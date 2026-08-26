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Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta
Marruecos intensificó su campaña de influencia en EEUU cuatro meses antes de la crisis de Ceuta
El Gobierno congeló el Plan de Seguridad para Ceuta y Melilla tras su giro con Marruecos
Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
El Gobierno consensuará con la ciudad los espacios que albergarán a los migrantes en Ceuta
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señala que los espacios que se habiliten para ubicar a los migrantes que se encuentran en Ceuta se designarán "desde el consenso" y aclara que el listado de instalaciones propuesto por el Gobierno es "modificable y flexible".
En un comunicado, el Ministerio que dirige Ángel Víctor Torres, que actúa como autoridad funcional para la gestión de la crisis humanitaria en Ceuta, indica también que ha mantenido la primera reunión con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.
El ministro ha remarcado que el listado de recursos e instalaciones en Ceuta que recoge el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros es una "propuesta de máximos modificable y flexible".
El Gobierno rehúsa por ahora acudir a la UE para enviar migrantes de Ceuta a otros países: "El Estado tiene músculo para responder"
Pese a las medidas anunciadas por el Gobierno este martes para atajar la crisis migratoria suscitada en Ceuta con la entrada masiva en la ciudad autónoma de más de 70.000 personas a finales del pasado mes de julio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez todavía se reserva alguna de las herramientas previstas en la Unión Europea para los casos en que los Estados miembro se vean desbordados por afluencias semejantes. En concreto, de momento no ha recurrido a la que permite repartir migrantes entre los países que conforman la Unión, una reubicación que se prevé en el Reglamento 2024/1359, de 14 de mayo de 2024, por el que se aborda la situación de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la inmigración y el asilo | Lea la noticia completa de Ángeles Vázquez e Iván Gil
Ceuta recurrirá a la justicia para impedir que sus polideportivos acojan a migrantes
Ceuta activará "todos los mecanismos legales necesarios" para impedir que sus polideportivos sean utilizados para acoger a los migrantes que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva registrada a finales de julio, según han señalado fuentes del Gobierno autonómico este martes. La reacción del Ejecutivo de Juan Jesús Vivas se produce tras conocerse el borrador del real decreto que plantea declarar la situación de interés para la seguridad nacional y que contempla una amplia relación de infraestructuras susceptibles de ser habilitadas para hacer frente a la emergencia migratoria.
Los antidisturbios utilizan gases lacrimógenos contra migrantes en Ceuta
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han tenido que efectuar algunas cargas de gases y han protagonizado acciones disuasorias este martes en la playa del Trampolín, en Ceuta, para dispersar a migrantes que han acudido nuevamente a esta zona. Según han indicado a EFE fuentes policiales, son acciones aisladas con carácter disuasorio, que no revisten gravedad y que no han producido, en principio, heridos.
El Gobierno contempla usar polideportivos para albergar migrantes
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este lunes, con respecto al Real Decreto de recursos e instalaciones, aprobado hoy en el Consejo de Ministros, que el listado de espacios para albergar a las personas migrantes es una "propuesta de máximos modificable y flexible". Se han incluido equipamientos como polideportivos y otros que sólo se utilizarían en caso de situación extrema, algo que no es previsible que se vaya a producir, pero que deben estar recogidos ante una eventualidad no esperable.
Las protestas ciudadanas toman la ciudad de Ceuta por la expulsión de migrantes
Varios centenares de ciudadanos han tomado esta tarde las calles de Ceuta para protestar por la situación en la ciudad y defender la expulsión de la urbe de los migrantes que entraron en la ciudad de manera ilegal. Marruecos, mientras tanto, se mantiene al margen del reconocimiento de los más de 140 muertos y los miles de marroquíes que escaparon del país al abrirse la frontera Marroquí. España intenta acelerar la tramitación de los expedientes de los menores y concentrar a los migrantes en zonas alejadas del centro de la ciudad.
Concentración ante la Delegación de Gobierno de Ceuta: "Invasores, expulsión"
Varias decenas de personas se han congregado este lunes ante la Delegación del Gobierno en Ceuta con gritos "Invasores, expulsión". Es una de las muestras de descontento que se están produciendo entre la población ante la lentitud en la recuperación de la normalidad en la ciudad autónoma tras la irrupción de migrantes masiva de finales de julio.
La Delegación del Gobierno en Ceuta contradice a Robles y asegura que no recibió ninguna advertencia de la avalancha de migrantes
La Delegación del Gobierno de Ceuta ha emitido este martes un comunicado en el que en relación con las declaraciones realizadas por la ministra de Defensa, Margarita Robles, desde el Congreso de los Diputados, en el que niega que recibiese en ningún momento "informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el día 30 de julio". Explica el comunicado: "Lo que sí se transmitió desde esta Institución, desde finales del mes de julio, fueron los datos diarios sobre el aumento de entradas por vía marítima, comunicados a través de los canales correspondientes. Sin embargo, ninguno de esos reportes permitía prever que fuera a producirse lo ocurrido el día 30, tal y como también ha reiterado hoy el ministro del Interior". La Delegación del Gobierno de Ceuta insiste en que no tiene competencias en relación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo que dispone de sus propios canales de comunicación y reporte, ajenos a esta institución, por lo que no recibió ninguna información sobre posibles entradas masivas de inmigrantes en la ciudad autónoma.
La Policía disuelve con gases lacrimógenos el reparto de alimentos en Ceuta y acordona la zona
La Policía Nacional ha disuelto de forma violenta el reparto de alimentos que cada día se lleva a cabo en la playa de El Trampolín de Ceuta. Los antidisturbios han lanzado gases lacrimógenos cuando se reunía allí más gente de lo habitual y donde la tensión era más notable. Unos 70 antidisturbios han acordonado la zona, impidiendo de forma abrupta que continuara el reparto. La tensión se sigue viviendo en las calles de la ciudad autónoma, donde miles de migrantes pululan sin rumbo al mismo tiempo que acaba de terminar una manifestación de protesta.
En estudio priorizar el traslado de Ceuta a niñas migrantes frente a niños por su vulnerabilidad
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Save the Children han avalado priorizar el traslado de niñas migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de julio frente a niños, por su vulnerabilidad. Las organizaciones han apoyado que se priorice la derivación de las niñas frente a los niños al considerar que la especial vulnerabilidad y los riesgos específicos que sufren en la frontera justifican este criterio de selección operativa. Así lo han puesto de manifiesto sobre la propuesta del Ministerio de Juventud de Infancia de derivar 500 niñas de la ciudad autónoma a la Península. Por su parte, UNICEF España ha pedido que se pongan recursos para garantizar que las necesidades de todos los niños se va a estudiar de forma individual.
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