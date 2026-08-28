Foro municipal China-España
Pisarello reivindica desde China una alianza de ciudades para responder a la crisis de la vivienda y al auge de la IA
Albiol viaja a China para "reforzar la cooperación entre municipios" junto a representantes de 40 ciudades de ambos países
El PSC defiende pactar "un programa de mínimos" entre los partidos de izquierdas para las elecciones
La vivienda, la transición ecológica y la inteligencia artificial se han convertido en tres de los grandes campos de batalla de las ciudades. Son tres asuntos que los Comuns llevan por bandera y que centran parte de la agenda de Gerardo Pisarello en su viaje a China. El secretario primero de la Mesa del Congreso y candidato de Barcelona en Comú a la alcaldía participa estos días en el Segundo Diálogo de Alcaldes China-España, donde ha defendido una mayor cooperación entre ciudades para abordar algunos de estos retos.
El encuentro se celebra en Yantai, en la provincia de Shandong, y reúne a representantes de una cuarentena de municipios españoles y chinos. Entre los asistentes figura también Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. Pisarello encabeza por segundo año consecutivo una delegación española formada por una veintena de alcaldes y autoridades locales de 16 provincias y de distintos partidos, entre ellos PP, PSOE e Izquierda Unida.
El dirigente de los Comuns ha aprovechado el foro para vincular el viaje con algunos de los debates abiertos en Barcelona. Entre ellos, ha citado el acceso a la vivienda asequible, la especulación inmobiliaria, la transición energética y el desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica. "Barcelona debe estar presente en estos espacios y tener voz propia en la revolución tecnológica y productiva que se está produciendo", defiende Pisarello en declaraciones a este diario.
El foro tiene como objetivo reforzar la cooperación institucional, económica, empresarial, académica y cultural entre municipios de ambos países. El dirigente de los Comuns ha reivindicado el papel de las ciudades en un contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas, la emergencia climática y los conflictos bélicos. El candidato de los Comuns sostiene que este tipo de redes municipales pueden contribuir a reforzar lo que define como "multilateralismo desde abajo". "Necesitamos más cooperación por la paz y más espacios donde las ciudades podamos aprender unas de otras", señala.
Pisarello sostiene que los contactos mantenidos durante el viaje pueden servir también para conocer experiencias aplicables a Barcelona. "Nos llevamos experiencias y alianzas que deben traducirse en políticas concretas en Barcelona", ha afirmado.
El candidato a la alcaldía de Badalona interviene este viernes en la sesión inaugural junto al alcalde de Yantai, Zhang Mingkang; el presidente de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, Yang Wanming; la presidenta ejecutiva de la Fundación Cátedra China, Marta Montoro, y el responsable del Departamento de Trabajo de Shandong, Deng Yunfeng.
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