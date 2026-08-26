En la comisión de Interior
Parlon comparecerá en el Parlament para explicar por qué no se envió el ES-Alert durante las lluvias en Tarragona
Junts, PP, Vox y los Comuns piden la comparecencia de Parlon por no enviar un ES-Alert ante las lluvias en Tarragona
Todavía no hay fecha prevista, pero la consellera de Interior, Núria Parlon, se ha mostrado este miércoles dispuesta a dar todas las explicaciones necesarias en el Parlament sobre el dispositivo activado ante el fuerte episodio de lluvias registrado en Tarragona en los últimos días. Después de que Junts, PP, Vox y los Comuns hayan registrado peticiones para que comparezca por no haber enviado un ES-Alert pese a la intensidad de las precipitaciones, Parlon ha asegurado que abordará la cuestión si se le pregunta en la sesión de control -prevista para la primera semana de octubre- y también si es citada en la comisión de Interior, algo que deberá acordarse tras la vuelta de las vacaciones parlamentarias.
"Si tenemos preguntas en la sesión de control, daremos las explicaciones. Si piden la comparecencia en la comisión de Interior, iremos como siempre", ha afirmado en una rueda de prensa celebrada en la sede del Govern, donde ha presentado una nueva herramienta para controlar el tráfico junto a la portavoz del Executiu y consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Paneque ya apeló a "criterios técnicos" para justificar por qué no se envió un ES-Alert durante las tormentas en Tarragona, pero la presión de la oposición ha aumentado este miércoles después de conocerse que dos mujeres murieron a consecuencia del temporal. La consellera de Interior ha añadido que conviene revisar el funcionamiento de la herramienta para estudiar posibles mejoras y reforzarla con otros mecanismos de aviso y prevención.
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