Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta

El Gobierno declara la 'situación de interés para la seguridad nacional' por Ceuta y Torres asumirá el mando único

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarará este martes la 'situación de interés para la seguridad nacional' por la crisis derivada de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes a Ceuta desde la frontera con Marruecos.

Lo hará después de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional para abordar la crisis de Ceuta convocada 26 días después de la entrada de inmigrantes a finales del pasado mes de julio y a la que asistirán, además del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, un total de 17 ministros, entre ellos los responsables de las tres Vicepresidencias del Gobierno.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció la declaración de esta situación que en la práctica supone el máximo nivel de gravedad en materia de protección civil y confirmó que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, asumirá el mando único, tal y como venía reclamando Vivas.