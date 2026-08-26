ANC y Òmnium llaman a llenar el Camp Nou de esteladas contra la actuación policial en Elche

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural han hecho un llamamiento a llenar este jueves el Camp Nou de esteladas en protesta por la actuación de la Policía Nacional en Elche contra un aficionado azulgrana que exhibía una bandera independentista. La ANC repartirá 10.000 esteladas en el exterior del estadio antes del partido entre el Barça y el Athletic Club como símbolo de protesta y "resistencia".

El episodio ocurrido en Elche ha desatado una oleada de críticas después de que varios partidos y el propio Barça consideraran "desproporcionado" el uso de la fuerza por parte de los agentes. Junts y ERC han denunciado "catalanofobia", mientras que el club azulgrana condenó los hechos con contundencia en un comunicado difundido el lunes. El Govern también los repudió y el Gobierno central puso en duda la proporcionalidad de las cargas, negó haber dado orden de confiscar esteladas y confirmó la apertura de una investigación.

Ambas entidades, con el respaldo de los partidos independentistas, también critican que se quiera rendir homenaje a los jugadores azulgranas campeones del mundo con la selección española. Òmnium defiende que las esteladas son un "símbolo" y que llevarlas es un "derecho". "Llevemos esteladas y denunciemos la impunidad contra la catalanofobia", sostiene la entidad presidida por Xavier Antich. Oriol Junqueras, presidente de ERC, ha invitado a la sociedad a unirse al acto: "Frente a un abuso de poder, la mejor respuesta es la movilización cívica y democrática", ha escrito en X.

"¡Ningún homenaje a la selección de los opresores! Contra su catalanofobia, demostremos más que nunca nuestra fuerza. La policía española y colonizadora apalea a menores independentistas y requisa esteladas, mientras escuchamos cánticos de ‘Puta Catalunya’ en los estadios", denuncia la Assemblea. La entidad ha convocado a sus simpatizantes a las 20.15 horas en los jardines Josep Munté, desde donde se desplazarán hasta el acceso 15 del estadio para repartir las esteladas.

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La Policía Nacional ha abierto una investigación interna por la actuación de sus agentes durante el partido Elche-Barça. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que se ha actuado ante la posibilidad de que se produjera un "uso desproporcionado de la fuerza". En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a varios agentes golpeando con porras a un joven que llevaba una estelada en el estadio del Elche.