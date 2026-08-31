Encuestas de las elecciones generales en España: así están los sondeos

Comienza el curso político que determinará si hay cambio de ciclo en España. En mayo habrá elecciones municipales en todo el país y autonómicas en la mitad de las comunidades, y antes o después de esa fecha se celebrarán unas elecciones generales que marcarán el futuro político de Pedro Sánchez y para Alberto Núñez Feijóo. El protagonista del verano ha sido, con permiso de los incendios, la llegada masiva de migrantes a Ceuta, en la que el Gobierno se ha ido enredando a medida que pasaban los días y sigue sin resolverse. Las últimas encuestas publicadas aún no recogen el impacto de esta crisis, pero el PSOE empieza el curso aumentando su desventaja respecto a un PP que sube, aunque no logra esquivar a Vox.

Los últimos compases del curso anterior reforzaron a Feijóo, que incrementó en dos puntos la distancia que tiene sobre Sánchez de cara a unas elecciones generales, que, como tarde, tocarían en julio de 2027. Esa distancia entre el PP y el PSOE es ahora de 3,5 puntos, cuando a finales de junio era de 1,5 puntos. Entonces, los sondeos recogían de lleno los efectos de las últimas investigaciones judiciales que afectan al PSOE, como la causa contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la trama de Leire Díez. A los populares les beneficia también el estancamiento de Vox, aunque seguirían dependiendo de los ultras para llegar a la Moncloa y la suma del bloque de la derecha conserva su holgura. En las últimas generales, Feijóo (33,06%) venció a Sánchez (31,68%) por solo 1,3 puntos.

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El promedio de todas las encuestas sobre las elecciones generales publicadas este 2026 pronostica que el PP obtendría el 31,3% de los votos y el PSOE lograría el 27,8% de los sufragios. En los últimos dos meses, los populares han ganado seis décimas y los socialistas han sumado 1,4 puntos. Pero comparado con el resultado electoral, Feijóo retrocedería 1,7 puntos y Sánchez se dejaría 3,8 puntos. Convertida esa media en escaños, el PP conseguiría hoy 136 diputados (uno menos que en junio y uno menos que en las urnas) y el PSOE se quedaría con 107 (tres menos que hace dos meses y 14 menos que en las urnas).

En las generales de 2023, Vox y Sumar quedaron muy igualados. La formación de Abascal aventajó en apenas dos escaños a la coalición de Yolanda Díaz y ambos empataron en porcentaje de voto (12,3%). Ahora, la extrema derecha conseguiría el 17,7% de los votos y 62 diputados, lo que supone un retroceso de siete décimas desde junio, pero un aumento de dos diputados, además de un crecimiento de cinco puntos y 29 diputados respecto a las elecciones. La ultraderecha casi duplicaría su representación en el Congreso.

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Por el contrario, Sumar, aunque se ha recuperado un poco, se quedaría ahora con un tercio de su representación actual, cayendo hasta el 6,5% de las papeletas y 10 parlamentarios, cuatro décimas y un escaño más que hace dos meses. La diferencia entre Vox y Sumar ha pasado de 7,6 puntos a inicios del año a más de 11 puntos en la actualidad. Podemos se quedaría con solo el 3,2% de los votos y 2 escaños, una décima más y los mismos escaños que en junio. Es decir, las dos marcas a la izquierda del PSOE lograrían por separado 19 diputados menos de los que obtuvieron juntos en las urnas.

El actual empate entre Junts y ERC se desharía a favor de los republicanos, que aguantarían mejor que los posconvergentes. Esquerra pasaría de 7 a 8 representantes (uno más que en junio) y JxCat perdería tres parlamentarios y se quedaría con 4 (uno menos que hace dos meses). Por lo que respecta al pulso vasco entre EH Bildu y el PNV, ambos repetirían sus resultados, de manera que la izquierda abertzale mantendría los 6 diputados y los peneuvistas conservarían los 5 parlamentarios.

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Gráfico que muestra la evolución de la media de escaños en España. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Estos promedios permitirían a Feijóo alcanzar la Moncloa solo con el apoyo de Vox o con la abstención del PSOE. El PP y Vox sumarían 198 escaños, uno más que hace dos meses, 28 más que en las urnas y 22 por encima de la mayoría absoluta. Por su parte, la suma de los socios del Gobierno sería de 117 escaños, dos menos que en junio y 35 menos que en las elecciones.