Illa moviliza a sus consellers para reforzar servicios, infraestructuras y la lucha contra el cambio climático en la segunda mitad del mandato

La primera mitad de 2026 no fue como Salvador Illa esperaba. No solo por su repentina baja médica que lo apartó durante un mes de la vida pública y, tras la suya, la de las 'conselleres' de Educació y de Salut, ambas ya reincorporadas, sino porque se encadenaron episodios que pusieron en jaque la capacidad de respuesta del Govern: desde el colapso de Rodalies derivado del accidente de Gelida a las sucesivas huelgas de maestros, además del golpe que supuso la retirada de los presupuestos registrados en el Parlament en el primer intento de aprobarlos. Esta última carpeta tuvo, a la postre, un final feliz a las puertas del verano de la mano de ERC y los Comuns. Ahora, en la segunda mitad del mandato, el president busca un cambio de rasante y dar un acelerón a los servicios públicos, las infraestructuras y la lucha contra el cambio climático.

Después de efectuar un único relevo de conseller al frente de Drets Socials desde que empezó la legislatura, Illa moviliza a partir de este viernes a su cúpula en el Monestir de les Avellanes, en Os de Balaguer, para encargarle que trabaje a todo rendimiento hasta 2028. No solo se trata de dejar atrás meses de apuros, sino de sacar rédito de la estabilidad que le proporciona el hecho de tener presupuestos pese a gobernar en minoría. Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina y la incertidumbre de cuándo serán las generales, la ejecución de las cuentas es la principal herramienta del Govern para emanciparse de los socios y dar alas a su propia agenda, además de atender a las demandas territoriales que hacen los alcaldes.

El impacto en el día a día del ciudadano

En este quinto encuentro estratégico del Govern, Illa y los consellers trazarán los pasos a seguir hacia lo que el president bautizó al inicio del mandato como "la transformación del país para la próxima década". En el Executiu están convencidos de que han logrado reactivar muchos de los asuntos pendientes que quedaron en 'stand by' durante la década del 'procés'. Aprobar el modelo de financiación continúa siendo, sin duda, capital para la legislatura, pero la visión del Govern es que ya ha hecho todo lo que estaba en sus manos y que ahora todo depende de lo que pase en el Congreso. Así que sin quitarle el ojo a este asunto, el president busca remontar el sello de la gestión centrándose en aquellas materias de la estricta competencia de la Generalitat. El objetivo es lograr que la acción gubernamental se note en el día a día de los ciudadanos.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el primer encuentro que celebró con sus consellers, en Poblet, hace dos años / Kike Rincón - Europa Press / Europa Press

De ahí que haya carpetas señaladas en rojo, como acelerar la construcción de vivienda asequible para continuar dando llaves de más pisos, reducir las listas de espera para recibir la prestación por dependencia de 400 a 60 días, reforzar la seguridad con más Mossos y más unidades judiciales, continuar con el plan de transformación de barrios degradados y nuevas medidas para mitigar la pobreza infantil. En el ranking de prioridades, aunque con contenidas expectativas, está que Rodalies deje de ser un motivo de angustia diario para miles de usuarios mientras se ejecutan obras para mejorar la red; y en la lista de quehaceres urgentes consta también intentar rebajar el conflicto con los docentes, que mantienen la huelga del 8 de septiembre, el primer día de la vuelta al colegio. Trenes y maestros son dos de las principales gotas malayas para el Govern.

La gestión de los bosques

Pero tras un verano de calor extremo, de riesgo forestal y, ahora también, de lluvias intensas de previsión compleja, el Govern también busca trasladar a la ciudadanía que toma las riendas con diligencia cuando se trata de hacer frente a las emergencias que se derivan del cambio climático. Esta semana la oposición ha criticado que no se enviara una ES-Alert a los móviles de los vecinos de las comarcas de Tarragona afectadas por las lluvias torrenciales del sábado y del lunes, que han dejado un balance de dos víctimas mortales. El Govern ha defendido su actuación y ha alegado "criterios técnicos" para desestimar el envío del aviso, además de poner el foco en que hay que tomar medidas estructurales para ganar resiliencia en la lucha contra el cambio climático.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, reunido con bomberos el pasado mes de julio / Enric Fontcuberta / EFE

En este sentido, sitúa la gestión forestal como una "herramienta clave para adaptar los bosques catalanes" a este nuevo contexto, además de continuar reforzando el cuerpo de bomberos y de agentes rurales. Hace justo un año, aún en plena conmoción por el incendio de Paüls (Baix Ebre) en el que murió un agente forestal y se calcinaron 3.300 hectáreas y por el de la Segarra, en el que murieron otras dos personas, Illa ya advirtió de que en Catalunya "hay demasiado bosque" y que, por lo tanto, el rumbo debe ser "decrecer en masa forestal". El fuego no ha dejado de ser noticia este verano, en el que Les Gavarres (Baix Empordà) se ha llevado, con 2.200 hectáreas quemadas, la peor parte de los distintos focos que se han producido en los últimos dos meses, así que el asunto formará parte de la agenda de prioridades en las que profundizará el Executiu.

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