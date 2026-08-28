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Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta
Marruecos intensificó su campaña de influencia en EEUU cuatro meses antes de la crisis de Ceuta
El Gobierno congeló el Plan de Seguridad para Ceuta y Melilla tras su giro con Marruecos
Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
El PP considera los disturbios en Ceuta una "consecuencia de un Gobierno irresponsable"
La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Esther Muñoz, ha considerado que los disturbios que han tenido lugar este jueves por la tarde en la playa del Trampolín (Ceuta) son una "consecuencia de un Gobierno irresponsable y ausente".
Muñoz, en un mensaje difundido a través de su cuenta de la plataforma X, ha acusado al Ejecutivo de no haber defendido la frontera "a pesar de la información que tenía", de haber abandonado "durante un mes a los ceutíes" y de no ser capaz de "imponer el orden público a pesar de poseer todas las herramientas del Estado", así como de "desertar de sus obligaciones para ir de vacaciones".
"Ahora buscan culpables. Señalan a los ceutíes, al PP, a Aznar. Culpan a las víctimas y protegen a quienes entraron ilegalmente", ha proseguido, al tiempo que ha añadido que "el odio, el miedo, la inseguridad, la desesperación tienen un origen: el Gobierno de Sánchez".
Iván Gil
La oposición y los socios dan la espalda al Gobierno por su gestión en Ceuta tras las primeras explicaciones en el Congreso
Las primeras comparecencias de ministros en el Congreso para dar cuenta de la gestión en Ceuta no han hecho más que visibilizar la soledad del Gobierno. Tanto la oposición de PP y Vox como los socios parlamentarios han marcado distancias, cuestionando la tardía o insuficiente respuesta, el choque de versiones sobre el papel del CNI y, sobre todo, la complacencia con Marruecos. Los grupos ya forzaron un adelanto de las explicaciones de Pedro Sánchez, que finalmente dará el próximo jueves, pero las comparecencias que se han ido produciendo esta semana de hasta cuatro ministros (Defensa, Presidencia y Justicia, Sanidad y Política Territorial) no parecen haber convencido ni despejado sus principales dudas.
Juan José Fernández
La escalada violenta en Ceuta pone en alerta a las Fuerzas de Seguridad
Un grupo numeroso de españoles persiguiendo con improperios a un grupo no menos numeroso de migrantes en la playa del Trampolín de Ceuta y, al grito de “Esta es nuestra playa”, rompiendo el cordón policial y destruyendo sus tenderetes en la noche del día 26; la misma escena, en la tarde del 27; vídeos que se hacen virales con efectos de arenga; fotos circulando en redes sociales y grupos de whatsapp de la luna de un vehículo militar rota a pedradas por migrantes. El Trampolín, convertido en símbolo de una Ceuta a cuyos vecinos les parece espacio por reconquistar… Son reflejos de un síntoma que puede generalizarse, y que ha hecho que las Fuerzas de Seguridad del Estado desplegadas en Ceuta eleven como primer riesgo de orden público un enfrentamiento generalizado entre españoles y migrantes que puede darse en cualquier momento.
Mónica García respalda a Cruz Roja ante las protestas en Ceuta: "Está haciendo un trabajo espectacular"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mostrado este jueves su respaldo a Cruz Roja Española ante las protestas registradas en Ceuta contra la presencia de migrantes en distintos puntos de la ciudad y ha destacado el trabajo "espectacular" que, a su juicio, está realizando la organización en el ámbito humanitario y sanitario. "Cruz Roja está haciendo un trabajo espectacular en el aspecto humanitario y sanitario. Todo mi reconocimiento y apoyo frente a quienes les señalan, incluidos los señalamientos velados", ha señalado García en un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X'.
Ciudadanos de Ceuta queman un asentamiento de migrantes
El grupo de manifestantes que esta tarde impidió la entrada de un camión de Cruz Roja en la playa del Trampolín, en Ceuta, con comida para los migrantes, ha incendiado el asentamiento junto a otra playa adyacente y contigua a la desaladora. Los manifestantes han accedido a la zona portando una bandera de España de grandes dimensiones, que provocó que los migrantes que se encontraban en la zona corrieran hasta el muro trasero de la desaladora. Los manifestantes han avanzado hacia la playa entre gritos de "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "invasores, expulsión" y otras consignas contra la permanencia de los inmigrantes en la ciudad y contra la gestión del Gobierno central de la crisis. En un momento de la protesta, algunos participantes han prendido fuego a dos sombrillas de paja instaladas en la playa, lo que ha generado una importante columna de humo y momentos de desconcierto en la zona. Tras varios minutos de tensión, los concentrados permanecían todavía en el entorno de la playa, aunque los ánimos se habían calmado parcialmente y la situación había recuperado cierta estabilidad con la presencia de efectivos policiales.
Los agentes policiales han tenido que realizar varias cargas para frenar la actuación de los ciudadanos ceutíes que están quemando y destrozando cosas en la playa. Al tiempo que custodian la zona para impedir que lleguen a los migrantes que están refugiados en el espigón
Los migrantes que estaban en la playa se han refugiado, según las imágenes, en el espigón próximo a la playa, mientras algunos ciudadanos de Ceuta queman ropa y enseres de los migrantes que allí se congregaban. También las sombrillas instaladas por la playa
Según narran a EL PERIÓDICO presentes en la zona donde se están produciendo esas protestas, no todos los ceutíes están participando en el destrozo de las cabañas. Algunos haciendo llamamientos a la calma después de la intervención policial
Cargas policiales en El Trampolín
Centenares de ceutíes han llegado con su protesta hasta la playa de El Trampolín. Saltándose el cordón policial establecido, llegaron al arenal donde estaban instaladas las cabañas de los migrantes obligando a la intervención de la policia.
La Cruz Roja sorteó el boicot ciudadano para poder repartir la comida
La intervención policial permitió a la Cruz Roja llegar hasta la playa y sortear el boicot ciudadano para repatir comida entr los migrantes
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