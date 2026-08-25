Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaMeloniCámaras tráficoViviendaViolación menorTeletrabajoVuelta al coleTarifa Can RutiInsultos CatalánBarcelona modaJoyriding
instagramlinkedin

Partido en Elche

El Gobierno admite que "puede haber" existido un uso desproporcionado de la fuerza policial contra aficionados del Barça que llevaban esteladas

Marlaska asegura que comparecerá todas las veces que se le solicite, pero pide paciencia para conocer las conclusiones de la investigación interna en marcha

El Govern condena el "uso de la violencia" policial a aficionados del Barça que exhibían esteladas en el partido en Elche

Junts y ERC piden explicaciones al Gobierno por la "violencia" policial contra aficionados culés en el Elche-Barça

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. / A. Pérez Meca / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gisela Boada

Gisela Boada

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que comparecerá en el Congreso o en el Senado todas las veces que se le solicite para dar explicaciones sobre la actuación de algunos agentes de la Policía Nacional contra aficionados del Barça que exhibían esteladas el pasado domingo durante el partido ante el Elche. La polémica, que se arrastra desde el lunes, ha provocado un comunicado del club azulgrana denunciando un uso "desproporcionado" de la fuerza, además de las condenas del Govern, Junts, ERC, la CUP y del presidente del Parlament, Josep Rull. Los republicanos han pedido explícitamente la comparecencia de Marlaska.

En declaraciones a los medios, el titular de Interior ha admitido que "puede haber" existido un uso desproporcionado de la fuerza policial, aunque ha pedido esperar a las conclusiones de la investigación interna abierta de oficio. "Las conclusiones finales corresponden a quien deba resolver", ha señalado.

"La propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y en que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional, legal y escrupulosamente respetuosa con los derechos humanos", ha defendido Marlaska. El ministro ha advertido además de que "cualquier actuación que se desvíe, aunque sea mínimamente, de esas obligaciones" tendrá "una respuesta inmediata, como procede en un Estado de derecho".

Noticias relacionadas

Marlaska ha precisado que la investigación abierta por la Policía Nacional se tramita de oficio y que podrá coexistir con cualquier denuncia que presenten las personas afectadas. Pese a admitir la posibilidad de una actuación desproporcionada, ha cerrado filas con el cuerpo al subrayar que se trata de una Policía "absolutamente profesional" y que es la primera interesada en esclarecer cualquier conducta que pueda haberse apartado de los principios de proporcionalidad y legalidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cristina Garmendia, exministra con Zapatero: 'No debería ofrecerse altas responsabilidades a personas que sólo han hecho política
  2. La Audiencia Nacional avala la investigación del caso Zapatero y descarta una 'intencionalidad espuria': 'No ha existido ninguna infracción
  3. El Gobierno reconoce que al menos 2.200 migrantes en Ceuta siguen en la calle y anuncia la apertura de más centros
  4. La presidenta del Poder Judicial anuncia su intención de reunirse con Vivas 'a la mayor brevedad posible
  5. El PP acusará al Gobierno de no haber impedido adrede la crisis de Ceuta durante las comparecencias de los ministros
  6. El Gobierno congeló el Plan de Seguridad para Ceuta y Melilla tras su giro con Marruecos
  7. David Sánchez pide eliminar de su sentencia cómo se creó su plaza en la Diputación pacense
  8. Junts y ERC piden explicaciones al Gobierno por la 'violencia' policial contra aficionados culés en el Elche-Barça

El Gobierno admite que "puede haber" existido un uso desproporcionado de la fuerza policial contra aficionados del Barça que llevaban esteladas

El Gobierno admite que "puede haber" existido un uso desproporcionado de la fuerza policial contra aficionados del Barça que llevaban esteladas

Choque entre Defensa e Interior por Ceuta: Robles asegura que el CNI alertó y Marlaska niega que hubiera "ningún informe"

Choque entre Defensa e Interior por Ceuta: Robles asegura que el CNI alertó y Marlaska niega que hubiera "ningún informe"

El comentario de Jon Iñarritu al irse la luz en el Congreso: "Espero que no haya sido un ataque híbrido"

El comentario de Jon Iñarritu al irse la luz en el Congreso: "Espero que no haya sido un ataque híbrido"

El Gobierno adapta las leyes para agilizar las expulsiones en Ceuta

El Gobierno mantendrá hasta fin de año la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta

El Gobierno mantendrá hasta fin de año la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta

Directo | Sánchez explicará en el Congreso la actuación del Gobierno en Ceuta

Directo | Sánchez explicará en el Congreso la actuación del Gobierno en Ceuta

El Govern prevé abordar con el Gobierno el traspaso de la R1 en una reunión bilateral en octubre

El Govern prevé abordar con el Gobierno el traspaso de la R1 en una reunión bilateral en octubre

El Govern se acoge a "criterios técnicos" para justificar por qué no envió una ES-Alert ante las tormentas en Tarragona