El Govern condena el "uso de la violencia" policial a aficionados del Barça que exhibían esteladas en el partido en Elche

El Govern ha condenado este martes el "uso de la violencia" que se aprecia en las imágenes que se hicieron virales tras el partido entre el Barça y el Elche del pasado domingo, en las que se observan cargas policiales contra aficionados azulgranas que exhibían esteladas, algunas de las cuales también fueron requisadas. "Es una condena del Govern y una defensa de la libertad de expresión", ha declarado la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa del primer Consell Executiu del curso politico.

Dos días después del episodio, y después de que Junts, ERC y la CUP, así como el presidente del Parlament, Josep Rull, y el propio Barça, mediante un contundente comunicado, denunciaran lo que consideran un uso desproporcionado de la fuerza y una vulneración de la libertad de expresión, Paneque ha roto el silencio y ha explicado que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, informó el pasado lunes de que la Policía Nacional había abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y de que no se dio "ninguna instrucción ni orden para requisar banderas".

La portavoz ha insistido en que únicamente pueden prohibirse símbolos que supongan una incitación directa al odio o a la violencia, algo que, ha remarcado, no ocurre con las esteladas. Por ello, ha emplazado a la investigación a determinar qué responsabilidades pueden derivarse de los hechos y si algún agente actuó por iniciativa propia, al margen de las instrucciones del cuerpo.

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Varios partidos, como Junts y ERC, han pedido explicaciones mediante preguntas registradas en el Congreso y el Senado y también se ha solicitado, por parte de los republicanos, la comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska.