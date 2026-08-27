Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta

El Gobierno baraja "fortalecer" la frontera de Ceuta con obras de infraestructura de "carácter urgente"

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha expresado que, entre otras medidas, se contempla la puesta en marcha "con carácter de urgencia" de algunas obras de infraestructura que vengan a "fortalecer esa seguridad de la frontera ceutí".

Así lo ha expresado Vivas en una rueda de prensa, recogida por Europa Press, tras la reunión mantenida con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, del Comité de Seguimiento de la situación en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

En este encuentro, en el que han participado hasta 10 ministros por vía telemática, se ha valorado que también es necesario "intensificar el refuerzo en los cuerpos de seguridad del Estado" para que "no vuelva a ocurrir otro episodio" como el vivido en la ciudad autónoma el pasado 30 y 31 de julio.

Asimismo, el presidente ceutí ha remarcado la importancia de un refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad para atajar la "percepción de inseguridad" ciudadana, la cual estima "incompatible con la normalidad". También ha urgido al Estado a compensar económicamente a la administración local por el incremento de gastos extraordinarios que está sufriendo la ciudad debido a esta crisis.

CALIFICA DE "MÉTODO ACERTADO" EL MANDO ÚNICO

Por otra parte, ha calificado como un "método acertado" la creación de este mando único ya que, a su juicio, esta metodología facilita la coordinación, marca compromisos para cada departamento y resulta ser un "instrumento muy útil y eficaz" con el objetivo fundamental de que Ceuta "recupere la normalidad" cuanto antes.

Respecto a los menores extranjeros no acompañados, Vivas ha tildado de "imposible" que una ciudad de 84.000 habitantes asuma la situación. Al respecto, ha demandado una respuesta "excepcional" del Estado, puesto que Ceuta carece de capacidades "de recursos en instalaciones, ni de recursos económicos, ni de recursos humanos".

En este sentido, Vivas ha defendido que, en "interés del menor", la prioridad debe ser el "reagrupamiento familiar", dado que, según ha expresado, Marruecos ha manifestado reiteradamente su disposición explícita a acoger a sus menores.

Por otro lado, ha reiterado que la estrategia principal debe centrarse en el "retorno a Marruecos de los que llegaron a Ceuta" de forma masiva y que todavía continúan allí. Así, ha valorado como "positivas" las informaciones de los ministerios de Interior y Exteriores para cumplir este propósito, aunque ha instado a definir con precisión los procedimientos, recursos y un horizonte temporal claro.

Finalmente, Vivas ha hecho un llamamiento a mantener un "no rotundo a la violencia" en las movilizaciones para preservar una imagen exterior de sociedad madura, humanitaria y solidaria y ha asegurado que la sociedad ceutí "saldrá fortalecida" de la crisis.