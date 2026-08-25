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Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta

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Ceuta inicia el entierro de los migrantes trasladados a la morgue provisional

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Laura Rincón / EFE / Vídeo: EFE

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Eduardo López Alonso

Eduardo López Alonso

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Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

Mapa y gráfico que muestra la barrera neumática que se instala en la frontera de Ceuta con Marruecos
Mapa que ilustra la barrera neumática en la frontera de Ceuta con Marruecos.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

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