ERC reclama al Gobierno medidas contra la retirada de esteladas tras los incidentes del Elche-Barça

ERC ha registrado este jueves una proposición no de ley para reclamar al Gobierno medidas que garanticen que los símbolos políticos pacíficos no puedan ser requisados en los recintos deportivos por el mero hecho de representar una determinada opción ideológica. La iniciativa responde a la polémica por la retirada de esteladas a aficionados del Barça antes del partido disputado el 23 de agosto en el estadio Martínez Valero, en Elche.

La propuesta se suma a la petición de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ERC registró después de los incidentes para que dé explicaciones por la requisa de banderas y por la actuación de la Policía Nacional. Los republicanos consideran que los agentes hicieron un uso desproporcionado de la fuerza durante la detención de un joven aficionado azulgrana, menor de edad, al que previamente se le había retirado una estelada.

Los hechos han provocado condenas de distintas formaciones políticas catalanas y también del propio Barça. El club emitió un comunicado en el que condenó el uso "desproporcionado" de la fuerza, cuestionó el procedimiento seguido durante la detención y lamentó que agentes policiales requisaran esteladas a seguidores azulgranas. El Barça defendió además que la bandera es un símbolo legal y que su exhibición forma parte de la libertad de expresión.

La controversia también ha tenido consecuencias en la agenda del club. El Barça decidió cancelar el homenaje que tenía previsto ofrecer a sus jugadores campeones del mundo en el Camp Nou, al considerar que el contexto generado tras los incidentes no era el adecuado para celebrarlo.

La Policía Nacional ha abierto una investigación interna para esclarecer la actuación de los agentes. El Gobierno sostiene que no existía ninguna instrucción expresa para requisar esteladas yla investigación deberá determinar las circunstancias concretas de la intervención y si el uso de la fuerza fue proporcional. El propio Marlaska ha admitido que pudo producirse un uso "desproporcionado" de la fuerza por parte de uno de los agentes.

Un debate en el Congreso

Más allá de este caso concreto, los republicanos quieren abrir el debate sobre qué símbolos pueden ser restringidos dentro de un estadio. La legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte permite impedir la entrada o exhibición de banderas y emblemas cuando estos incitan a la violencia, contienen amenazas o insultos o tienen carácter racista, xenófobo o intolerante. ERC sostiene que la estelada no encaja, por sí misma, en ninguno de esos supuestos.

Los republicanos se apoyan también en el precedente de la final de la Copa del Rey de 2016. La Delegación del Gobierno en Madrid había prohibido inicialmente el acceso al Vicente Calderón con esteladas, pero un juzgado suspendió la medida antes del encuentro entre el Barça y el Sevilla. Posteriormente, el mismo órgano judicial consideró que no se había probado que la exhibición de la bandera pudiera provocar violencia, racismo, xenofobia o intolerancia.

La proposición plantea tres actuaciones. Por un lado, pide al Ejecutivo que adopte las acciones necesarias para proteger la libertad de expresión en los recintos deportivos y garantizar que ninguna "instrucción política, policial ni particular" impida mediante "censura previa" la exhibición de esteladas o de otros símbolos políticos por el mero hecho de serlo. También reclama que el Gobierno remita a las Cortes, en un plazo máximo de tres meses, un informe sobre las actuaciones realizadas para proteger este derecho en los recintos deportivos.

El tercer punto amplía el foco a la actuación de las fuerzas de seguridad. ERC solicita que el Gobierno pida al Defensor del Pueblo una investigación sobre posibles "actuaciones discriminatorias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", su "falta de neutralidad" y la eventual existencia de grupos organizados de ideología "autoritaria, racista, xenófoba o contraria a los principios democráticos y a los derechos fundamentales".

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La propuesta recuerda además que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad obliga a sus miembros a actuar con "absoluta neutralidad política e imparcialidad", evitar prácticas abusivas o discriminatorias y ajustar el uso de la fuerza a los principios de "congruencia, oportunidad y proporcionalidad".