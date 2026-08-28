Illa promete "solidaridad" para acoger ante la crisis de Ceuta y carga contra PP y Vox por "utilizar el drama humanitario"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha salido sin cortapisa a hacer frente al discurso de PP y Vox ante la crisis en Ceuta y las miles de personas migrantes que están en sus calles desde finales de julio. Además de prometer que Catalunya actuará con "solidaridad" y que, por lo tanto, abrirá las puertas a la acogida, ha cargado contra "los que utilizan el drama humanitario y la emergencia con corta mirada y en beneficio propio". Para el president, estos partidos "engañan" a la ciudadanía cuando la sitúan ante el "falso dilema" de tener que escoger entre seguridad y valores humanitarios.

"Hacen falta, por supuesto, fronteras seguras, debe haber normas claras, pero también hace falta capacidad de acogida. En dos palabras: orden y valores", ha reivindicado desde el encuentro de inicio de curso que celebra el Govern en el Monestir de les Avellanes, en Os de Balaguer. Horas después de que decenas de vecinos hayan atacado los asentamientos de los migrantes en la playa del Trampolín, Illa ha insistido en que no hay que olvidar la dimensión humanitaria que tiene esta crisis. "Todo el mundo parece que ha olvidado que ha habido 150 personas que han perdido la vida", ha lamentado.

Aprovechando que en el encuentro estaban presentes, además de todos los consellers, también los cuatro presidentes de las diputaciones, Illa ha recordado que la integración se produce en los municipios y en los barrios y ha llamado a sentirse "orgullosos" de los ejemplos positivos que tiene Catalunya en esta materia. Por ello, y ante el reparto de 500 niñas migrantes a las comunidades autónomas que está impulsando el Gobierno, ha prometido que actuará con "generosidad". "Si cada uno se limita a su propio interés, Catalunya pierde. Si pensamos en el conjunto, Catalunya gana", ha sentenciado.

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No solo en materia de inmigración ha buscado Illa confrontar con los partidos de derechas, sino también en defensa de la lucha contra el cambio climático. En el Monestir de les Avellanes, el Govern ha firmado con las diputaciones un plan para la gestión de los bosques para hacer frente con más herramientas y de forma más coordinada a los incendios forestales. "Catalunya es tierra de ciencia", ha presumido.