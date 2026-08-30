Escalada
Alberto Ginés se proclama campeón de Europa de dificultad de escalada
El extremeño, número uno del ranking de dificultad, tiene ya cuatro medallas continentales
Efe
El extremeño Alberto Ginés se proclamó este domingo campeón de Europa de dificultad de escalada en Laval (Francia) con una puntuación de 40+, tras una final a la que llegó como el principal favorito tras ser el mejor de las semifinales.
Ginés, de 23 años y campeón olímpico en Tokio 2020, fue segundo en la clasificación y en la semifinal logró ser el mejor con 44+, por delante del checo Adam Ondra (42+), del francés Sam Avezou (31+) y del alemán Yannick Nagel (27+).
El gran favorito
En la final, Alberto Ginés, número uno del ránking internacional de dificultad, refrendó su favoritismo siendo el mejor con una puntuación de 40+, siendo secundado en el podio continental por el italiano Giovanni Placci (36), plata, y el francés Sam Avezou (33+), bronce.
Ésta es la cuarta medalla europea de Alberto Ginés tras una plata en dificultad en Edimburgo 2019 y dos bronces en dificultad y combinada en Múnich 2022.
La otra española en la final, Itziar Martínez, fue octava. El oro fue para la británica Erin McNeice.
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