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Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta
Marruecos intensificó su campaña de influencia en EEUU cuatro meses antes de la crisis de Ceuta
El Gobierno congeló el Plan de Seguridad para Ceuta y Melilla tras su giro con Marruecos
Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
Televisiones y radios trasladan el próximo lunes a Ceuta el arranque de la nueva temporada informativa
Televisiones y radios han decidido arrancar este lunes 31 de agosto en la Ciudad Autónoma de Ceuta con las cabeceras y rostros más relevantes la nueva temporada informativa teniendo en cuenta la situación que se vive en la región tras la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio.
La "flotilla solidaria" llega a Ceuta con sus embarcaciones para apoyar a sus ciudadanos
Las primeras embarcaciones de la denominada "Flotilla solidaria" que este fin de semana navega desde distintos puntos de Andalucía en apoyo a Ceuta han comenzado a llegar este sábado al puerto deportivo de la ciudad autónoma, donde está previsto que atraque la totalidad de la expedición, formada por unos 60 barcos.
La iniciativa, concebida como un gesto de respaldo a los ceutíes en un momento marcado por la crisis migratoria, reunirá durante este fin de semana a navegantes procedentes principalmente de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, que compartirán mañana una navegación por aguas próximas a Ceuta junto a embarcaciones de la ciudad.
Una ONG alemana ayuda a los migrantes en Ceuta a cargar sus teléfonos con generadores y puntos de carga en el Trampolín
La organización Mission Lifeline International lleva varios días prestando asistencia a los migrantes que permanecen en situación de calle en Ceuta y, desde este sábado, ha instalado un punto de carga de teléfonos móviles en la explanada situada junto a los aseos y las duchas habilitados para estas personas en la zona del Trampolín.
La furgoneta de la ONG se ha instalado desde las 15:00 en la explanada, frente a los baños. El vehículo cuenta con generadores que permiten conectar directamente a la corriente varias regletas con enchufes, que los voluntarios han colocado en el exterior sobre una mesa protegida del sol por una pequeña carpa.
306 migrantes han recibido asistencia sanitaria en últimas 24 h y 14 siguen hospitalizados
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) mantiene activo el dispositivo sanitario especial coordinado con la Delegación del Gobierno en Ceuta para atender a la población migrante y ha prestado 306 asistencias en el último día, mientras que 14 migrantes siguen hospitalizados por diferentes motivos.
Según ha informado el Ingesa en un comunicado, entre las 09:00 horas del viernes y las 09:00 horas de este sábado los dispositivos asistenciales de Atención Primaria y Atención Especializada han realizado un total de 306 asistencias, sin incidencias relevantes y garantizando al mismo tiempo la atención habitual a la población ceutí.
Bruselas ya trabaja en la petición de España para recibir apoyo de Frontex en Ceuta
El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, aseguró este sábado que la Unión Europea (UE) ya trabaja para dar respuesta a la solicitud de España de recibir apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), entre otras agencias europeas, para las labores de triaje de las personas inmigrantes que quedan en Ceuta tras la entrada masiva el pasado mes de julio.
"Hemos recibido una solicitud de apoyo adicional por parte de España, que incluye la colaboración de Frontex, Europol y la EUAA (Agencia de Asilo de la Unión Europea). Ya estamos trabajando en dicha solicitud y tomaremos una decisión con celeridad", afirmó el comisario a través de un mensaje en redes sociales.
Ceuta pide al Gobierno que concrete el plan seguridad para iniciar colegio con normalidad
La Ciudad Autónoma de Ceuta ha trasladado al Ministerio de Educación que "concrete y comunique" el plan de seguridad de inicio de curso al considerar "necesario" informar "con claridad" a las familias teniendo en cuenta la preocupación existente ante la situación que atraviesa la ciudad. La consejera de Educación, Cultura y Juventud del Gobierno ceutí, Pilar Orozco (PP), ha trasladado al secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, la necesidad de que el Ministerio de Educación informe sobre el plan de seguridad previsto para garantizar un inicio de curso con "normalidad" en los centros educativos de Ceuta.
Durante esta conversación, el secretario de Estado ha indicado a la consejera que el Gobierno está trabajando en la organización de un dispositivo de seguridad, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que está garantizada la vigilancia de los centros educativos durante las 24 horas. Orozco ha considerado que es necesario "avanzar en el nivel de concreción y en la información" que se ofrece a las familias, especialmente teniendo en cuenta la preocupación existente entre padres y madres ante la situación excepcional que atraviesa la ciudad.
Ha señalado que son numerosas las familias que están manifestando dudas sobre si llevar o no a sus hijos a los centros al comienzo del curso. La consejera ha reclamado que se explique "con mayor precisión" en qué va a consistir el dispositivo de seguridad, cuántos efectivos se desplegarán, cuál será el incremento de medios respecto a la situación actual y cuándo estarán operativos los distintos elementos previstos, de manera que las familias puedan conocer de antemano las medidas que se van a adoptar.
Alfonso Rueda dice que el Gobierno "tiene las manos atadas" en la crisis de Ceuta "y no nos explica por qué"
El titular de la Xunta de Galicia y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, aseguró este sábado que el Gobierno "tiene las manos atadas" en la crisis de Ceuta "y no nos explica por qué". Además, aprovechó para mandar un mensaje de apoyo al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, por su trabajo ante la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio.
Detenido en Ceuta y expulsado a Marruecos un individuo condenado por adoctrinamiento terrorista
La Guardia Civil detuvo esta semana en Ceuta a un individuo que llegó irregularmente en las jornadas del 30 y 31 de julio al detectar que tenía en vigor una orden de prohibición de entrada en España tras una condena por delito de adoctrinamiento terrorista. Por este motivo fue expulsado a Marruecos.
Familias de militares se concentrarán contra un espacio para migrantes cerca de sus casas
La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO) ha anunciado este sábado que respaldará una concentración prevista para este próximo lunes por las familias de los militares residentes en la colonia militar de Otero contra un espacio para migrantes proyectado cerca de sus casas.
La convocatoria, prevista para las 20:30 horas, se realiza ante la intención del Gobierno de habilitar un espacio situado en la denominada "Fábrica de Harinas" para albergar a cientos de los migrantes que siguen en las calles de Ceuta tras la entrada masiva del 30 de julio.
La ministra de Sanidad espera que los migrantes de Ceuta estén realojados en 2 o 3 semanas
La ministra de Sanidad, Mónica García, espera que los migrantes que accedieron a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio y que siguen en las calles de la ciudad autónoma estén realojados en dos o tres semanas, tras la habilitación de espacios dedicados a este fin.
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