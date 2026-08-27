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Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta
Marruecos intensificó su campaña de influencia en EEUU cuatro meses antes de la crisis de Ceuta
El Gobierno congeló el Plan de Seguridad para Ceuta y Melilla tras su giro con Marruecos
Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
La fiscal general del Estado se reunirá este jueves con Vivas en una visita a Ceuta y acudirá a un centro de menores
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se reunirá con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, este jueves a las 11.30 horas en el Palacio de la Asamblea de la ciudad autónoma y visitará un centro de menores tras la llegada de decenas de miles de migrantes el pasado 30 de julio.
Según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE), Peramato visitará Ceuta este jueves junto a la fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago y la fiscal de Sala Coordinadora de Menores de la FGE, Teresa Gisbert.
A las 10.00 horas se reunirán con el equipo de fiscales del Área de Ceuta en el Palacio de Justicia de la ciudad y, a las 11.30 horas, se trasladarán al Palacio de la Asamblea para reunirse con el presidente Vivas.
Interior recibió en julio siete avisos escritos, orales y telefónicos del CNI sobre Ceuta pero los vio insuficientes
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informó acerca de riesgos con la inmigración en contactos con interlocutores del ecosistema de seguridad de Ceuta en dos flancos: desde enero pasado, genéricamente sobre presión migratoria; y desde el 9 de julio, de forma más operativa sobre el concreto peligro para la ciudad.
Es la versión que sostienen fuentes de Defensa 24 horas después de que se evidenciara descarnadamente el choque entre ese ministerio y el de Interior sobre si hubo o no alerta previa a la “avalancha” -la palabra es de la ministra Margarita Robles- de extranjeros. Los avisos más operativos fueron siete, y, según estas fuentes, circularon por tres vías: nota escrita, información verbal en reuniones y comentarios por mensajería telefónica, siendo sus emisores personal de entre los 25 miembros del CNI que operan en la ciudad autónoma.
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Gobierno y CCAA abordan este jueves el apoyo a los menores migrantes de Ceuta
El Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas se reunirán este jueves 27 de agosto en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde abordarán la ayuda extraordinaria de 25 millones de euros para la atención a la infancia migrante en Ceuta.
El encuentro estará marcado por la ausencia de los representantes de Vox de los gobiernos de Aragón, Extremadura y Castilla y León y tendrá lugar después de la entrada masiva de extranjeros a Ceuta el 30 de julio.
Juan José Fernández
Interior recibió en julio siete avisos escritos, orales y telefónicos del CNI sobre Ceuta pero los vio insuficientes
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informó acerca de riesgos con la inmigración en contactos con interlocutores del ecosistema de seguridad de Ceuta en dos flancos: desde enero pasado, genéricamente sobre presión migratoria; y desde el 9 de julio, de forma más operativa sobre el concreto peligro para la ciudad.
Es la versión que sostienen fuentes de Defensa 24 horas después de que se evidenciara descarnadamente el choque entre ese ministerio y el de Interior sobre si hubo o no alerta previa a la “avalancha” -la palabra es de la ministra Margarita Robles- de extranjeros. Los avisos más operativos fueron siete, y, según estas fuentes, circularon por tres vías: nota escrita, información verbal en reuniones y comentarios por mensajería telefónica, siendo sus emisores personal de entre los 25 miembros del CNI que operan en la ciudad autónoma.
Vivas ha insistido en que Ceuta, con unos 84.000 habitantes, carece de capacidad económica, humana y de instalaciones para asumir una situación de esta magnitud, por lo que ha reclamado una respuesta "excepcional" por parte del Estado sin que eso suponga renunciar a las competencias de la ciudad.
Respecto a los espacios de alojamiento, Vivas ha confirmado que los polideportivos quedan fuera de la ecuación y ha explicado que será necesario modificar el real decreto que contempla distintos emplazamientos. Ha indicado que todavía no se han concretado los lugares y que la ciudad será consultada, con el objetivo de causar "la menor contestación posible" entre los vecinos.
