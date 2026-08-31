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Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta
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Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
Infancia ha informado de que trabaja en el traslado a la península de hasta 500 niñas y ha celebrado una conferencia sectorial en la que se aprobó un crédito de 25 millones de euros para la atención de menores en Ceuta, con el rechazo únicamente de Castilla y León, Extremadura y Aragón, donde Vox ostenta las competencias de Infancia y que no acudieron al encuentro.
Mientras, recuerda EFE, el Gobierno ha fijado el retorno de menores y adultos como su prioridad, la ministra Sira Rego ha reclamado públicamente la solidaridad de las comunidades autónomas para acoger menores en la península y "destensionar" Ceuta, al tiempo que ha avisado de que no aceptará "ninguna deportación masiva de niños".
Turno de explicaciones en el Congreso para Rego (Infancia) y Redondo (Igualdad)
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la de Igualdad, Ana Redondo, comparecerán este lunes en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de su gestión respecto a la crisis que vive Ceuta tras la entrada de miles de personas migrantes el pasado 30 de julio.
Ambas acudirán a la Cámara Baja después de que lo hicieran la semana pasada hasta siete ministros y antes de que el próximo jueves comparezca a petición propia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Darán cuenta de sus gestiones cuando en Ceuta permanecen miles de personas migrantes -unas 9.000 según el Gobierno ceutí y en torno a 5.000 según Interior- tras la entrada de algo más de 80.000 personas procedentes de Marruecos y tras días de tensión creciente y de protestas en las que los ceutíes han pedido su expulsión.
Interior cifró el pasado miércoles en 1.500 el número de menores que ya han sido filiados, aunque otros todavía no han sido registrados. Especialmente vulnerable es la situación que atraviesan las niñas y las mujeres.
Cientos de ceutíes vuelven a salir a la calle para reclamar la expulsión de los migrantes
Varios cientos de ceutíes han vuelto a salir esta tarde a la calle para protagonizar una protesta contra los "invasores" que se ha desarrollado por el centro de la ciudad y ha finalizado a las puertas de la Delegación del Gobierno.
La medida de protesta se ha efectuado justo cuando este domingo se cumple un mes de la entrada masiva de miles de ciudadanos marroquíes por la frontera del Tarajal, de los cuales unos 9.000 según el Gobierno ceutí todavía permanecen en Ceuta.
La marcha, convocada a través de las redes sociales, se ha iniciado en la céntrica plaza de África -junto a la sede del Gobierno autonómico- y ha recorrido las calles del centro para finalizar en la plaza de los Reyes, justo frente a la sede de la Delegación del Gobierno.
Tres detenidos por un nuevo ataque sin heridos a militares en Ceuta
La Guardia Civil ha detenido esta tarde en Ceuta a otros tres marroquíes por su implicación en el lanzamiento de unas botellas cargadas con líquido corrosivo contra una patrulla de las Fuerzas Armadas, no llegando a herir a ninguno de los militares.
Los hechos, según han informado a EFE fuentes policiales, se han producido esta tarde en la zona de San Amaro, un lugar próximo a la costa donde los militares han establecido un dispositivo de control.
Los tres migrantes lanzaron las botellas contra los militares, sin que ninguna de ellas llegara a alcanzar a los efectivos del Ejército. La Guardia Civil consiguió localizar a los implicados y proceder a su arresto.
Grupos reducidos de migrantes siguen abandonando Ceuta de forma constante por la frontera
Grupos reducidos de migrantes marroquíes de los que accedieron ilegalmente a Ceuta el pasado 30 de julio siguen abandonando de forma voluntaria la ciudad autónoma de forma constante, aunque la cifra es mínima. Según han informado a EFE fuentes policiales, prácticamente cada jornada se produce el retorno de alguno de los migrantes que han permanecido este último mes viviendo en los montes o bien en los acantilados de la ciudad.
La falta de un lugar para poder dormir así como las noticias de que no serán regularizados ha motivado que muchas de estas personas hayan optado por abandonar la ciudad por el mismo lugar por el que entraron. No obstante, las fuentes han asegurado que se puede estar hablando de una media de unas 20 personas a la semana frente a los 5.000 que calcula el Ministerio del Interior que quedan en la ciudad y los 9.000 a los que eleva la cifra el Gobierno de Juan Jesús Vivas.
Televisiones y radios trasladan el próximo lunes a Ceuta el arranque de la nueva temporada informativa
Televisiones y radios han decidido arrancar este lunes 31 de agosto en la Ciudad Autónoma de Ceuta con las cabeceras y rostros más relevantes la nueva temporada informativa teniendo en cuenta la situación que se vive en la región tras la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio.
La "flotilla solidaria" llega a Ceuta con sus embarcaciones para apoyar a sus ciudadanos
Las primeras embarcaciones de la denominada "Flotilla solidaria" que este fin de semana navega desde distintos puntos de Andalucía en apoyo a Ceuta han comenzado a llegar este sábado al puerto deportivo de la ciudad autónoma, donde está previsto que atraque la totalidad de la expedición, formada por unos 60 barcos.
La iniciativa, concebida como un gesto de respaldo a los ceutíes en un momento marcado por la crisis migratoria, reunirá durante este fin de semana a navegantes procedentes principalmente de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, que compartirán mañana una navegación por aguas próximas a Ceuta junto a embarcaciones de la ciudad.
Una ONG alemana ayuda a los migrantes en Ceuta a cargar sus teléfonos con generadores y puntos de carga en el Trampolín
La organización Mission Lifeline International lleva varios días prestando asistencia a los migrantes que permanecen en situación de calle en Ceuta y, desde este sábado, ha instalado un punto de carga de teléfonos móviles en la explanada situada junto a los aseos y las duchas habilitados para estas personas en la zona del Trampolín.
La furgoneta de la ONG se ha instalado desde las 15:00 en la explanada, frente a los baños. El vehículo cuenta con generadores que permiten conectar directamente a la corriente varias regletas con enchufes, que los voluntarios han colocado en el exterior sobre una mesa protegida del sol por una pequeña carpa.
306 migrantes han recibido asistencia sanitaria en últimas 24 h y 14 siguen hospitalizados
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) mantiene activo el dispositivo sanitario especial coordinado con la Delegación del Gobierno en Ceuta para atender a la población migrante y ha prestado 306 asistencias en el último día, mientras que 14 migrantes siguen hospitalizados por diferentes motivos.
Según ha informado el Ingesa en un comunicado, entre las 09:00 horas del viernes y las 09:00 horas de este sábado los dispositivos asistenciales de Atención Primaria y Atención Especializada han realizado un total de 306 asistencias, sin incidencias relevantes y garantizando al mismo tiempo la atención habitual a la población ceutí.
Bruselas ya trabaja en la petición de España para recibir apoyo de Frontex en Ceuta
El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, aseguró este sábado que la Unión Europea (UE) ya trabaja para dar respuesta a la solicitud de España de recibir apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), entre otras agencias europeas, para las labores de triaje de las personas inmigrantes que quedan en Ceuta tras la entrada masiva el pasado mes de julio.
"Hemos recibido una solicitud de apoyo adicional por parte de España, que incluye la colaboración de Frontex, Europol y la EUAA (Agencia de Asilo de la Unión Europea). Ya estamos trabajando en dicha solicitud y tomaremos una decisión con celeridad", afirmó el comisario a través de un mensaje en redes sociales.
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