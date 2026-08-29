Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta

Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

La comida ha podido repartirse entre migrantes, pero se mantiene la tensión La comida ha podido repartirse esta noche en Ceuta entre los migrantes, en la playa del trampolín pero se mantiene la tensión tras las muestras de violencia sufridas el jueves. A estas horas, en la playa Benítez se han desplegado policías para evitar enfrentamientos. Hay ciudadanos manifestándose mientras se distribuye comida a migrantes. Los migrantes se han desplazado para evitar contacto con la manifestación.

Ceutíes lanzan claveles a las puertas de la Delegación del Gobierno como símbolo de protesta Un centenar de ceutíes se ha concentrado esta tarde ante la Delegación del Gobierno portando claveles y banderas de Ceuta y España en una protesta con la que han querido reivindicar el carácter pacífico de las movilizaciones ciudadanas surgidas durante los últimos días a raíz de la crisis migratoria que vive la ciudad. La convocatoria, impulsada a través de grupos vecinales y redes sociales, ha reunido a hombres, mujeres y familias enteras en la Plaza de los Reyes, desde donde los asistentes han escenificado el lanzamiento simbólico de flores hacia la sede de la Administración General del Estado como muestra de rechazo a lo que consideran una falta de respuesta por parte del Gobierno.

Educación prepara un inicio de curso reforzado en Ceuta con medidas especiales de seguridad El Gobierno anuncia vigilancia privada y policial, rutas escolares seguras y un plan de atención especial para alumnos y docentes ante el impacto de la crisis migratoria. El Foro de la Educación de Ceuta ha celebrado este viernes una reunión extraordinaria, con participación de los principales representantes de la comunidad educativa y de la Secretaría de Estado de Educación, para abordar el impacto de la crisis migratoria en los centros y preparar el inicio del curso escolar. El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha explicado que el Ministerio trabaja para garantizar que el curso pueda comenzar con las condiciones necesarias de seguridad, recursos y normalidad académica. La prioridad pasa por proteger a alumnos, profesores y demás trabajadores de los centros educativos ante el escenario generado desde la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio.

España solicita a la Comisión Europea el apoyo de Frontex y Europol para el triaje de inmigrantes irregulares en Ceuta España ha solicitado este viernes a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol para las labores de triaje de las personas inmigrantes que permanecen en Ceuta de manera irregular. La solicitud ha sido remitida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la comisión, Beate Gminder, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado. El Ministerio ha demandado la participación de "diez agentes adicionales del Cuerpo General de Frontex en las labores de triaje" con el fin de "agilizar la recogida de información" de los migrantes llegados los días 30 y 31 de julio.

Podemos pide por carta a la Comisión Europea que actúe de manera "urgente" en Ceuta Las eurodiputadas de Podemos, Irene Montero e Isa Serra, han pedido este viernes a través de una carta la actuación "urgente" de la Comisión Europea (CE) ante la crisis en Ceuta, la "negligente" gestión del Gobierno y los "ataques racistas" contra migrantes de los últimos días. En la misiva, dirigida a la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, y a los comisarios europeos Magnus Brunner, de Asuntos de Interior y Migración, y Hadja Lahbib, de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis y Ayuda Humanitaria, las eurodiputadas han puesto el acento en la gestión de la emergencia por parte del Ejecutivo, al que acusan de "dejación de sus obligaciones" en cuanto a "protección y acogida" de los migrantes.

Meloni se dispone a prolongar el pulso con España por Schengen Italia estudia mantener al menos un mes más los controles fronterizos pese a sus escasos resultados prácticos. Los controles se aplicarán a los viajeros que lleguen en tren o avión.

Cientos de ceutíes salen a las calles en una protesta pacífica contra la crisis migratoria Centenares de personas han vuelto a salir a las calles este viernes en Ceuta en una nueva marcha para protestar por la situación en la que la entrada de miles de migrantes el pasado 30 de julio ha sumido a la ciudad autónoma. La marcha vecinal ha sido convocada por la plataforma Ceuta Unida a través de redes sociales y canales de WhatsApp, que ha impulsado algunas de las movilizaciones para denunciar el malestar por la gestión de la crisis migratoria. Al grito de "Invasores, expulsión", con banderas de España y de forma pacífica, sobre las 19:30 horas ha arrancado la protesta vecinal desde el puente del Cristo hacia la zona de las playas del Trampolín y Benítez, donde siguen acampados grupos de migrantes llegados en la entrada masiva de finales de julio. La marcha discurrió por las principales arterias de Ceuta, pasando por las distintas barriadas de la ciudad autónoma para que los vecinos pudieran ir incorporándose a la misma, con el objetivo de crear una única movilización ciudadana.

Interior pide 10 agentes a Frontex En el caso de Frontex, Interior ha pedido "extender la duración de la operación Minerva", que cubre los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta durante la Operación Paso del Estrecho hasta el próximo 2 de septiembre, "todo lo necesario mientras se resuelve la situación creada en la ciudad autónoma". Además, el Ministerio ha demandado la participación de "diez agentes adicionales del Cuerpo General de Frontex en las labores de triaje" con el fin de "agilizar la recogida de información" de las personas llegadas los días 30 y 31 de julio que aún no han sido sometidas a este procedimiento. En este proceso, el Ministerio considera que sería de gran utilidad "la asistencia de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) en la realización de entrevistas y la puesta a disposición de intérpretes". Dadas las limitaciones de los espacios destinados a este fin en la ciudad, estas actuaciones se llevarían a cabo de manera telemática.

España pide a la UE el apoyo de Frontex para la gestión de los migrantes en Ceuta España ha solicitado a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol para las labores de triaje de las personas inmigrantes que permanecen en Ceuta de manera irregular. La solicitud ha sido remitida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la comisión, Beate Gminder. La carta enviada por Grande-Marlaska da respuesta a la misiva que el pasado 21 de agosto la directora general remitió al embajador de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, a quien ofreció la ayuda de distintas agencias europeas ante la situación creada por la crisis migratoria que vivió Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.