El presidente ha insistido en que estos recursos serán "temporales" y "provisionales" y ha asegurado que se trabajará con las asociaciones de vecinos antes de adoptar decisiones sobre su ubicación.
Finalmente, ha agradecido el comportamiento de la sociedad ceutí durante la crisis y ha hecho un llamamiento a mantener las movilizaciones dentro de la convivencia y el respeto. "Un no rotundo a la violencia", ha reclamado, al considerar legítimas las protestas ciudadanas pero advertir de que cualquier episodio violento puede perjudicar a la propia ciudad. EFE
Para facilitar este proceso, Vivas ha defendido como objetivo instrumental el alojamiento de las personas que actualmente permanecen en la calle, tanto por razones humanitarias como para garantizar la seguridad y permitir su identificación, filiación y triaje, unas actuaciones que, ha recordado, deben realizarse de forma individualizada y conforme a la legislación vigente.
El presidente ceutí ha destacado además el compromiso de reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad para mejorar la seguridad ciudadana y proteger la frontera ante el riesgo de que pueda repetirse un episodio como el de finales de julio. En este sentido, ha indicado que se han anunciado con carácter urgente obras de infraestructura destinadas a fortalecer la seguridad fronteriza.
Vivas ha reclamado también que el Estado asuma los costes extraordinarios derivados de la crisis y compense los daños ocasionados al tejido económico y social de la ciudad, así como el incremento del gasto público en servicios como limpieza, seguridad o Policía Local.
"El Estado se tiene que hacer cargo", ha afirmado tras señalar que la población de Ceuta se ha incrementado en torno a un 15 % por la presencia de personas en situación de precariedad y que la crisis está provocando un "grave perjuicio" a trabajadores, empresas y autónomos.
Ha mostrado su preocupación por los menores migrantes, cuya cifra ha situado actualmente en torno a 1.400 acogidos, aunque ha admitido que podrían ser muchos más los que permanecen en las calles.
Vivas reclama concretar "cuanto antes" procedimientos, medios y plazos para los retornos
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado este miércoles al Gobierno que concrete "cuanto antes" los procedimientos, medios y plazos para lograr el retorno a Marruecos de los migrantes que permanecen en la ciudad tras las entradas masivas de los pasados 30 y 31 de julio.
Vivas ha hecho estas declaraciones, recogidas por EFE, tras participar en la primera reunión del comité de seguimiento del denominado mando único, constituido para coordinar la respuesta del Estado a la crisis migratoria que atraviesa Ceuta, y ha valorado el mecanismo de coordinación entre los distintos ministerios y la ciudad.
"El eje fundamental es el retorno a Marruecos de los que llegaron y todavía están aquí", ha señalado el presidente, quien ha considerado positivas las informaciones trasladadas por los ministros del Interior y de Exteriores sobre las posibilidades de alcanzar este objetivo.
No obstante, ha advertido de que es necesario establecer una programación que determine "los procedimientos que se van a seguir, cuáles son los recursos y los medios", así como el horizonte temporal.
Iván Gil
Sánchez lanza a los ministros contra Robles por su versión sobre la alerta del CNI en Ceuta: "Nadie la entiende"
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha protagonizado varios desencuentros con diferentes compañeros del Consejo de Ministros. Desde los choques con el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a cuenta de la ley de secretos oficiales o las responsabilidades sobre Pegasus con el CNI como telón de fondo, hasta los roces competenciales con el de Interior, Fernando Grande-Marlaska. También ha mantenido opiniones disonantes con la línea marcada por Moncloa, como cuando abogó implícitamente por la dimisión del Fiscal General del Estado tras confirmarse su procesamiento. En contra del criterio expresado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, su versión sobre la crisis en Ceuta, al sostener que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sí alertó de la entrada masiva de inmigrantes, supone un salto cualitativo en uno de los asuntos más sensibles en lo que va la legislatura.
