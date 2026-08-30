Salvador Illa: "El país tiene recursos para abordar un replanteamiento del ámbito educativo"

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (La Roca del Vallès, 1966), tiene claros los retos que tiene por delante en esta segunda mitad del mandato. En la primera entrevista que ofrece en este nuevo curso político, pone las bases de la negociación con los profesores, deja clara su voluntad de luchar contra la compra especulativa de vivienda, explica las opciones que tiene sobre la mesa para mejorar la AP-7 y se abre a reformar el Código Penal para endurecer la tenencia de armas.

Ya ha superado el ecuador del mandato y arranca un nuevo curso político con los presupuestos aprobados. ¿En qué lo notarán los catalanes?

Los catalanes notarán una inversión muy importante en servicios públicos, fruto del acuerdo presupuestario. Ya sabíamos que no estaban al nivel que reclama la sociedad ni en materia de sanidad, ni de vivienda, ni de dependencia, ni de educación; pero el Govern lo afronta con valentía y ambición, y seguirá trabajando también para que la economía catalana continúe generando prosperidad y pueda compartirla. Las prioridades hasta 2028 son la vivienda, la educación, las infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias; la energía y la disponibilidad del agua; los retos ante el cambio climático; y la financiación autonómica, que nos tiene que permitir disponer de los recursos para poder abordar todas estas cuestiones. También pienso que en estos próximos meses veremos cómo se hace finalmente efectiva la amnistía, que es una puerta al futuro de Catalunya y de España.

Aunque ya tenemos los presupuestos para lo que queda de año, ¿el Govern quiere empezar ya a trabajar en los de 2027?

El Govern está centrado ahora en ejecutar los presupuestos aprobados a principios de julio, que son los más ambiciosos que ha tenido nunca Catalunya y que nos dan recorrido político hasta 2028 para afrontar lo que queda de legislatura con solvencia. No obstante, no nos cerramos a unos presupuestos para 2027.

Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, en el Palau de la Generalitat durante su entrevista con El Periódico. / Jordi Otix / EPC

Más allá del relevo en la Conselleria de Drets Socials i Inclusió, no ha hecho cambios. ¿El objetivo es mantener este Govern hasta el final de la legislatura?

El objetivo es que el Govern lleve a cabo su plan de gobierno. Yo estoy muy contento con todos los consellers y creo que hay que dar tiempo para poder implementar los objetivos que tienen marcados en cada departamento.

El curso escolar no empieza con la normalidad que anhelaba el Govern, sino con una nueva jornada de huelga de los profesores. ¿Cree que se ha ido demasiado lejos y que incluso los propios profesores han superado a los sindicatos?

Tenemos que afrontar las cosas tal como son. La educación requiere una reflexión a fondo, requiere más recursos. Los acuerdos a los que hemos llegado con algunos sindicatos son los más importantes que se han conseguido nunca en Catalunya porque implican un compromiso de gasto de 2.600 millones de euros. Pero hay otros aspectos que deben abordarse y agradezco las aportaciones positivas. El Govern hará de Govern. ¿Se encontrará la ciudadanía y la comunidad educativa con un Govern dispuesto a reflexionar en el ámbito educativo y a abordar las reformas que puedan hacer falta? Sí. ¿Lo haremos con una mirada a medio y largo plazo? Sí. ¿Es la educación una prioridad de país? Rotundamente sí. ¿Tenemos buenos profesionales en Catalunya en este ámbito? Rotundamente sí. ¿Hay cosas que mejorar? Rotundamente sí. ¿Y estas cosas que mejorar ya existían hace uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis años? Sí. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que el Govern está dispuesto a afrontarlas con la mano tendida. Eso sí, pidiendo visiones y aportaciones constructivas, sentido común, responsabilidad y garantizando el respeto a todos los derechos: de huelga, de educación y de movilidad.

En educación tenemos que afrontar las cosas tal como son, se requiere una reflexión a fondo

Cuando piensa en los aspectos que quedan por abordar, ¿está pensando en bajar las ratios, en más recursos para la escuela inclusiva, en un aumento salarial mayor...?

