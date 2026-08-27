Respuesta de Bolaños
El Gobierno rechaza la nueva propuesta de Junts para transferir a Catalunya las competencias en inmigración y se ciñe a la pactada
Bolaños reprocha a los de Puigdemont que presenten una ley distinta a la acordada y le insta a negociar para recabar una mayoría suficiente en el Congreso
Junts vuelve a registrar la ley para transferir a Catalunya las competencias en inmigración en plena crisis migratoria en Ceuta
El PSOE y Junts pactan el traspaso de competencias en inmigración a Catalunya
El Gobierno se ha desmarcado rotundamente de la proposición de ley que Junts presentó el miércoles para reactivar la delegación de competencias en inmigración a Catalunya, en plena crisis migratoria en Ceuta. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha aclarado que el Ejecutivo sigue a favor de esa delegación -pactada en marzo de 2025-, pero ha advertido de que la vía para sacarla adelante no puede ser una iniciativa presentada al margen del Gobierno, sino el texto acordado entre ambas partes, que ya se sometió a votación hace un año y fracasó.
"Nosotros estamos donde hemos estado siempre: defendemos la transferencia de competencias y vamos a trabajar para que se haga en los términos pactados, pero no pueden presentar una ley con siete diputados y decir que esto es lo que hay", ha avisado el ministro durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, donde ha rendido cuentas sobre la situación en Ceuta.
En septiembre de 2025, la ley para transferir estas competencias fue rechazada por la mayoría parlamentaria ante la negativa de Podemos a respaldarla, que se sumó al 'no' de PP y Vox. Desde entonces, se ha intentado que la formación de Ione Belarra aceptara la norma, que los morados siempre han considerado que tenía un trasfondo "racista". Sin avances en la negociación, Junts reactivó este miércoles la ofensiva, en el contexto de la crisis en Ceuta, y volvió a presentar un texto, esta vez en solitario, con algunos cambios en el preámbulo, uno de los principales puntos de fricción con Podemos. Los morados volvieron a rechazar la propuesta y este jueves ha sido Bolaños quien también le ha cerrado la puerta.
"Presentar una [ley] consigo mismo se puede imaginar qué recorrido tiene. Hay que trabajar para sumar mayorías. Le invito a trabajar para que, sobre la base del acuerdo, podamos tener el apoyo mayoritario. Si no, no se sacan adelante las leyes", ha reiterado Bolaños, quien además ha reivindicado su implicación personal en la negociación. "He trabajado yo más para esta delegación de competencias que ustedes, y lo saben", ha espetado a Junts.
Con un tono irónico, el ministro ha insistido en la necesidad de actuar conjuntamente en un asunto que, tras casi tres años encima de la mesa -ya figuraba en el pacto de investidura de Pedro Sánchez-, logró cerrarse en marzo de 2025. "Ustedes presentaron una nueva que no es la que pactaron con nosotros y dicen que no aceptarán otra cosa. Imagino que con esos siete diputados conseguirán una mayoría suficiente para que se tramite, ¿o es un juego de artificio?", les ha lanzado desde la mesa de la comisión.
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