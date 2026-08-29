Un experto en Estrategia de Seguridad: "Con Trump de presidente hay un riesgo mucho más elevado sobre Ceuta y Melilla" por parte de Marruecos

El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona Xavier Torrens publicó el 30 de junio de 2025 en colaboración con el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Luis de la Corte Ibáñez un artículo sobre la crisis migratoria que vivió la ciudad autónoma de Ceuta en 2021, que se puede considerar premonitorio sobre la irrupción en julio pasado de más de 72.000 personas a Ceuta. En conversación con EL PERIÓDICO, el director del Máster en Dirección Estratégica de Seguridad de esta universidad catalana afirma que la presidencia de Donald Trump "es una ventana de oportunidad" para que "Mohamed VI logre objetivos", ya que "Marruecos y Estados Unidos tienen una excelente relación" y eso coincide con que en sus discursos políticos Pedro Sánchez y Trump "estén enfrentados".

"Se ha abierto la ventana y esta se cerrará dentro de tres años cuando Donald Trump deje la presidencia de Estados Unidos", insiste Torrens, que detalla que hasta enero de 2029, momento en que tomará posesión el presidente estadounidense que saldrá de las urnas las próximas elecciones, "hay un riesgo mucho más elevado sobre Ceuta y Melilla".

En su opinión, Estados Unidos "está facilitando la estrategia de Marruecos, da igual si es en relación al Sáhara, a Ceuta y Melilla u otro tipo de acuerdos, sean militares o comerciales, y, por lo tanto, está utilizando esa baza de forma constante".

Por ello, defiende que cuando "Pedro Sánchez o el Gobierno de España renuncia al tema del Sáhara" pierde "un elemento negociador [...], que es además un elemento sumamente importante, sin entrar ya en el tema de los derechos territoriales humanos de los saharauis. Se ha perdido una gran baza de negociación con Marruecos porque ya no puedes volver atrás en esa decisión, al menos hasta enero de 2029".

Cisne negro y rinoceronte gris

Torrens se detiene en dos términos que considera claves para entender lo sucedido en Ceuta: “cisne negro” y “rinoceronte gris”. El primer término describe la entrada masiva que se vivió en 2021 en la ciudad autónoma, porque se trataba de “un hecho raro” con “un impacto enorme” y al que se buscan explicaciones a posteriori, dado que entonces no lo esperaba nadie.

Su repetición, en cambio, ya debe entenderse como un “rinoceronte gris”, color característico de esa especie, porque ya se sabe que el fenómeno volverá a pasar. “Analizando” lo ocurrido en 2021 y “los precedentes de Marruecos", en el que destaca "la Marcha Verde del 6 de noviembre de 1975, nuestro análisis concluyó que Mohamed VI, el hijo del rey anterior, Hassan II, podía estar tomando como modelo eso y, por tanto, no la vía de lo que sería una guerra o un conflicto bélico más clásico”, sino lo que ahora se llama “zona gris” o “guerra híbrida”, mediante entradas masivas en Ceuta.

"Y Mohamed VI", prosigue este profesor, "ha adoptado el asalto humano a Ceuta y o Melilla como una política de Estado. ¿Cuándo se producirá? Bueno, obviamente ni Luis de la Corte ni yo sabíamos que sería este verano de 2026, pero en el artículo publicado en la Revista de Seguridad Internacional poníamos sobre la mesa que esto lo tenían que tener en cuenta los servicios de inteligencia. Ya desde el año 21 como mínimo".

Para el director del Máster en Dirección Estratégica de Seguridad de la Universidad de Barcelona la pregunta que nadie se está formulando públicamente es "¿qué pasaría si en el caso de Ceuta y Melilla en algún momento y como política deliberada, Mohamed VI hiciera lo que hizo Hassan II con el Sáhara, y con muchos miles de personas?". Sobre todo porque "en Occidente la población es más sensible a utilizar las armas, a diferencia de la población de Rusia o de Marruecos. Y aquí la gran pregunta es: si llegara el momento de una nueva Marcha Verde sobre Ceuta y Melilla, ¿qué dirían España y Europa?".

Defensa o Interior

Para Torrens, lo ocurrido en Ceuta "era una amenaza altamente probable", como él mismo explicó con De la Corte en su informe, y su "impacto ha sido enorme. De hecho hay quien dice que esto podría ser una estocada mortal a nivel incluso de las elecciones", extremo en el que prefiere no entrar, al igual que en quién ha ignorado sistemáticamente la amenaza existente. "No entro porque no tengo datos de si ha sido ignorado por el Ministerio de Defensa o por el Ministerio de Interior, pero ha sido ignorado, al fin y al cabo, por el Gobierno", concluye.

A su juicio, ese extremo no se trata ya de "una crítica del PP hacia el PSOE, sino que es una crítica interna dentro del mismo Gobierno", dado el enfrentamiento vivido entre los ministerios del Interior y Defensa sobre la existencia o no de informes o advertencias sobre la entrada masiva que se vivió a finales de julio.

A la pregunta de qué debería haber hecho el Ejecutivo para evitar lo ocurrido, el experto en Seguridad Estratégica señala que la primera medida habría sido "hacer público o de forma discreta" hacer llegar "a Marruecos" que se sabía lo que iba a pasar y que debía "actuar" porque "más que evitar la entrada lo que se tiene que hacer es evitar la salida".

El otro paso que propone lo ve más complicado, porque entiende que "difícilmente los políticos en España, de momento, van a tomar esa decisión", pero "está claro que algo así no lo podían frenar agentes policiales o de la Guardia Civil", lo que hacía que "la intervención del Ejército fuera ineludible". Torrens ve posible que con el mando único la situación cambie. Sostiene que "ya no hay que dejar solo en manos de Interior la defensa de Ceuta y Melilla, sino que tiene que haber una intervención mucho más sólida y consolidada del Ministerio de Defensa", aunque "políticamente cueste".

Marruecos

Tras apuntar que "no actuar también es actuar" en políticas públicas, el profesor admite que "la disonancia cognitiva en el análisis de los hechos" ocurridos en julio se produce porque "el propio Gobierno de España dice que Marruecos no ha participado activamente”, lo que considera que podría obedecer a un intento de no deteriorar las relaciones diplomáticas con el país vecino.

En cualquier caso, en su opinión, el Gobierno español debe actuar como si lo ocurrido respondiera a una estrategia marroquí para recuperar Ceuta, como si lo fuera a utilizar como “arma política interior, con independencia de si va a ser o no real”, porque siempre puede haber "detonantes" para que se produzcan nuevas entradas masivas, como en 2021 la atención médica prestada al líder del Frente Polisario Brahim Gali en un hospital español o los acuerdos firmados con Argelia 10 días antes de la del pasado mes de julio.