Me remito a lo que la consellera ha dicho sobre esta cuestión y a lo que dirá en los próximos días. Hay cosas que mejorar y el Govern tiene voluntad de mejora, pero lo haremos tocando con los pies en el suelo. No se puede pasar del 0 al 10 sin pasar antes por el 1, por el 2, por el 3... No se pueden pedir imposibles. No es que yo diga que no puede ser, es que no puede ser. Si hay una actitud de responsabilidad, de serenidad y de sentido común, yo creo que el país tiene los recursos -y más si conseguimos sacar adelante la financiación- para poder abordar de forma progresiva una mejora sustancial y un replanteamiento del ámbito educativo, que es fundamental para el futuro del país. El Govern está en ello.

Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, en el Palau de la Generalitat durante su entrevista con El Periódico. / Jordi Otix / EPC

¿Cómo imagina usted una escuela inclusiva adecuada? ¿Debe pasar por más aulas de acogida? Es evidente que al modelo que está aprobado le faltan recursos para que sea una realidad...

Yo me imagino que podamos hacer una reflexión serena, no eterna, con un calendario concreto, entre todos, para tomar esta decisión. Es una decisión sobre la que el Govern tiene que expresar su opinión, pero debe escuchar. He conocido a personas que tienen situaciones impactantes desde el punto de vista de sus capacidades y que, gracias a una escuela inclusiva, no se quedan encerradas en casa. Esto funciona. No quiero decir que no tenga que ajustarse; pero creo que debe haber centros de educación especial porque me lo piden muchas veces las propias familias. Tenemos que ser capaces, entre todos, de fijar los límites y los recursos para llegar a un acuerdo.

Tenemos que ser capaces, entre todos, de fijar los límites y los recursos de la educación para llegar a un acuerdo

Usted ha mostrado su plena confianza en la consellera en muchas ocasiones, pero USTEC reclama su implicación directa como president en estas negociaciones. ¿Lo hará?

Yo estoy al corriente de todas las cuestiones que son relevantes para el país, como me corresponde como president, también en el ámbito educativo, pero el Govern es un órgano de dirección colectiva y la persona que tiene esta responsabilidad en el ámbito educativo es la consellera Esther Niubó, que está haciendo un buen trabajo y tiene todo mi apoyo.

La consellera Esther Niubó está haciendo un buen trabajo y tiene todo mi apoyo

Ha habido otra polémica añadida que es el error en la muestra que invalida las pruebas PISA en Catalunya. Se puso en marcha una investigación. ¿Cuál es el resultado y qué decisión tomará?

En los próximos días la consellera dará a conocer el resultado de esta investigación interna y las medidas correspondientes. Ha sido un error que no se puede volver a producir y la obligación del Govern es tomar las medidas para que no vuelva a ocurrir y depurar responsabilidades si las ha habido.

El Consell de Garanties Estatutàries ha emitido un dictamen muy contundente contra la ley que pretende limitar la compra especulativa. ¿Qué cambios harán en la ley?

El Departament de Territori, con el apoyo de la Secretaría del Govern, está analizando qué aspectos deben corregirse. El dictamen del CGE no es vinculante, pero lo tomaremos como referencia. Yo no quiero hacer nada de cara a la galería, quiero hacer cosas que sirvan, así que tiene que tener las máximas garantías jurídicas y de solvencia. El objetivo no es evitar que alguien pueda tener una segunda vivienda como forma de ahorro para poder alquilarla, sino evitar que se compre vivienda para hacer negocio. ¿Quién se queja de esto? Los que quieren hacer negocio. Y yo les digo: háganlo en otro ámbito. Jueguen en bolsa, inviertan ahí, pero no en vivienda porque no nos lo podemos permitir como país. ¿Cómo le digo yo a muchos ciudadanos de Catalunya que la economía va bien, pero que ellos no pueden acceder a una vivienda? Es una misión de país.

Limitaremos la compra especulativa de vivienda con las máximas garantías jurídicas y de solvencia

La opción del sistema de pago por viñeta en la AP-7 recibió el aval del Parlament. ¿Es la idónea o prefiere otra? ¿El Govern está trabajando ya para implantarla?

