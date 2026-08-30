Junqueras replica a Illa que hay cambios en educación que pueden tomarse "mañana mismo"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido este domingo al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que hay decisiones en educación "que no pueden esperar y se pueden llevar a cabo mañana mismo". "Solo falta voluntad política", ha dicho Junqueras en un mensaje en X en respuesta a la entrevista de Illa en 'El Periódico', donde afirma que Catalunya tiene los recursos para abordar de forma progresiva una mejora del sistema.

"Estamos convencidos de que hace falta un gran acuerdo en educación", ha dicho Junqueras, que ha pedido que sea "estable", que "vaya más allá de una legislatura" e implique a "fuerzas democráticas, expertos, agentes sociales, equipos directivos, sindicatos y comunidad educativa".

"Cataluña necesita menos reproches y más acuerdos útiles y soluciones que se cumplan", ha añadido Junqueras.

El republicano ha dicho que comparte con Illa "la necesidad de tomar decisiones para mejorar la calidad educativa a medio y largo plazo", pero ha pedido hacer cambios también ahora porque "el sistema educativo lo reclama y el país lo necesita".

Illa: "No se puede pasar del 0 al 10"

En la entrevista con este diario, Illa ha afirmado que Catalunya tiene los recursos para mejorar el sistema educativo de forma "progresiva" y ha tendido la mano para abordar más reformas con los sindicatos, pero con "sentido común y responsabilidad": "No se puede pasar del 0 al 10".

El president de la Generalitat ha subrayado que la educación "requiere una reflexión a fondo" y, ante la convocatoria de huelga de profesores para el primer día del curso escolar, ha pedido que el debate se aborde con "visiones y aportaciones constructivas, sentido común, responsabilidad y garantizando el respeto a todos los derechos: de huelga, de educación y de movilidad".

"Hay cosas que mejorar y el Govern tiene voluntad de mejora, pero lo haremos tocando con los pies en el suelo. No se puede pasar del 0 al 10 sin pasar antes por el 1, por el 2, por el 3... No se pueden pedir imposibles", ha enfatizado.

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Según Illa, "si hay una actitud de responsabilidad, de serenidad y de sentido común", Catalunya "tiene los recursos, y más si conseguimos sacar adelante la financiación, para poder abordar de forma progresiva una mejora sustancial y un replanteamiento del ámbito educativo".