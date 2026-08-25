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Choque con la oposición

El Govern se acoge a "criterios técnicos" para justificar por qué no envió una ES-Alert ante las tormentas en Tarragona

El Executiu prevé una revisión de los episodios para analizar si se incorporan mejoras en los protocolos tras las críticas de los alcaldes de los municipios afectados

Junts y los Comuns piden la comparecencia de Parlon por no enviar un ES-Alert ante las lluvias en Tarragona

El Govern y el Servei Meteorològic se enredan por la ES-Alert que no se envió en Tarragona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, este martes durante la reunión del Consell Executiu

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, este martes durante la reunión del Consell Executiu / Rubén Moreno / Govern

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Sara González

Sara González

Barcelona
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Sucedió el sábado, pero volvió a repetirse el lunes: lluvias torrenciales en varias comarcas de Tarragona que han provocado inundaciones, daños materiales, afectaciones en infraestructuras y una decena de heridos sin que, previamente, se enviara una ES-Alert al móvil de los vecinos afectados. Ante las críticas de algunos de los alcaldes y de partidos de la oposición, el Govern ha alegado "criterios técnicos" para haber desestimado la emisión de este aviso y ha recordado que solo se activa cuando el nivel de peligrosidad del temporal previsto se sitúa en cinco o seis sobre seis. En todo caso, ha admitido que se revisará estos dos episodios para analizar si hay que incorporar mejoras en los protocolos.

"El Govern toma las decisiones únicamente con criterios técnicos que están protocolarizados", ha asegurado la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, horas después de que tanto Junts como los Comuns hayan registrado peticiones de comparecencia tanto de la consellera de Interior, Núria Parlon, como de la directora del Servei Meteorològic de Catalunya. Anticipando las explicaciones que ambas darán, Paneque ha argumentado que se enfrentan a fenómenos locales intensos que requieren de una previsión "más acotada" en el tiempo y que, cuando se desencadenan, hay que valorar si es conveniente o no enviar la ES-Alert.

En el caso de los últimos días, el aviso meteorológico era de nivel cuatro y, según ha relatado, ante las circunstancias posteriores que se dieron, cuando la intensidad fue mayor, se descartó el envío porque se valora si hay tiempo o no de reacción de la ciudadanía o si puede tener efectos adversos lanzarlo en aquel momento. "Por ejemplo, a altas horas de la madrugada, enviar una alerta puede implicar un aumento de movimiento de personas que vayan a buscar el coche al párking", ha justificado. En todo caso, Paneque ha asegurado que en todo episodio de este tipo se revisa posteriormente la gestión para evaluar si hay que incorporar mejoras en la actuación.

Plan de choque

Sin embargo, el Govern defiende que ha gestionado bien estos temporales, que hay más mecanismos de comunicación tanto con los ayuntamientos como con los cuerpos de seguridad y de emergencias y ha subrayado que no hay que lamentar víctimas. También ha hecho hincapié en que las medidas de autoprotección de la población también deben integrarse en el imaginario de la ciudadanía ante unos fenómenos que, con el cambio climático, cada vez son más frecuentes.

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De hecho, el Govern ha retomado el curso político con un informe sobre el impacto negativo que el cambio climático ha tenido en Catalunya este verano, marcado por olas de calor, incendios y aguaceros. Paneque ha explicado que una de las prioridades del mandato será un plan de choque para minimizar el impacto de los temporales mediante la adaptación de estructuras y municipio para estar mejor preparados, una cuestión por la que el Govern ya había abogado anteriormente tras otros capítulos de tormentas de fuerte impacto.

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