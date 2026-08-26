Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta

El Gobierno consensuará con la ciudad los espacios que albergarán a los migrantes en Ceuta

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señala que los espacios que se habiliten para ubicar a los migrantes que se encuentran en Ceuta se designarán "desde el consenso" y aclara que el listado de instalaciones propuesto por el Gobierno es "modificable y flexible".

En un comunicado, el Ministerio que dirige Ángel Víctor Torres, que actúa como autoridad funcional para la gestión de la crisis humanitaria en Ceuta, indica también que ha mantenido la primera reunión con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

El ministro ha remarcado que el listado de recursos e instalaciones en Ceuta que recoge el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros es una "propuesta de máximos modificable y flexible".