Historias de las Cortes (V): Cuando Cuba y Puerto Rico casi se convierten en estados de la I República

"Se ha perdido Cuba, se han perdido otras posesiones de ultramar; los desastres han llegado hasta donde nadie podía imaginar", admitió Práxedes Mateo Sagasta el 22 de febrero de 1899 en el hemiciclo del Congreso. El entonces presidente del Gobierno puso palabras a lo que acabaría conociéndose como el Desastre del 98: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam habían dejado de ser españolas. Ese es el final de esta historia. Pero a veces conocer el desenlace obliga a mirar atrás y preguntarse cómo se llegó hasta allí. Sobre todo cuando, apenas 25 años antes, Cuba y Puerto Rico habían estado a punto de convertirse en Estados de la Primera República española, al mismo nivel que Cataluña, Baleares o Andalucía Alta.

Todo empezó en un caluroso día de julio de 1873, recién estrenada la primera experiencia republicana de España. Emilio Castelar se entregó entonces a la redacción del nuevo proyecto de Constitución. Durante las semanas anteriores, una comisión de 25 diputados, cada uno de su padre y de su madre, había tratado de ponerse de acuerdo. Las negociaciones fueron laboriosas y Francisco Pi y Margall, presidente de la República, terminó metiendo cierta prisa a Castelar. Se cuenta que este redactó el proyecto en apenas 24 horas.

El resultado fueron 117 artículos, presentados en el Congreso el 17 de julio. Aquel texto, llamado a convertirse en la quinta Constitución de España, llegaba precedido por unos párrafos que daban cuenta de la dificultad de la empresa. "En la división territorial hemos encontrado grandes dificultades", admitían sus 17 firmantes, ajenos a que aquella cuestión seguiría —y sigue— siendo uno de los quebraderos de cabeza del país. Eso sí, creían haber llegado "a un arreglo prudentísimo en la cuestión".

Una nación y 17 estados

La solución, recogida en el primer artículo, decía así: "Componen la Nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas". Diecisiete Estados formarían así la República de España, con "completa autonomía económico-administrativa" y "toda la autonomía política compatible con la existencia de la Nación".

Artículo 1 del proyecto de Constitución de 1873. / Propio

Cuba y Puerto Rico quedaban integradas en el diseño federal en pie de igualdad con los demás Estados. El proyecto tampoco se olvidaba de Filipinas, Fernando Poo, Annobón y Corisco —las tres en el golfo de Guinea— ni de los establecimientos españoles de África. Todos ellos, "a medida de sus progresos", podrían ir convirtiéndose también en Estados. Los propios redactores conocían el riesgo. "Fundar una República, y una República federal sobre suelo sembrado de tantas ruinas de la antigua Monarquía, siempre es cosa arriesgada y difícil", advertían. El pronóstico se quedó corto.

Problemas más urgentes

Un mes después, bajo el sol de agosto, los diputados comenzaron a debatir el proyecto en el Congreso. La discusión apenas duró cuatro días, del 11 al 14. Para entonces, la República atravesaba una crisis mucho más urgente. Un mes antes había estallado la revolución cantonal, impulsada por los republicanos federales "intransigentes", que reclamaban un cambio inmediato y no querían esperar a que las Cortes aprobasen una Constitución.

Con ese panorama, fue el propio Castelar, autor del proyecto, quien puso freno a la discusión. El 20 de agosto lanzó desde la tribuna una pregunta que resumía la situación: "¿Nos debemos entretener en discutir una Constitución, cuando apenas sabemos si mañana conservaremos la libertad que hay en nuestras almas, ni la tierra que tenemos bajo nuestras plantas? [...] Mientras discutimos aquí sobre libertad y sobre federación, se muere la libertad y se muere la Patria". Un mes después, el proyecto quedó definitivamente aparcado.

El Desastre del 98

Y con él se desvaneció aquella posibilidad de integrar Cuba y Puerto Rico como Estados de una República federal española. El tiempo siguió avanzando hacia el Desastre del 98. Hubo llamadas a conceder una mayor autonomía a Cuba o Puerto Rico para contener las ansias independentistas, pero nunca llegaron a materializarse. Las políticas más federalistas no volvieron a ponerse sobre la mesa hasta que la guerra de independencia en la isla caribeña ya estaba en marcha.

El desenlace llegó en 1898. España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas al término de una breve guerra contra Estados Unidos que puso fin, de forma abrupta, a los últimos restos de su gran imperio ultramarino. Un imperio en el que veinticinco años antes Cuba y Filipinas casi fueron estados, pero eso nunca ocurrió.