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Crisis migratoria

Los vecinos del barrio de El Príncipe alerta del auge del racismo en las últimas manifestaciones en Ceuta

El presidente de la asociación de vecinos rechaza la 'flotilla' promovida por empresarios y ultraderechistas que este fin de semana atraca en la ciudad autónoma

Policías durante una manifestación para protestar por la situación provocada por su llegada masiva, a 27 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Policías durante una manifestación para protestar por la situación provocada por su llegada masiva, a 27 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

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EFE

Ceuta
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El presidente de la asociación de vecinos de la barriada del Príncipe en Ceuta, Ahmed Enfed-Dal, ha rechazado este sábado la iniciativa conocida como "Armada Solidaria", una expedición de embarcaciones privadas promovida por, entre otros, el ultraderechista Marcos de Quinto que durante este fin de semana ha ido atracando en la ciudad autónoma. Desde la entidad también han alertado de la xenofobia creciente en las recientes manifestaciones tras la llegada masiva de migrantes de finales de julio, pero también ha minimizado su importancia, resaltando que las apoyan "500 personas xenófobas".

En declaraciones a EFE después de que los movimientos vecinales promotores de las protestas hayan decidido bajar el ritmo de las mismas este fin de semana, Enfed-Dal ha señalado que "se ha mostrado la cara que tienen" y que tratan de "mancillar esta ciudad". Para este representante vecinal, la xenofobia no está relacionada con pertenecer a una u otra comunidad religiosa. "Conozco a muchos cristianos que son bellísimas personas", ha aseverado.

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A raíz de la llegada de una flotilla solidaria con Ceuta desde puertos andaluces este sábado, el presidente de los vecinos de este barrio ha indicado que "no hace falta que venga nadie" a defender a la ciudad autónoma, ya que están los ceutíes para ello. Su asociación de vecinos lleva en el colegio Reina Sofía de Ceuta un campamento donde dan de comer todos los días a 480 mujeres, entre ellas unas 320 niñas y un refugio "para que estén seguras".

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