Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaAccidente AP7Caída de PogacarHarald de NoruegaNepalChinaAir CanadaAlbiolBarcelonaJornada partida
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta

Marruecos intensificó su campaña de influencia en EEUU cuatro meses antes de la crisis de Ceuta

El Gobierno congeló el Plan de Seguridad para Ceuta y Melilla tras su giro con Marruecos

Escoltados por la policía, los camiones de Cruz Roja han podido a llegar a la Playa del Trampolín sin problemas

Escoltados por la policía, los camiones de Cruz Roja han podido a llegar a la Playa del Trampolín sin problemas

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iván Gil

May Mariño

Juan José Fernández

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los migrantes de Ceuta se deshacen de miles de móviles dificultando las pesquisas policiales sobre ellos
  2. Interior recibió en julio siete avisos escritos, orales y telefónicos del CNI sobre Ceuta pero los vio insuficientes
  3. La oposición y los socios del PSOE reprochan a Sánchez llegar 'tarde' y fuerzan sus explicaciones en el Congreso
  4. Un histórico de Boixos Nois busca 50 'protectores' de Silvia Orriols para el acto del Fossar de les Moreres
  5. Intervención policial en Ceuta tras el asalto ciudadano a un campamento de migrantes en la playa
  6. La Audiencia Nacional confirma la imputación de la abogada de Koldo en el caso Leire: 'Es lógico y razonable que el juez quiera investigarla
  7. La oposición y los socios dan la espalda al Gobierno por su gestión en Ceuta tras las primeras explicaciones en el Congreso
  8. La escalada violenta en Ceuta pone en alerta a las Fuerzas de Seguridad

DIRECTO | España pide a la UE el apoyo de Frontex para la gestión de los migrantes en Ceuta

DIRECTO | España pide a la UE el apoyo de Frontex para la gestión de los migrantes en Ceuta

Feijóo-Ayuso, un modelo de 'paz por territorios' para evitar otra guerra Génova-Sol

Feijóo-Ayuso, un modelo de 'paz por territorios' para evitar otra guerra Génova-Sol

Ceuta lucha por no convertirse en un campamento de migrantes y mantener su identidad

Ceuta lucha por no convertirse en un campamento de migrantes y mantener su identidad

España no activó respuesta digital para disuadir a los migrantes de entrar en Ceuta, pese a advertencias europeas y de Seguridad Nacional

España no activó respuesta digital para disuadir a los migrantes de entrar en Ceuta, pese a advertencias europeas y de Seguridad Nacional

Illa: "La Diada de Catalunya este año también se celebrará en Extremadura"

Illa: "La Diada de Catalunya este año también se celebrará en Extremadura"

Illa: "El país tiene recursos para abordar un replanteamiento del ámbito educativo"

Illa: "Es mucho más pertinente plantearse un debate sobre la sucesión de Feijóo que de Sánchez"

Illa: "Es mucho más pertinente plantearse un debate sobre la sucesión de Feijóo que de Sánchez"

Josep Bou: "Pablo Casado me hizo promesas si me afiliaba al PP y le dije que conmigo se equivocaba"

Josep Bou: "Pablo Casado me hizo promesas si me afiliaba al PP y le dije que conmigo se equivocaba"