Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
NepalCeutaMigrantesBarça-AthleticSilvia OrriolsEclipse lunarYayoi KusamaSorteo ChampionsEclipse lunarMatrimonio CulleraJavier Bardem
instagramlinkedin

Arcadi España exige "solidaridad real" al resto de comunidades ante la saturación de menores en Ceuta

El ministro denuncia los intentos de "deshumanizar" a los menores no acompañados y critica que comunidades autónomas con mayor población y recursos rechacen el reparto alegando falta de capacidad

El ministro Arcadi España, esta mañana en Mislata

El ministro Arcadi España, esta mañana en Mislata / José Manuel López

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pilar Olaya

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En medio de la crisis migratoria y la acogida de menores en Ceuta, el ministro Arcadi España ha emitido una rotunda llamada a la responsabilidad institucional y a la solidaridad interterritorial. Durante su intervención, ha defendido las actuaciones del Gobierno central y ha criticado duramente a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que se oponen al reparto de menores migrantes no acompañados.

El ministro comenzó trasladando un mensaje de respaldo y empatía hacia los vecinos de Ceuta, destacando el contacto y diálogo constante con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. España apeló a la calma y señaló que cualquier manifestación de disconformidad debe encauzarse siempre de forma pacífica y sin violencia.

Asimismo, aseguró que el Ejecutivo actúa «desde el primer día» para responder a la complejidad de la situación mediante el incremento de medios de seguridad, el cumplimiento de la legalidad y la articulación de medidas para la recuperación económica de la ciudad, las cuales se anunciarán formalmente en los próximos días.

"Son niños sin sus padres"

España defendió el trato humano hacia la infancia migrante y advirtió del peligro de "deshumanizar" a estos colectivos mediante etiquetas despectivas o discursos políticos incendiarios: "Hay un peligro de deshumanizar. Aquellos que los llaman 'menas' no quieren que nos acordemos de lo que significan, son niños y niñas sin sus padres que han llegado a nuestro país desamparados. Ningún país digno dejaría desatendido a un niño en esas condiciones".

Noticias relacionadas

Reproche a la gestión de las comunidades del PP

En relación con el reparto de competencias, el ministro recordó que la tutela de los menores es una atribución de las comunidades autónomas. Cuestionó abiertamente la postura de presidentes autonómicos como Juan Fran Pérez Llorca, quienes aseguran no disponer de capacidad ni recursos para asumir la acogida: "Si dicen que no tienen capacidad en comunidades con un territorio y un presupuesto muchísimo mayor, ¿qué le está pasando a Ceuta? Creerse un país y ser patriota de verdad es ser solidario cuando una parte del territorio tiene una dificultad".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Audiencia Nacional confirma la imputación de la abogada de Koldo en el caso Leire: 'Es lógico y razonable que el juez quiera investigarla
  2. Los migrantes de Ceuta se deshacen de miles de móviles dificultando las pesquisas policiales sobre ellos
  3. La oposición y los socios del PSOE reprochan a Sánchez llegar 'tarde' y fuerzan sus explicaciones en el Congreso
  4. Cristina Garmendia, exministra con Zapatero: 'No debería ofrecerse altas responsabilidades a personas que sólo han hecho política
  5. El Gobierno recurre al CNI para agilizar la repatriación de los migrantes en Ceuta
  6. El Gobierno reconoce que al menos 2.200 migrantes en Ceuta siguen en la calle y anuncia la apertura de más centros
  7. La Audiencia Nacional autoriza la expulsión de un marroquí que alegó que corría “peligro inminente de muerte”
  8. La Audiencia Nacional avala la investigación del caso Zapatero y descarta una 'intencionalidad espuria': 'No ha existido ninguna infracción

Directo | Bolaños asocia la entrada de migrantes en Ceuta con los “bulos” en redes sobre una sentencia del Supremo

Directo | Bolaños asocia la entrada de migrantes en Ceuta con los “bulos” en redes sobre una sentencia del Supremo

Arcadi España exige "solidaridad real" al resto de comunidades ante la saturación de menores en Ceuta

Arcadi España exige "solidaridad real" al resto de comunidades ante la saturación de menores en Ceuta

Mónica García defenderá este jueves en el Congreso su gestión sanitaria ante la crisis migratoria en Ceuta

Mónica García defenderá este jueves en el Congreso su gestión sanitaria ante la crisis migratoria en Ceuta

Bolaños: "El Estado está volcado para devolver cuanto antes la normalidad a Ceuta"

Bolaños: "El Estado está volcado para devolver cuanto antes la normalidad a Ceuta"

La solidaridad se acaba en Ceuta: colectivos llaman a boicotear el reparto de alimentos para los migrantes

La solidaridad se acaba en Ceuta: colectivos llaman a boicotear el reparto de alimentos para los migrantes

Directo | Bolaños: "El Gobierno no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta"

Directo | Bolaños: "El Gobierno no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta"

Los Comuns piden la comparecencia del director de Rodalies por el caos el día del eclipse

Los Comuns piden la comparecencia del director de Rodalies por el caos el día del eclipse

Ceuta se echa a la calle: "Todos los días con protestas hasta que se vayan"

Ceuta se echa a la calle: "Todos los días con protestas hasta que se vayan"