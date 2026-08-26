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Sánchez presidirá este viernes la reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento sobre la crisis migratoria en Ceuta

Torres ha señalado que durante la reunión se ha compartido un objetivo común: lograr que "retornen todas las personas que se quedaron en Ceuta a partir del día 31"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. / Europa Press

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EP

MADRID
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este viernes mediante videoconferencia una nueva reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento constituido para abordar la crisis migratoria de Ceuta, según ha anunciado el ministro de Política Territorial y 'mando único' en la ciudad autónoma, Ángel Víctor Torres, tras la primera reunión del órgano celebrada en Ceuta.

La reunión de este miércoles ha contado también con la presencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el presidente de Ceuta, Juan Vivas, y el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, además de otros ministros implicados en la gestión de la situación migratoria por videoconferencia.

En este marco, Torres ha explicado que el viernes el presidente del Gobierno presidirá el Comité desde Moncloa, mientras que la ministra Elma Saiz o él mismo permanecerán en Ceuta para continuar trabajando sobre el terreno.

Asimismo, Torres ha señalado que durante la reunión se ha compartido un objetivo común: lograr que "retornen todas las personas que se quedaron en Ceuta a partir del día 31", siempre que el regreso se lleve a cabo "acorde y en arreglo a la ley".

Se retiran los polideportivos

El Gobierno retirará los polideportivos de Ceuta como centros de acogida de migrantes y habilitará nuevos espacios, según ha avanzado este miércoles el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

"Anuncio que también hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese real decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios", ha asegurado Torres en rueda de prensa tras presidir la reunión del Comité de Seguimiento de la situación en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

En este sentido, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el real decreto en el que se declara la 'situación de interés para la seguridad nacional' de Ceuta, con nuevos espacios habilitados, entre ellos polideportivos, para acoger a los inmigrantes que continúan en la ciudad autónoma casi un mes después de la entrada masiva.

Asimismo, el ministro ha explicado que hay espacios que han sido utilizados en el pasado en otras crisis y ha insistido en que el objetivo y el plan es que se devuelvan "todos los que entraron", pero que, para ello, tienen que disponer de los espacios previamente.

"Nosotros estamos ahora con la búsqueda de esos espacios, desde el consenso, desde el diálogo con el gobierno de Ceuta, al máximo posible, porque queremos tenerlos cuanto antes, porque sobre todo, que es lo que también quiero trasladarle a la comunidad, cuanto antes tengamos a las personas en los espacios, antes podrán también ser devueltos", ha señalado, al mismo tiempo que ha recalcado que el Ejecutivo no quiere afectar a la convivencia de Ceuta.

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De la misma forma, Torres ha explicado que el plan del Gobierno es que retornen acorde a la ley "todas las personas que se quedaron en Ceuta a partir del día 31". Si bien, ha añadido que para que puedan retornar hay que acotar a los migrantes en espacios para proceder a su filiación.

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