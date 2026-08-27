Directo | Bolaños asocia la entrada de migrantes en Ceuta con los “bulos” en redes sobre una sentencia del Supremo

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves en el Congreso que la entrada masiva de migrantes en Ceuta se vio “agravada” a raíz de la publicación de una sentencia del Supremo que “fue tergiversada” en las redes sociales. Fruto de ello, se difundieron “bulos” como que la frontera estaba abierta o que “si entrabas a nado no te podían devolver”, ha lamentado. La resolución del pasado 29 de junio confirmaba que la ley no permite las “devoluciones en caliente” de los migrantes que entran a nado en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Bolaños ha arrancado su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Social para dar cuenta sobre la situación en Ceuta enviando un mensaje a la población ceutí de "calma y confianza" y defendiendo que el Estado está trabajando para recuperar la normalidad. "Se han activado todos los resortes y mecanismos para restaurar la normalidad cuanto antes", apuntó aun reconociendo que es una situación extremadamente compleja. "Quien diga que se soluciona en un santiamén es que no tiene ni idea de qué está hablando", ha afeado.

El titular de Presidencia ha insistido en la prioridad ahora del Gobierno de garantizar el regreso a sus países de origen de los migrantes que todavía permanecen en Ceuta. Eso sí, incidiendo en la obligación de respetar la ley con "procedimientos garantistas", especialmente en el caso de los menores.

Bolaños ha tratado de contrarrestar los mensajes de abandono del Gobierno a Ceuta para argumentar que Pedro Sánchez es el jefe del Ejecutivo que más visitas ha realizado a la ciudad autónoma durante su mandato y destinado más recursos económicos. Por otra parte, ha destacado que siempre se ha puesto un foco especial en la presión migratoria tanto en Ceuta como en Melilla, como mostrarían los dos últimos informes anuales de Seguridad Nacional.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, también comparecerá este jueves en sesión extraordinaria ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional del Congreso para dar cuenta de su papel como responsable del 'mando único' para gestionar la crisis migratoria en Ceuta, con el objetivo de reforzar la coordinación entre las distintas autoridades y administraciones implicadas.

La decisión del Gobierno llegó este martes tras la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional presidida por Pedro Sánchez después de la entrada a finales de julio de más de 80.000 migrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma.

La nueva autoridad funcional está acompañada de un órgano colegiado en el que estarán representados el Gobierno de Ceuta, con su presidente, Juan Jesús Vivas; la Delegación del Gobierno; el Centro Nacional de Inteligencia (CNI); el Departamento de Seguridad Nacional y once ministerios implicados en la gestión de la crisis. El Ejecutivo ha defendido que la situación ha entrado en una "nueva fase" que requiere reforzar la coordinación entre las administraciones.

El Gobierno ha fijado como prioridad en esta nueva etapa la "devolución y repatriación" de los migrantes que permanecen en España, tanto mayores como menores de edad, respetando el ordenamiento jurídico y los derechos humanos. Torres explicó este martes que entre el 90% y el 95% de las más de 70.000 personas que entraron en Ceuta regresaron a Marruecos en las primeras 24 o 48 horas.

Listado de recursos e instalaciones

Además, el ministro explicará en el Congreso los recursos e instalaciones disponibles para afrontar la crisis, contenido en el real decreto de Declaración de Recursos a emplear en la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta, en aplicación de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional.

Tras la primera reunión este martes en Ceuta entre Torres y Vivas, ambos acordaron que los espacios que se habiliten para albergar a los migrantes se determinarán "desde el consenso" y que el listado contemplado constituye una "propuesta de máximos modificable y flexible".

Además, Torres ha presidido este miércoles la primera reunión del Comité de Situación para la gestión de la crisis, con la participación de Vivas, representantes de los ministerios que integran el órgano colegiado y la Delegación del Gobierno. El ministro ha defendido que el objetivo de esta nueva fase es recuperar cuanto antes la "normalidad" existente en Ceuta antes de la entrada masiva de migrantes y ha reclamado colaboración entre las distintas administraciones.

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En la comparecencia, el ministro anunció que el Gobierno retirará los polideportivos de Ceuta como centros de acogida de migrantes y habilitará nuevos espacios. "Hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese real decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios", aseguró Torres en rueda de prensa.