la aplicación de mejoras en este ámbito, y este lunes ha insistido en su propuesta.

"Esperamos que el Govern no cometa el error de creer que con esto la cuestión está resuelta. Nos enfrentamos a algo mucho más profundo y amplio", ha rematado Junqureras. El objetivo, al que también apuntan los Comuns, es alcanzar un "acuerdo" con la comunidad educativa que atienda la base del conflicto.

Junts y la CUP, en cambio, han acusado a la consellera de no haber hecho los "deberes de verano" y han lamentado que aún no pueda garantizar que el curso empezará sin una nueva jornada de huelga el próximo lunes. Además, los cupaires reprochan a Niubó que se "escude" en sus subordinados ante el fiasco de las pruebas PISA y consideran que se trata de una "gran irresponsabilidad".

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