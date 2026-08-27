Un histórico de Boixos Nois busca 50 "protectores" de Silvia Orriols para el acto del Fossar de les Moreres

Un histórico miembro de los Boixos Nois ha hecho un llamamiento para reunir a medio centenar de personas el próximo 10 de septiembre en el Fossar de les Moreres con el objetivo de "proteger" a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, durante el acto que el partido tiene previsto celebrar en la víspera de la Diada. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, Josep Lluís S. ha difundido la convocatoria a través de distintos grupos de mensajería móvil y redes sociales ante la posibilidad de que colectivos antifascistas traten de impedir o boicotear la intervención de Orriols, como ya ha ocurrido en años anteriores.

El mensaje, que circula desde hace semanas por grupos en los que participan personas vinculadas a distintos ambientes ultras, no exclusivamente independentistas, plantea reunir a unas 50 personas para garantizar que la dirigente de Aliança Catalana pueda acceder al Fossar y pronunciar su discurso. El propio llamamiento alude a la posibilidad de que grupos de "extrema izquierda" intenten impedirlo o increparla. Según varias fuentes consultadas por este diario, algunos antiguos integrantes de los Boixos Nois también han participado en anteriores actos de Aliança Catalana colaborando en tareas relacionadas con la organización.

La convocatoria se produce en un contexto de creciente tensión en torno al Fossar de les Moreres, uno de los espacios de mayor carga simbólica del independentismo catalán y escenario, en los últimos años, de protestas y momentos de tensión vinculados a la presencia de Aliança Catalana. La asistencia de Orriols cada 10 de septiembre ha ido ganando notoriedad en paralelo al crecimiento electoral e institucional de su partido y ha convertido la víspera del Onze de Setembre en un punto recurrente de confrontación con sectores de la izquierda independentista.

Arran avisa que echará a Aliança Catalana

La movilización coincide este año con una convocatoria unitaria de cinco organizaciones de la izquierda independentista -Alerta Solidària, Arran, la Coordinadora Obrera Sindical (COS), Endavant y el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)-, que han llamado a protestar el próximo 10 de septiembre con la voluntad expresa de impedir que Aliança Catalana celebre con normalidad su acto en el Fossar.

Esta semana, Arran ha difundido además un vídeo en redes sociales en el que expresa su rechazo a la presencia del partido el próximo día 10. "Ni en Ripoll, ni en el resto de Països Catalans hay lugar para el fascismo. Este 10S no os dejaremos pasar al Fossar de les Moreres. Unidad antifascista por una tierra de todos", escribió la organización en X el miércoles junto a unas imágenes grabadas en Ripoll y acompañadas de símbolos antifascistas.

Fuentes de Aliança Catalana aseguran a EL PERIÓDICO que no tienen constancia de que "ningún grupo" haya manifestado su intención de acompañar a la líder del partido, más allá de los simpatizantes o militantes que quieran arropar a Orriols ese día. Las mismas fuentes recuerdan que el acto del 10 de septiembre está "abierto a todo el mundo que acuda con una actitud pacífica y de respeto".

Desde la formación admiten también que son conscientes de que existen grupos ultras, incluidos miembros de los Boixos Nois, que simpatizan con Aliança Catalana, aunque subrayan que esa afinidad no implica que exista coordinación entre ellos. El partido señala, además, que estudia volver a facilitar el desplazamiento de militantes y simpatizantes desde distintos puntos de Catalunya, como ya hizo el año pasado, aunque la organización de esos transportes todavía no está cerrada. "Habrá mucha gente que vendrá a arropar a Sílvia", aseguran fuentes de la formación.

Años de polémicas

La pugna en torno al Fossar no es nueva. En 2023, poco después de que Orriols accediera a la alcaldía de Ripoll, militantes de Arran retiraron y destruyeron las ofrendas florales depositadas por Aliança Catalana. Un año después, con la formación ya representada en el Parlament, alrededor de un centenar de activistas antifascistas irrumpieron en el Fossar durante el acto de Orriols entre gritos, bengalas y silbatos. La intervención de los Mossos d'Esquadra permitió contener la situación, aunque el discurso quedó parcialmente interrumpido.

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En 2025, Aliança Catalana reforzó considerablemente su capacidad de movilización. El partido organizó cuatro autocares desde distintos puntos de Catalunya para trasladar a militantes y simpatizantes hasta Barcelona y consiguió reunir a alrededor de 300 personas en el Fossar. En aquella ocasión, un amplio dispositivo policial evitó que se repitieran los incidentes del año anterior: los Mossos bloquearon el acceso de una cuarentena de activistas de Arran y el acto pudo celebrarse sin enfrentamientos de consideración.