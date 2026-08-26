Junts vuelve a registrar la ley para transferir a Catalunya las competencias en inmigración en plena crisis migratoria en Ceuta

Junts advirtió el martes de que no prestaría ningún voto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si permitía que Catalunya entrara en el reparto de menores no acompañados procedentes de Ceuta que debe pactarse con los líderes autonómicos. Un día después, la formación ha movido ficha y ha elevado la presión al volver a registrar en el Congreso la ley para hacer posible el traspaso de competencias en inmigración, pactada con el PSOE en marzo de 2025 y que entonces no llegó a prosperar por el rechazo de Podemos.

Lo ha hecho introduciendo algunos cambios en el preámbulo, que siempre fue uno de los principales puntos de fricción entre las formaciones de Carles Puigdemont e Ione Belarra. Podemos acusó reiteradamente a Junts de impulsar una norma de carácter "racista" y acabó tumbándola, ya que sus votos eran imprescindibles para que saliera adelante. Desde entonces, ambas formaciones han mantenido contactos discretos para tratar de acercar posiciones, pero la crisis migratoria en Ceuta ha precipitado el movimiento de Junts, consciente de que queda menos de un año de legislatura y de que el nuevo texto debe iniciar ahora su tramitación parlamentaria.

Los de Puigdemont han optado por huir de expresiones como que la inmigración es un riesgo para la cohesión social y han abogado por una fórmula más técnica. "Veremos qué hace Podemos, si continúa con el bloque PP y Vox o está dispuesto a votar a favor de Catalunya", ha declarado la presidenta de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en una comparecencia. Para la líder posconvergente el asunto no va de "derechas o de izquierdas", sino de "centralidad", por lo que ha pedido a todos los partidos responsabilidad para ayudar a que Catalunya sea quien tenga decisión en la política migratoria.

La proposición de ley, como la anterior pactada con el PSOE, contempla que la Generalitat gestione las devoluciones de extranjeros que tengan prohibida la entrada, por lo que los Mossos d'Esquadra colaborarían en el control fronterizo con la Policía Nacional y la Guardia Civil, con quienes también compartirían la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas de cooperación.

El argumento de Junts no es solo que los catalanes ganen autogobierno en esa materia, sino que puedan desmarcarse, como ha explicado Nogueras, de la "política fracasada" de Sánchez, a quien acusa de ir "en contra de todos los países de la Unión Europea", con medidas como la regularización extraordinaria de migrantes.

"Catalunya debe tener el control de la inmigración, no podemos esperar ni un minuto más, debe tener las herramientas para actuar, decidir y anticiparse", ha añadido la líder de Junts, quien considera que solo así podrán acercarse a los postulados europeos que abogan por reglas más duras sobre migración.

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En respuesta a esta decisión de Junts, el secretario general del PP en Catalunya, Juan Fernández, ha publicado en X que la "solución" a la inmigración "no es desguazar el Estado" en Catalunya, sino una "moción de censura" para convocar elecciones y echar a un Gobierno que ve "incompetente y negligente".