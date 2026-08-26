Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo incendioMeloniBarçaDolly PartonIncendio BarcelonaTarragonaViviendaTeletrabajo
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta

Marruecos intensificó su campaña de influencia en EEUU cuatro meses antes de la crisis de Ceuta

El Gobierno congeló el Plan de Seguridad para Ceuta y Melilla tras su giro con Marruecos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Juan José Fernández

May Mariño

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

Mapa y gráfico que muestra la barrera neumática que se instala en la frontera de Ceuta con Marruecos
Mapa que ilustra la barrera neumática en la frontera de Ceuta con Marruecos.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cristina Garmendia, exministra con Zapatero: 'No debería ofrecerse altas responsabilidades a personas que sólo han hecho política
  2. La Audiencia Nacional avala la investigación del caso Zapatero y descarta una 'intencionalidad espuria': 'No ha existido ninguna infracción
  3. El Gobierno reconoce que al menos 2.200 migrantes en Ceuta siguen en la calle y anuncia la apertura de más centros
  4. La presidenta del Poder Judicial anuncia su intención de reunirse con Vivas 'a la mayor brevedad posible
  5. El PP acusará al Gobierno de no haber impedido adrede la crisis de Ceuta durante las comparecencias de los ministros
  6. El Gobierno congeló el Plan de Seguridad para Ceuta y Melilla tras su giro con Marruecos
  7. David Sánchez pide eliminar de su sentencia cómo se creó su plaza en la Diputación pacense
  8. Junts y ERC piden explicaciones al Gobierno por la 'violencia' policial contra aficionados culés en el Elche-Barça

Directo | El Gobierno contempla usar polideportivos para albergar a los migrantes

Directo | El Gobierno contempla usar polideportivos para albergar a los migrantes

El Gobierno rehúsa por ahora acudir a la UE para enviar migrantes de Ceuta a otros países: "El Estado tiene músculo para responder"

El Gobierno rehúsa por ahora acudir a la UE para enviar migrantes de Ceuta a otros países: "El Estado tiene músculo para responder"

El Gobierno cifra el goteo de salidas voluntarias de migrantes en Ceuta en cerca de un centenar al día

El Gobierno cifra el goteo de salidas voluntarias de migrantes en Ceuta en cerca de un centenar al día

Los Comuns exigen al Govern que garantice la climatización de los Centros de Atención Primaria

Los Comuns exigen al Govern que garantice la climatización de los Centros de Atención Primaria

SOS de la Audiencia Nacional ante el colapso por el "enorme incremento" de causas de tráfico de drogas

SOS de la Audiencia Nacional ante el colapso por el "enorme incremento" de causas de tráfico de drogas

"Para Bilbao tenemos más comodidad": así destapó una app de mensajes cifrados una trama de dos toneladas de cocaína

"Para Bilbao tenemos más comodidad": así destapó una app de mensajes cifrados una trama de dos toneladas de cocaína

El Gobierno contempla usar polideportivos para albergar a los migrantes llegados a Ceuta

El Gobierno contempla usar polideportivos para albergar a los migrantes llegados a Ceuta

El PP, convencido de poder acorralar a Marlaska tras la nueva contradicción con Robles

El PP, convencido de poder acorralar a Marlaska tras la nueva contradicción con Robles