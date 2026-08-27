Los Comuns piden la comparecencia del director de Rodalies por el caos el día del eclipse

Dos semanas después del histórico eclipse total que vivió la península y que volvió a poner a prueba la movilidad en Catalunya, los Comuns han pedido la comparecencia del director de Rodalies, Òscar Playà, para que dé explicaciones sobre lo que consideran una falta de planificación y de respuestas por parte de los responsables del servicio.

La escasez de trenes hacia la franja de totalidad del fenómeno, situada en Tarragona y las Terres de l'Ebre, y las limitaciones de los refuerzos previstos provocaron situaciones de colapso durante buena parte de la tarde, cuando miles de personas se desplazaban hacia el sur. El regreso también resultó complicado para muchos usuarios, con estaciones saturadas y episodios como el cierre temporal de la estación de Tarragona por la acumulación de viajeros y el riesgo en las vías.

"Siguen faltando muchas explicaciones. Lo que se debía planificar no se planificó", ha expresado en X el portavoz del grupo parlamentario, David Cid, tras anunciar la solicitud de comparecencia de Playà, motivada por una información que ha avanzado la SER que apunta que el director de Rodalies estaba de vacaciones el día del eclipse.

Tras aquella jornada, fue el secretario de Mobilitat i Transports de la Generalitat, Manel Nadal, quien salió al paso de las críticas y admitió que Rodalies "no funcionó como debía" durante el eclipse. Renfe justificó las carencias de la planificación aludiendo a que había una falta de trenes. Tras conocerse la información, el Govern, en declaraciones a la ACN, ha defendido que Playà siguió "directamente" la evolución del servicio durante el eclipse del 12 de agosto pese a encontrarse de vacaciones.

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Fuentes del Departament de Territori a la ACN, Playà "mantuvo el contacto con los responsables operativos y participó en la toma de decisiones" durante la jornada. Asimismo, el Govern asegura que el dispositivo ferroviario del eclipse "no se improvisó" y que se preparó con antelación bajo la dirección de Playà.