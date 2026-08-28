Illa se alía con las diputaciones para luchar contra los incendios forestales: "No recortaremos ni un euro en emergencias"

En lo que llevamos de año, los incendios han arrasado más de 4.500 hectáreas en Catalunya, la mitad en el gran incendio de Les Gavarres de principio de julio. Y solo en el verano del año pasado, ardieron más de 8.600 hectáreas. Con este trágico balance encima de la mesa, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ya anticipó hace un año que en Catalunya "hay demasiado bosque" y que había que tomar cartas en el asunto para reducir combustible vegetal ante el cóctel que supone la combinación de sequía y altas temperaturas. Este viernes, en el encuentro del Govern en Os de Balaguer, Lleida, esas palabras han tomado forma con la firma de un protocolo con las cuatro diputaciones para gestionar de forma coordinada la masa forestal. "En Catalunya no recortaremos ni un solo euro ni en emergencias ni en prevención forestal", ha prometido el president.

El mensaje iba con segundas a tenor de la gestión que ha hecho la presidenta Isabel Díaz Ayuso de los virulentos fuegos que durante el verano han azotado la comunidad y los recortes que han denunciado los bomberos. "En Catalunya, ante el fuego, actuamos con unidad y sentido de país, todos juntos somos más fuertes", ha proclamado buscando erigirse en antagonista de la dirigente popular y advirtiendo que su gobierno continuará reforzando las plantillas tanto de los bomberos como a los agentes rurales. Illa ha defendido que ningún ayuntamiento se quedará solo ante la lucha contra el fuego y que Catalunya cree en la ciencia y, por lo tanto, en la urgencia de afrontar el cambio climático. "Los que lo niegan, ponen en riesgo nuestra seguridad y nuestras vidas", ha sentenciado.

Una "prioridad de país"

Este acuerdo, que supone sentar las bases de una nueva estrategia de prevención de incendios en Catalunya, parte de la lógica que las llamas no entienden ni de fronteras municipales ni de niveles institucionales, por lo que Illa considera que debe afrontarse de forma conjunta como una "prioridad de país". El protocolo, que debe culminar en un convenio en seis meses, consta de ocho ejes que tienen en cuenta los tres ciclos de la gestión forestal: la prevención, la lucha contra un fuego activo y la recuperación del entorno una vez se ha visto afectado por las llamas. Para tratar de minimizar riesgos, se ha fijado una hoja de ruta para pasar de las 620 hectáreas de bosque que ha gestionado este año a alcanzar el mantenimiento de 2.000 hectáreas anuales de titularidad de la Generalitat a partir de 2029. El objetivo es una acción "continuada y estructural" en los bosques.

En total, Catalunya cuenta con 92.618 hectáreas de superficie forestal, de las que 33.035 son zonas boscosas. De estas, la Generalitat calcula que aproximadamente en la mitad puede actuar de forma directa y prioritaria porque se trata de masa forestal de alta densidad donde la intervención es "técnicamente viable y especialmente necesaria" y se puede acceder a ella por carretera. Al ritmo previsto, en 10 años debería haberse intervenido en todas esta superficie donde es especialmente necesario desbrozar.

Los ejes de actuación

El primero de esos ocho ejes del protocolo pasa por garantizar que todos los municipios cuentan con asistencia técnica y económica para protegerse. El segundo, centrado en la prevención, apunta a actuaciones directas de reducción de combustible, tala de árboles y mantenimiento de franjas para cortar la continuidad de los grandes incendios en caso de que se produzcan. También se pretende la simplificación administrativa y mejora de la seguridad en urbanizaciones y núcleos urbanos, así como un sistema de datos integrados sobre los puntos de agua, franjas y red viaria en tiempo real accesible para todas las administraciones.

En cuarto y quinto lugar, contar con una planificación supramunicipal con criterios de actuación unificados a escala de paisaje superando los límites administrativos locales y garantizar apoyo no solo para el mantenimiento de los bosques públicos, sino también de los que tienen propietarios privados y a las Agrupaciones de Defensa Forestal. Por último, el protocolo también incluye que haya dispositivos de alto riesgo coordinados para que haya un flujo continuo de información entre los equipos de vigilancia e intervención durante las campañas en fase de peligro y protocolos inmediatos de restauración para recuperar entornos naturales que se hayan quemado.

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Un "gran acuerdo"

"Necesitamos actuar de forma articulada y coordinada para dar respuesta a los incendios", ha defendido la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret (PSC), tras la firma del convenio. Sus homólogos de Lleida, Tarragona y Girona, Joan Talarn (ERC), Noemí Llauradó (ERC) y Miquel Noguer (Junts) han expresado su compromiso de colaborar de forma estrecha con el Govern y los municipios para "evitar la herida" que supone para un territorio sufrir un incendio o, en todo caso, si se produce, tratar de "minimizar" su impacto, además de hacer un llamamiento no solo para proteger los bosques sino a entenderlos como una "oportunidad" económica y social. "Empezamos el curso con un gran acuerdo", ha celebrado el president como colofón del acto.