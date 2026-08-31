Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta

Turno de explicaciones en el Congreso para Rego (Infancia) y Redondo (Igualdad)

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la de Igualdad, Ana Redondo, comparecerán este lunes en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de su gestión respecto a la crisis que vive Ceuta tras la entrada de miles de personas migrantes el pasado 30 de julio.

Ambas acudirán a la Cámara Baja después de que lo hicieran la semana pasada hasta siete ministros y antes de que el próximo jueves comparezca a petición propia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Darán cuenta de sus gestiones cuando en Ceuta permanecen miles de personas migrantes -unas 9.000 según el Gobierno ceutí y en torno a 5.000 según Interior- tras la entrada de algo más de 80.000 personas procedentes de Marruecos y tras días de tensión creciente y de protestas en las que los ceutíes han pedido su expulsión.

Interior cifró el pasado miércoles en 1.500 el número de menores que ya han sido filiados, aunque otros todavía no han sido registrados. Especialmente vulnerable es la situación que atraviesan las niñas y las mujeres.