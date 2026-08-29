Inicio del curso político
El PSOE acusa a Feijóo de no hacer propuestas y afirma que volverá a estar en la oposición
Responde al líder del PP por sus palabras en el acto con el que ha abierto el curso político en Galicia
El PSOE ha acusado este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no hacer ni "una sola propuesta para mejorar la vida de los españoles" y ha afirmado que en la próxima legislatura volverá a estar en la oposición.
"Un discurso atiborrado de frases vacías y sin una sola propuesta para mejorar la vida de los españoles. Es imposible escuchar a Feijóo hoy en Galicia y no tener la certeza de que llevará al PP de nuevo a la oposición", ha señalado en su cuenta de la red social X la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.
De esta forma se ha referido al acto celebrado este sábado en Cerdedo Cotobade (Pontevedra) con el que Feijóo ha abierto el curso político, en el que ha cargado con dureza contra el Gobierno por su gestión de la crisis que vive Ceuta, tras la llegada masiva de migrantes de finales de julio, y ha confiado en que los españoles depositen en el PP el voto del "cabreo y la esperanza".
"Una vez más, hemos confirmado que Feijóo volverá a ser jefe de la oposición. Nuevo curso político, viejas costumbres. Hay cosas que no cambian", ha escrito el PSOE en X, en la misma línea que la secretaria de Organización.
Por otra parte, Torró ha asegurado que los socialistas van a dejarse "la piel por seguir mejorando la vida de la gente hasta el último día de la legislatura y más allá".
- Los migrantes de Ceuta se deshacen de miles de móviles dificultando las pesquisas policiales sobre ellos
- Interior recibió en julio siete avisos escritos, orales y telefónicos del CNI sobre Ceuta pero los vio insuficientes
- La oposición y los socios del PSOE reprochan a Sánchez llegar 'tarde' y fuerzan sus explicaciones en el Congreso
- Un histórico de Boixos Nois busca 50 'protectores' de Silvia Orriols para el acto del Fossar de les Moreres
- Intervención policial en Ceuta tras el asalto ciudadano a un campamento de migrantes en la playa
- La Audiencia Nacional confirma la imputación de la abogada de Koldo en el caso Leire: 'Es lógico y razonable que el juez quiera investigarla
- La oposición y los socios dan la espalda al Gobierno por su gestión en Ceuta tras las primeras explicaciones en el Congreso
- La escalada violenta en Ceuta pone en alerta a las Fuerzas de Seguridad