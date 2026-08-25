Junts y los Comuns piden la comparecencia de Parlon por no enviar un ES-Alert ante las lluvias en Tarragona

Junts, el principal partido de la oposición al Govern de Salvador Illa, y los Comuns, uno de sus socios de investidura, han pedido la comparecencia de la consellera de Interior, Núria Parlon, y de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany i Virgili, para que expliquen por qué no se envió un aviso ES-Alert a la población de varias comarcas de Tarragona ante los intensos episodios de lluvia registrados el pasado sábado y el lunes.

Ambas formaciones quieren que las dos responsables detallen, en la comisión de Interior del Parlament, cómo se gestionaron ambos episodios, qué información manejaban en cada momento y qué criterios llevaron a descartar el envío de la alerta a los teléfonos móviles de la población del Tarragonès, el Baix Penedès y el Baix Camp durante ambas jornadas.

"El problema no es solo el mal tiempo, es sobre todo el mal Govern", ha escrito la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, en una publicación en X, en la que ha acusado a Illa de haber "desaparecido" durante las tormentas. Los Comuns, además de solicitar las comparecencias, han registrado una batería de preguntas al Executiu para que dé explicaciones sobre todo el procedimiento y las actuaciones que se llevaron a cabo en cada uno de los episodios.

El PP también ha criticado la gestión del Govern ante estos episodios, aunque, por el momento, no ha solicitado ninguna comparecencia. "Esperando una nueva excusa barata de Illa y su gobierno sobre las alertas de lluvia... ¿De verdad la salvajada de hoy en Tarragona tampoco la podían advertir?", publicó el lunes el líder de los populares en Catalunya, Alejandro Fernández, en X. Lo hizo después de que el fin de semana anterior ya se hubiera generado polémica por la ausencia de un aviso ES-Alert en la misma zona.

Noticias relacionadas

El Govern argumentó entonces que, con la información disponible del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), "no estaba justificado" enviar la alerta. Posteriormente, el Meteocat reconoció que las precipitaciones habían superado las previsiones, aunque recordó que no le corresponde decidir si se activa o no un aviso ES-Alert.