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Foro municipal China-España

Pisarello reivindica desde China una alianza de ciudades para responder a la crisis de la vivienda y al auge de la IA

Albiol viaja a China para "reforzar la cooperación entre municipios" junto a representantes de 40 ciudades de ambos países

El PSC defiende pactar "un programa de mínimos" entre los partidos de izquierdas para las elecciones

Gerardo Pisarello en China.

Gerardo Pisarello en China. / CEDIDA

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Gisela Boada

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Barcelona
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La vivienda, la transición ecológica y la inteligencia artificial se han convertido en tres de los grandes campos de batalla de las ciudades. Son tres asuntos que los Comuns llevan por bandera y que centran parte de la agenda de Gerardo Pisarello en su viaje a China. El secretario primero de la Mesa del Congreso y candidato de Barcelona en Comú a la alcaldía participa estos días en el Segundo Diálogo de Alcaldes China-España, donde ha defendido una mayor cooperación entre ciudades para abordar algunos de estos retos.

El encuentro se celebra en Yantai, en la provincia de Shandong, y reúne a representantes de una cuarentena de municipios españoles y chinos. Entre los asistentes figura también Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. Pisarello encabeza por segundo año consecutivo una delegación española formada por una veintena de alcaldes y autoridades locales de 16 provincias y de distintos partidos, entre ellos PP, PSOE e Izquierda Unida.

El dirigente de los Comuns ha aprovechado el foro para vincular el viaje con algunos de los debates abiertos en Barcelona. Entre ellos, ha citado el acceso a la vivienda asequible, la especulación inmobiliaria, la transición energética y el desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica. "Barcelona debe estar presente en estos espacios y tener voz propia en la revolución tecnológica y productiva que se está produciendo", defiende Pisarello en declaraciones a este diario.

El foro tiene como objetivo reforzar la cooperación institucional, económica, empresarial, académica y cultural entre municipios de ambos países. El dirigente de los Comuns ha reivindicado el papel de las ciudades en un contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas, la emergencia climática y los conflictos bélicos. El candidato de los Comuns sostiene que este tipo de redes municipales pueden contribuir a reforzar lo que define como "multilateralismo desde abajo". "Necesitamos más cooperación por la paz y más espacios donde las ciudades podamos aprender unas de otras", señala.

Pisarello sostiene que los contactos mantenidos durante el viaje pueden servir también para conocer experiencias aplicables a Barcelona. "Nos llevamos experiencias y alianzas que deben traducirse en políticas concretas en Barcelona", ha afirmado.

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El candidato a la alcaldía de Badalona interviene este viernes en la sesión inaugural junto al alcalde de Yantai, Zhang Mingkang; el presidente de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, Yang Wanming; la presidenta ejecutiva de la Fundación Cátedra China, Marta Montoro, y el responsable del Departamento de Trabajo de Shandong, Deng Yunfeng.

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