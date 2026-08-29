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Contra un matadero

Una concejal de la CUP denuncia cientos de comentarios machistas tras publicar un vídeo en redes

Su mensaje acumula más de medio millar de respuestas, la mayoría de ellas de contenido sexista sobre la ropa que viste o la estética que se atribuye a la formación por la que es edil en Moià

La concejala de la CUP en Moià, Lakshmi Roset.

La concejala de la CUP en Moià, Lakshmi Roset. / CUP Moià

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La concejal de la CUP en Moià (Barcelona) Lakshmi Roset ha denunciado haber recibido un aluvión de comentarios machistas en redes sociales tras la publicación de un vídeo suyo en X hablando sobre el matadero del municipio.

La publicación, en la que Roset denunciaba que se había producido un vertido de sangre en la calle al paso de un camión procedente del matadero y criticaba el proyecto de ampliación de esta instalación, se ha llenado de cientos de comentarios sobre el aspecto físico de la concejal y su ropa, así como los de otros usuarios de la red social que salen en su defensa y critican los comentarios machistas realizados.

"Normalmente no respondo los mensajes, pero el problema es que no solo va sobre mí; muchas mujeres se sienten condicionadas, no solo a exponerse en las redes sociales, sino para participar activamente", ha denunciado la edil en un mensaje en X.

"Hemos de acabar con la lacra del machismo para poder ser libres de verdad", ha agregado.

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La CUP de Moià también ha condenado los comentarios: "La violencia machista y racista y la islamofobia no nos arrugarán en absoluto. Lo sentimos por los que nos quieren arrinconados y anecdóticos. Continuaremos en primera línea en las calles, plazas, campos, bosques y ayuntamiento. No pasarán", señala.

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