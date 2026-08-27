En el Parlament
Los Comuns piden la comparecencia del director de Rodalies por el caos el día del eclipse
Colapso en los Rodalies y Regionals de Sants en plena cuenta atrás para el eclipse: "Nos tendremos que quedar en Montjuïc"
El Govern asume el "colapso" de Rodalies para ir a ver el eclipse y admite que la comunicación con los usuarios fue "inadecuada"
Dos semanas después del histórico eclipse total que vivió la península y que volvió a poner a prueba la movilidad en Catalunya, los Comuns han pedido la comparecencia del director de Rodalies, Òscar Playà, para que dé explicaciones sobre lo que consideran una falta de planificación y de respuestas por parte de los responsables del servicio.
La escasez de trenes hacia la franja de totalidad del fenómeno, situada en Tarragona y las Terres de l'Ebre, y las limitaciones de los refuerzos previstos provocaron situaciones de colapso durante buena parte de la tarde, cuando miles de personas se desplazaban hacia el sur. El regreso también resultó complicado para muchos usuarios, con estaciones saturadas y episodios como el cierre temporal de la estación de Tarragona por la acumulación de viajeros y el riesgo en las vías.
"Siguen faltando muchas explicaciones. Lo que se debía planificar no se planificó", ha expresado en X el portavoz del grupo parlamentario, David Cid, tras anunciar la solicitud de comparecencia de Playà, motivada por una información que ha avanzado la SER que apunta que el director de Rodalies estaba de vacaciones el día del eclipse.
Tras aquella jornada, fue el secretario de Mobilitat i Transports de la Generalitat, Manel Nadal, quien salió al paso de las críticas y admitió que Rodalies "no funcionó como debía" durante el eclipse. Renfe justificó las carencias de la planificación aludiendo a que había una falta de trenes. Tras conocerse la información, el Govern, en declaraciones a la ACN, ha defendido que Playà siguió "directamente" la evolución del servicio durante el eclipse del 12 de agosto pese a encontrarse de vacaciones.
Fuentes del Departament de Territori a la ACN, Playà "mantuvo el contacto con los responsables operativos y participó en la toma de decisiones" durante la jornada. Asimismo, el Govern asegura que el dispositivo ferroviario del eclipse "no se improvisó" y que se preparó con antelación bajo la dirección de Playà.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Audiencia Nacional confirma la imputación de la abogada de Koldo en el caso Leire: 'Es lógico y razonable que el juez quiera investigarla
- Los migrantes de Ceuta se deshacen de miles de móviles dificultando las pesquisas policiales sobre ellos
- La oposición y los socios del PSOE reprochan a Sánchez llegar 'tarde' y fuerzan sus explicaciones en el Congreso
- Cristina Garmendia, exministra con Zapatero: 'No debería ofrecerse altas responsabilidades a personas que sólo han hecho política
- El Gobierno recurre al CNI para agilizar la repatriación de los migrantes en Ceuta
- El Gobierno reconoce que al menos 2.200 migrantes en Ceuta siguen en la calle y anuncia la apertura de más centros
- La Audiencia Nacional autoriza la expulsión de un marroquí que alegó que corría “peligro inminente de muerte”
- La Audiencia Nacional avala la investigación del caso Zapatero y descarta una 'intencionalidad espuria': 'No ha existido ninguna infracción