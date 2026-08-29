Illa defiende el plan para implantar renovables cuestionado por más de 12.000 alegaciones: "Es un salto de nivel muy importante"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurado este sábado el mayor parque solar de Catalunya, instalado en Alcarràs, y ha defendido el plan de energías renovables del Govern (Plater), que ha levantado las críticas de municipios y entidades sociales. Con motivo de su entrada en funcionamiento, Illa ha visitado este parque, que cuenta con 300 megavatios de potencia instalada y que próximamente sumará otros 100, con lo que multiplicará por dos la energía fotovoltaica instalada en Catalunya, más allá del autoconsumo.

"Es un salto de nivel muy importante", ha enfatizado Illa en su intervención tras recorrer las instalaciones, acompañado de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, el alcalde de Alcarràs, Jordi Castany, y el director de la empresa Solaria en Catalunya, Lluís Vall. El presidente ha remarcado que Catalunya se ha "distraído" en los últimos años en el despliegue de las energías renovables -señalando que en 2025 solo un 21% de la electricidad producida en suelo catalán procedía energías limpias, mientras que la media en España fue del 50%-, pero ha enfatizado su determinación para acelerar la transición ecológica.

"Queremos tener dependencia exterior en energía? ¿O apostar por la autonomía energética? Podemos. No tenemos petróleo, pero sí sol y aire", ha destacado. El presidente ha prometido "diálogo" y "consenso" con el Plater, para implementarlo "hablando con todo el mundo". "Pero el Govern de Catalunya tomará las decisiones que deba tomar, porque Catalunya no se puede permitir detenerse", ha agregado.

Asimismo, tanto Illa como Paneque han elogiado el trabajo del Ayuntamiento de Alcarràs por el "consenso" y la "colaboración" del municipios para impulsar el proyecto, "haciéndolo compatible con la actividad agrícola". Pese a ir rezagada en el despliegue de las renovables, Illa ha puesto en valor la apuesta de Catalunya por los campos de baterías -que en un futuro también se instalará en este recinto- para almacenar este tipo de energías.

Debate "respetuoso"

Para desplegar las energías renovables, el Govern está elaborando el Plan territorial sectorial para la generación eléctrica eólica y fotovoltaica (Plater) de Catalunya, que en el trámite de información pública ha recibido más de 12.000 alegaciones. Ha generado el rechazo de más de 300 ayuntamientos, consejos comarcales y entidades sociales.

Justamente, ayer hubo una pequeña protesta contra el Plater ante el monasterio de Les Avellanes, en Os de Balaguer (Lleida), donde el Govern se reúne hasta hoy para preparar el nuevo curso político. Illa ha reconocido que proyectos como este parque causan un "impacto paisajístico", pero ha enfatizado que es compatible con la agricultura.

En este sentido, ha defendido que el Plater pretende localizar "el 2% de territorio de Catalunya que se necesita para colocar energías renovables" y ha reafirmado la voluntad del Govern de hacerlo "escuchando a alcaldes y representantes de los agricultores". El presidente, que ha querido trasladar su apoyo público a los técnicos del Govern que han elaborado el Plater, se ha mostrado convencido de que podrá haber un debate "educado, respetuoso e informado" sobre esta cuestión.