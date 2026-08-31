Dimite Tomás Carrión, número dos de Núria Parlon en la conselleria de Interior

El hasta ahora secretario general del Departament de Interior, Tomás Carrión, ha dimitido de su cargo, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Se trata del número dos de Núria Parlon, que desde el principio de la legislatura ha ejercido de mano derecha de la consellera. Fuentes de la conselleria confirman su salida, que atribuyen a una decisión personal para reincorporarse a su antigua plaza como funcionario.

Hace varios días que Carrión trasladó su decisión de no continuar. La cúpula de Interior agradece la labor que ha desempeñado durante estos dos años y destaca especialmente su contribución a la reorganización del departamento. Antes de dar el salto al Govern, Carrión era director de Seguridad Ciudadana, Espacio Público y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Santa Coloma con Parlon de alcaldesa. Forma parte del círculo de dirigentes de confianza de la consellera durante su etapa como alcaldesa que dio el paso con ella a Interior. Biólogo de formación, su figura estuvo estrechamente vinculada al proyecto de transformación y renaturalización del río Besòs.

El relevo del jefe de los Mossos

La dimisión de Carrión se produce a las puertas del relevo del comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, que se jubila en octubre. En Interior llevan meses preparando un relevo que pondrá a prueba los equilibrios mantenidos hasta ahora. La intención de la consellera Parlon es que una comisaria esté al frente de la próxima jefatura de Mossos y ya hay algún nombre propuesto que debe ser validado. Sin embargo, los cambios pensados no afectarán únicamente al jefe de los Mossos sino a buena parte de la cúpula, ya que está previsto el ascenso de varios intendentes a comisario.

La intención de los responsables de Interior es que el cambio sea consensuado y no genere división interna dentro del cuerpo, como ha pasado cuando han designado otros comisarios jefes. El mandato de Esquius ha estado caracterizado por devolver a los Mossos a la actividad policial, alejada de la política, tras los años convulsos del proceso soberanista y sus secuelas.

El comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, la consellera de Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, y el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, durant una roda de prensa. / Nazaret Romero / ACN

En este sentido, se ha notado la mano de Trapero y los mandos policiales afines con la aplicación de dispositivos específicos de orden público, como el Daga o el Kanpai, cuyo objetivo era garantizar la seguridad de la ciudadanía de Catalunya. Parlon ha podido sacar pecho de los grandes éxitos policiales, con un notable descenso de los delitos, gracias a la aplicación de estas medidas policiales en las calles a diario.

Ahora, se espera que el relevo al frente de la policía catalana se haga con "cierta naturalidad y cierta tranquilidad" , como declaró Parlon en EFE en una entrevista en la que también elogió la tarea de Trapero como "un valor añadido" en Interior. Falta por ver si el equilibrio de poder se mantiene con los nuevos cambios tanto en el Departament como en Mossos. Desde la oposición, sin embargo, ERC, Junts, los Comuns y la CUP han reclamado la salida de Trapero por polémicas como la infiltración de agentes de los Mossos en una asamblea de docentes. Este mismo lunes ha sido el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, quien la ha vuelto a reclamar.

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Los cambios hasta ahora

La marcha de Carrión es la segunda salida que se produce de un secretario general del Govern de Illa desde que empezó el mandato, puesto que este mismo lunes la consellera Niubó ha anunciado el cese de Teresa Sambola como secretaria general de Educació. El único cambio relevante que se había producido hasta ahora en la cúpula de la Generalitat había sido en la conselleria de Drets Socials, donde el pasado mes de julio Raúl Moreno, hasta entonces número dos del departamento, fue nombrado conseller en substitución de Mònica Martínez Bravo. Tras ese movimiento, el president dejó claro que no es partidario, al menos por ahora, de una remodelación del Govern.