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Ceuta se echa a la calle: "Todos los días con protestas hasta que se vayan"
Cuando va camino de cumplirse el primer mes desde la llegada masiva de personas a Ceuta desde el país vecino, la sociedad de la ciudad autónoma da muestras de no poder aguantar más la situación antes las miles -unos 5.000 segun las cifras que maneja el Ejecutivo y cerca de 9.000 los que estiman autoridades ceutíes- de personas que siguen de manera irregular en territorio español.
Si el choque público de versiones sobre la información del Gobierno entre los ministros Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska animó al estallido social y la población se echó a la calle. Ahora el sentimiento extendido entre la población ceutí -según trasladan a EL PERIÓDICO- es claro: "Todos los días a la calle, con protestas hasta que se vayan". "Ya que no lo arreglan los políticos lo va a arreglar el pueblo", insisten ciudadanos desde la ciudad autónoma.
Para muchos ceutíes - sin discriminación por sensibilidades políticas- la solución a esta situación pasa por la "expulsión" de "todos" los que entraron de manera ilegal en España en los últimos días de julio. "La gente lo tiene claro. Así hasta que se vayan".
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El Gobierno baraja "fortalecer" la frontera de Ceuta con obras de infraestructura de "carácter urgente"
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha expresado que, entre otras medidas, se contempla la puesta en marcha "con carácter de urgencia" de algunas obras de infraestructura que vengan a "fortalecer esa seguridad de la frontera ceutí".
Así lo ha expresado Vivas en una rueda de prensa, recogida por Europa Press, tras la reunión mantenida con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, del Comité de Seguimiento de la situación en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
En este encuentro, en el que han participado hasta 10 ministros por vía telemática, se ha valorado que también es necesario "intensificar el refuerzo en los cuerpos de seguridad del Estado" para que "no vuelva a ocurrir otro episodio" como el vivido en la ciudad autónoma el pasado 30 y 31 de julio.
Asimismo, el presidente ceutí ha remarcado la importancia de un refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad para atajar la "percepción de inseguridad" ciudadana, la cual estima "incompatible con la normalidad". También ha urgido al Estado a compensar económicamente a la administración local por el incremento de gastos extraordinarios que está sufriendo la ciudad debido a esta crisis.
CALIFICA DE "MÉTODO ACERTADO" EL MANDO ÚNICO
Por otra parte, ha calificado como un "método acertado" la creación de este mando único ya que, a su juicio, esta metodología facilita la coordinación, marca compromisos para cada departamento y resulta ser un "instrumento muy útil y eficaz" con el objetivo fundamental de que Ceuta "recupere la normalidad" cuanto antes.
Respecto a los menores extranjeros no acompañados, Vivas ha tildado de "imposible" que una ciudad de 84.000 habitantes asuma la situación. Al respecto, ha demandado una respuesta "excepcional" del Estado, puesto que Ceuta carece de capacidades "de recursos en instalaciones, ni de recursos económicos, ni de recursos humanos".
En este sentido, Vivas ha defendido que, en "interés del menor", la prioridad debe ser el "reagrupamiento familiar", dado que, según ha expresado, Marruecos ha manifestado reiteradamente su disposición explícita a acoger a sus menores.
Por otro lado, ha reiterado que la estrategia principal debe centrarse en el "retorno a Marruecos de los que llegaron a Ceuta" de forma masiva y que todavía continúan allí. Así, ha valorado como "positivas" las informaciones de los ministerios de Interior y Exteriores para cumplir este propósito, aunque ha instado a definir con precisión los procedimientos, recursos y un horizonte temporal claro.
Finalmente, Vivas ha hecho un llamamiento a mantener un "no rotundo a la violencia" en las movilizaciones para preservar una imagen exterior de sociedad madura, humanitaria y solidaria y ha asegurado que la sociedad ceutí "saldrá fortalecida" de la crisis.
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