En el Departament de Territori hay un grupo de trabajo que está pensando en ello y es una propuesta que está sobre la mesa. Pero quiero recordar que algunas vías de alta capacidad no son titularidad del Govern, por lo que tendremos que abrir una conversación con el Gobierno y evitar disfunciones con efectos comparativos en otros tramos. No podemos estar permanentemente esperando, pero tampoco podemos olvidar que existe un marco europeo y los aspectos medioambientales. Hay que concretar ese principio de que quien más contamina, más paga.

¿Tiene sentido reclamar la titularidad?

No digo que lo hagamos, pero es una opción.

Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, en el Palau de la Generalitat tras su entrevista con El Periódico. / Jordi Otix / EPC

Sobre Rodalies, como sabe, sigue funcionando más o menos mal. El traspaso está en marcha, pero ¿qué les diría a los usuarios que ven cómo cada día esperan trenes con retraso o directamente trenes que no pasan?

Les diría que entiendo perfectamente cómo se sienten y que, en estos momentos, seguimos trabajando en la infraestructura ferroviaria, con una inversión en obras reclamada desde hace mucho tiempo, que genera incomodidades, pero que no podemos hacer más porque, si hiciéramos más inversiones de golpe, ya no sería compatible con operar la red. También estamos trabajando en la incorporación progresiva de más trenes a partir de principios del año que viene, en el traspaso de algunas líneas como la R1 y nos hemos puesto muy serios contra el vandalismo.

El Govern siempre ha defendido el cierre de las centrales nucleares catalanas, pero ahora, después de lo que ha ocurrido con Almaraz, ¿mantiene la misma seguridad de que será así?

Si escuchamos a algunas personas, casi tendríamos que pagar para que continuaran funcionando las centrales nucleares. La prioridad del Govern son las energías renovables, necesitamos la máxima autonomía energética posible y tenemos un país con sol y viento, tenemos que ser capaces como país de progresar y tenemos también una responsabilidad con el cambio climático. Hay un calendario acordado y, cuando llegue el momento, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar.

El calendario de cierre de las nucleares está acordado y la prioridad del Govern son las energías renovables

El Govern ha aplazado la aprobación definitiva del Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya (PLATER) hasta el verano de 2027, cuando inicialmente tenía previsto hacerlo este año, después de constatar las reticencias territoriales y recibir más de 12.000 alegaciones. ¿Cómo piensa atender estas demandas?

Doy por hecho que es un proceso y hay un mandato. ¿Es razonable hacer un plan sobre dónde pondremos las renovables y que todo el mundo lo sepa? Sí. Y todavía es más razonable hacerlo con los ayuntamientos. Se ha explicado por todo el territorio, comarca a comarca, municipio a municipio. Yo agradezco mucho que haya habido este nivel de participación porque queremos hacerlo con el máximo consenso posible y con criterios muy claros. Lo que estamos haciendo es abrir este debate. ¿Habría sido más cómodo para el Govern no hacer nada? Sí. Eso es lo que se hacía, pero ahora estamos nosotros gobernando.

Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, en el Palau de la Generalitat tras su entrevista con El Periódico. / Jordi Otix / EPC

¿Cómo hará que Catalunya deje de ser un lugar propicio para la instalación de plantaciones de marihuana, que cada vez más conllevan la presencia de mafias internacionales armadas?

Combatiéndolo con los medios que tenemos: los cuerpos y fuerzas de seguridad. En estos momentos es el principal problema en materia delictiva porque hemos actuado. Fíjese que hace dos años era la multirreincidencia, y ya ha bajado porque se ha endurecido la legislación y se han puesto más medios. Ahora el problema son las armas de fuego y, efectivamente, las mafias vinculadas a las drogas. Lo que tenemos que hacer es detenerlos, ponerlos a disposición judicial y que se determine la pena que deben cumplir. Esto lo tenemos que hacer en cooperación con el Gobierno y con Europa, porque son redes internacionales.

¿Plantea reformar el Código Penal, por ejemplo, para endurecer las penas?

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