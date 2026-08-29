Salvador Illa carga contra el "populismo" anti impuestos y los 'influencers' que se van a Andorra

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho este sábado estar "cansado" del discurso "muy simplista, muy oportunista" y "populista" de quienes en España proclaman que se pagan demasiados impuestos y ha defendido que gracias al "esfuerzo de la fiscalidad" pueden construirse nuevos equipamientos.

El president ha señalado que últimamente oye a gente que se queja por pagar impuestos y ha recordado el hecho de que haya jóvenes "influencers" que han decidido establecerse en Andorra para no pagarlos. Illa se ha pronunciado en estos términos durante la inauguración del nuevo CAP de Almenar (Segrià), acompañado por la consellera de Salud, Olga Pané, entre otras autoridades, que han alabado un centro "innovador", que ha costado unos 3,3 millones de euros, con aportación del gobierno español.

Sin embargo, a su juicio, los impuestos sirven para financiar nuevos CAP, así como hospitales, a los que "nadie se le pregunta cuando entra por la puerta si tienen poco o mucho, si vienen o no de casa buena". "A todo el mundo se le atiende por igual, y esto lo financiamos entre todos", ha recalcado.

Que nadie, crea, ha proseguido, que el dinero sale de una máquina, sino que los grandes proyectos son fruto del esfuerzo fiscal de los ciudadanos, de una fiscalidad que tiene que ser "justa y proporcionada". "Estoy cansado -ha abundado- del discurso muy simplista, muy oportunista, déjenmelo decir con todas las letras, populista. Los alcaldes que nos acompañan hoy aquí saben muy bien que las cosas cuestan dinero y que deben hacerse con los recursos de todos, de los que debemos dar cuenta y administrar".

26 nuevos centros de salud

El líder del Ejecutivo ha aludido, asimismo, a la necesidad de que las instituciones y las personas colaboren y ha afirmado que hacer política es "acordar, pactar, resolver problemas y no crearlos". Illa ha recordado que la Generalitat está haciendo obras en 57 CAP, de los que 26 son nuevos y en otros 31 se están llevando a cabo "mejores sustanciales".

Ha resaltado el trabajo de los profesionales de la salud y ha recordado que el Govern ha creado el programa Cairos, liderado por el doctor Manuel del Castillo, sobre cómo reformar el sistema sanitario actual ante los cambios demográficos y tecnológicos de los últimos años.

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Además, ha sostenido que aunque hay "muchos retos" en este ámbito, en Catalunya y España hay "un muy buen sistema de salud", como aseguró en un artículo en el Financial Times Anya Schiffrin, esposa del premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, por su experiencia en el hospital Josep Trueta de Girona.