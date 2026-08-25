El Govern prevé abordar con el Gobierno el traspaso de la R1 en una reunión bilateral en octubre

La Generalitat está preparada para que el traspaso de la R1 de Rodalies, la del Maresme, se produzca antes de finales de este año. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha situado en el mes de octubre la reunión de la comisión bilateral con el Gobierno en el que debe aprobarse la transferencia de la línea, la primera que quedará bajo la titularidad de la nueva empresa mixta Rodalies de Catalunya.

"Esperamos que no vaya más allá de este mes de octubre. No puedo acotarle la fecha, pero efectivamente prevemos que en este otoño pueda haber esta reunión para certificar o acordar este traspaso de la R1", ha asegurado la también portavoz tras la primera reunión del Consell Executiu del nuevo curso político.

"Deficiencias" el día del eclipse

Paneque ha dado respuesta también al "colapso" que se produjo en Rodalies el día del eclipse del pasado 12 de agosto pese a que el Govern ha defendido que se había preparado un dispositivo. Como ya hizo entonces el secretario de Mobilitat, Manel Nadal, ha reconocido "algunas deficiencias", como la concentración de personas en estaciones como las de Tarragona y Altafulla o falta de información a los usuarios.

No obstante, ha defendido a Nadal, a quien mantiene la "confianza" pese a que el portavoz de los Comuns, David Cid, ha exigido su cese en una entrevista en ACN. "Es una pieza fundamental y en su secretaría recae gran parte de los objetivos, retos y actuaciones que estamos haciendo en términos de movilidad. Estoy muy satisfecha del trabajo", ha subrayado.

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Paneque también ha sacado pecho de formar parte del "primer Govern que se toma seriamente la mejora del sistema de Rodalies" y ha defendido que el plan de choque puesto en marcha en los últimos meses para mejorar la accesibilidad de las estaciones y la información en tiempo real tiene un grado de cumplimiento "alto" pese a no ser aún el que se desearía. También ha recordado que están por llegar nuevos trenes para mejorar el material rodante y que continúan las obras para mejorar la infraestructura pese a las incidencias que se derivan.