Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta

Ceuta pide al Gobierno que concrete el plan seguridad para iniciar colegio con normalidad

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha trasladado al Ministerio de Educación que "concrete y comunique" el plan de seguridad de inicio de curso al considerar "necesario" informar "con claridad" a las familias teniendo en cuenta la preocupación existente ante la situación que atraviesa la ciudad. La consejera de Educación, Cultura y Juventud del Gobierno ceutí, Pilar Orozco (PP), ha trasladado al secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, la necesidad de que el Ministerio de Educación informe sobre el plan de seguridad previsto para garantizar un inicio de curso con "normalidad" en los centros educativos de Ceuta.

Durante esta conversación, el secretario de Estado ha indicado a la consejera que el Gobierno está trabajando en la organización de un dispositivo de seguridad, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que está garantizada la vigilancia de los centros educativos durante las 24 horas. Orozco ha considerado que es necesario "avanzar en el nivel de concreción y en la información" que se ofrece a las familias, especialmente teniendo en cuenta la preocupación existente entre padres y madres ante la situación excepcional que atraviesa la ciudad.

Ha señalado que son numerosas las familias que están manifestando dudas sobre si llevar o no a sus hijos a los centros al comienzo del curso. La consejera ha reclamado que se explique "con mayor precisión" en qué va a consistir el dispositivo de seguridad, cuántos efectivos se desplegarán, cuál será el incremento de medios respecto a la situación actual y cuándo estarán operativos los distintos elementos previstos, de manera que las familias puedan conocer de antemano las medidas que se van a adoptar.