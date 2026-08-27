Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta

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El Gobierno congeló el Plan de Seguridad para Ceuta y Melilla tras su giro con Marruecos

Pedro Sánchez preside una reunión telemática de coordinación sobre la situación en Ceuta tras la crisis migratoria.

Pedro Sánchez preside una reunión telemática de coordinación sobre la situación en Ceuta tras la crisis migratoria. / pool Moncloa / EFE

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Juan José Fernández

May Mariño

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Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

Mapa y gráfico que muestra la barrera neumática que se instala en la frontera de Ceuta con Marruecos
Mapa que ilustra la barrera neumática en la frontera de Ceuta con Marruecos.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

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