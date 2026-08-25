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Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta
Marruecos intensificó su campaña de influencia en EEUU cuatro meses antes de la crisis de Ceuta
El Gobierno congeló el Plan de Seguridad para Ceuta y Melilla tras su giro con Marruecos
Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
Mariano Alonso Freire
Feijóo exprime la "tardanza" de Sánchez en expulsar a los migrantes y Ceuta y abona el "riesgo sanitario"
La crisis en Ceuta desatada este verano condiciona enormemente el arranque del curso político en general y la estrategia para el mismo del Partido Popular (PP) muy en particular. Alberto Núñez Feijóo presidió este lunes la primera reunión después de las vacaciones del Comité de Dirección de su formación y les dejó claro a los suyos una ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez que se concreta en tres frentes: devolver a todos los inmigrantes que llegaron irregularmente a la ciudad autónoma en los últimos días de julio, lo que incluye a los menores; denunciar una situación de claro riesgo sanitario para la población ceutí y por último, pero no menos importante, poner en duda incluso las verdaderas intenciones del Ejecutivo de PSOE y Sumar en una crisis que tiene una clara dimensión migratoria pero que es también un conflicto diplomático de primer nivel con Marruecos.
Iván Gil
El Gobierno recurre al CNI para agilizar la repatriación de los migrantes en Ceuta
El Gobierno apuesta a la creación de un mando único la solución de la crisis migratoria en Ceuta. Una exigencia que realizó el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el pasado 29 julio. La víspera de la entrada masiva de migrantes y ante la constatación de unos servicios de acogida ya por entonces “desbordados” tras cifrarse en 1.500 las entradas en los días previos. La aprobación del decreto correspondiente con la declaración en Ceuta de situación de interés para la seguridad nacional se producirá este martes en el Consejo de Ministros, 27 días después de la alerta lanzada por Vivas.
Medidas de choque para Ceuta
Cuerpo también anunció este lunes un plan de "medidas de choque" ante la situación en Ceuta provocada por la entrada masiva de migrantes de hace unas semanas, que pasarán por reforzar la seguridad, gestionar los retornos y "revitalizar" la economía de la ciudad autónoma.
La intención de Moncloa es mantener una serie de reuniones esta semana con los agentes sociales, con las asociaciones, los sectores más relevantes y con el Gobierno de Ceuta para "aterrizar de manera inmediata" las medidas de choque, con el objetivo de que "puedan ser presentadas y aprobadas cuanto antes".
El Gobierno declara la 'situación de interés para la seguridad nacional' por Ceuta y Torres asumirá el mando único
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarará este martes la 'situación de interés para la seguridad nacional' por la crisis derivada de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes a Ceuta desde la frontera con Marruecos.
Lo hará después de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional para abordar la crisis de Ceuta convocada 26 días después de la entrada de inmigrantes a finales del pasado mes de julio y a la que asistirán, además del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, un total de 17 ministros, entre ellos los responsables de las tres Vicepresidencias del Gobierno.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció la declaración de esta situación que en la práctica supone el máximo nivel de gravedad en materia de protección civil y confirmó que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, asumirá el mando único, tal y como venía reclamando Vivas.
May Mariño
El empresariado ceutí pide al Gobierno subvención para seguridad privada
Lo consideran como una medida "nueva" entre las clásicas actuaciones que se incluyen un plan de choque ante una crisis. Y estiman que dará "alivio" no solo a las empresa sino al tejido económico en su conjunto y a la sociedad ceutí. Los representantes del empresario de la ciudad autónoma de Ceuta que se reunirán este martes con el vicepresidente Carlos Cuerpo le presentarán una batería de medidas para ayudar a la paliar la situación del enclave español en el norte de África entre las que estará la petición de "subvenciones, ayudas, para seguridad privada". Más información, aquí.
Ceuta tendrá dos jueces de guardia y reforzará el juzgado de violencia contra la mujer
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado que, hasta que la situación se normalice tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta, los juzgados de la ciudad autónoma contarán siempre con dos jueces de guardia y se convocará un refuerzo para la plaza con competencias en violencia sobre la mujer. Las medidas se han concretado después de la carta remitida este lunes por el secretario de Estado de Justicia al secretario general del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de los contactos mantenidos durante la jornada con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río; la presidenta en funciones, Beatriz Pérez Heredia, y el presidente electo del Tribunal de Instancia de Ceuta, Rubén Salinas.
Refuerzo judicial para Ceuta
El Consejo General del Poder Judicial ha anunciado que este martes la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) establecerá "un calendario para que, hasta que la situación se normalice, siempre haya dos jueces de guardia en el partido judicial". Además, ofertará "una comisión de servicio para reforzar la plaza número 4 de esa sección, con competencia en materia de violencia sobre la mujer. La convocatoria supone la apertura de un plazo para que los jueces interesados soliciten ser nombrados en comisión de servicio como refuerzo", dice el comunicado.
El colectivo de enfermería denuncia una situación al borde del colapso
En un comunicado, el Colegio de Enfermería de Ceuta advierte de que el colectivo enfermero hace frente a más de 200 asistencias diarias en Ceuta con picos de más de 1.600 intervenciones y ratios "inasumibles" de entre 14 y 16 pacientes por cada profesional, lo que provoca consultas desbordadas y turnos de trabajo que exceden hasta en cuatro horas la jornada prevista.
Expertos en salud pública rechazan el confinamiento preventivo de migrantes en Ceuta
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) considera que no hay razones que justifiquen un confinamiento preventivo de los migrantes que permanecen en Ceuta por el mero hecho de pertenecer a este colectivo y recuerdan que las medidas de aislamiento deben estudiarse de forma individual y en función de cada patología. Esta sociedad médica ha emitido un comunicado después de que el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, haya insistido este lunes en la necesidad de que se ponga sobre la mesa la posibilidad de confinar a los migrantes con enfermedades contagiosas en Ceuta, una propuesta lanzada por Alberto Núñez Feijóo este fin de semana.
España solicita a Bruselas financiación de emergencia ante la crisis migratoria en Ceuta
El Gobierno de España ha solicitado formalmente a la Comisión Europea (CE) financiación de asistencia de emergencia para hacer frente a la crisis migratoria en Ceuta tras la entrada a finales de julio de más de 80.000 migrantes desde Marruecos, según confirmó a EFE un portavoz comunitario. "La Comisión ha mantenido un estrecho contacto con España antes de recibir esta solicitud formal. Y ahora trabajaremos para llevar a cabo una evaluación y tomar una decisión con celeridad", dijo el portavoz.
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