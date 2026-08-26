Los Comuns exigen al Govern que garantice la climatización de los Centros de Atención Primaria

Que la actividad política se retoma tras el parón veraniego se mide también por el ritmo de preguntas al Govern que los grupos de la oposición registran en el Parlament. Los Comuns ya han abierto la veda a partir del caso de los trabajadores del CAP Pare Claret de Barcelona, que en las últimas semanas han denunciado deficiencias en el funcionamiento de su sistema de climatización durante las sucesivas olas de calor que se han acumulado este verano. A raíz de este caso, el grupo de Jéssica Albiach exige al Govern un plan -o que aclare si lo tiene- para garantizar que todos los centros cuentan con aparatos de aire acondicionado y que estos se revisen periódicamente, además de una "actuación inmediata" ante incidencias para evitar que se repitan año tras año.

A principios de julio, el sindicato SATSE Catalunya denunció que en algunos CAP de Barcelona se superaban los 30 grados y reclamó la actuación del Institut Català de la Salut (ICS). Era el caso, por ejemplo, del CAP Sanllehy, por un problema en su sistema de aire acondicionado, o del CAP Sant Rafael, que llegó a rozar los 40 grados durante los días en los que se estaba instalando un nuevo aparato. En el caso del Pare Claret, los trabajadores han denunciado que la incidencia continúa sin una "respuesta efectiva" pese a que se han colocado "18 'pingüinos'" en las instalaciones y aseguran que el ICS les ha trasladado que la solución podría llegar en octubre.

Ante esta situación, los Comuns han registrado una batería de preguntas dirigidas a la conselleria de Salut para conocer si dispone de un análisis de la climatización de todos los centros de atención primaria de Catalunya, cuántos han registrado problemas durante el verano, si es cierto que se trata de incidencias que ya se produjeron el año pasado y si dispone de un plan para la revisión integral y periódica de los aires instalados y para la prevención de averías. Además, plantean si el Govern considera que los CAP son refugios climáticos, teniendo en cuenta que, en ese caso, debería garantizarse el confort de trabajadores y pacientes en sus instalaciones.

La reincorporación de Pané

"Los centros de atención primaria son equipamientos esenciales que tienen que poder garantizar unas condiciones ambientales adecuadas tanto a las personas que trabajan en ellos como a las usuarias, entre las que hay gente mayor, menores, personas con enfermedades crónicas y otros colectivos vulnerables", aseguran los Comuns en el escrito registrado. Precisamente este martes ya se reincorporó al Consell Executiu la consellera de Salut, Olga Pané, tras casi cuatro meses de baja por una fractura del peroné.

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En el balance que hizo Albiach del mandato justo antes de las vacaciones de verano, señaló el ámbito sanitario como uno de los flancos débiles del Govern no solo por las huelgas médicas, sino también por las medidas aprobadas en el pacto de investidura que están pendientes de cumplirse, como garantizar la atención primaria en un plazo de cinco días, reducir las listas de espera de intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y primeras visitas de especialidad o destinar más recursos a la salud mental.