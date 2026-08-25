Reconocimiento de la Generalitat
El biólogo Josep Canadell recibe el Premio Ramon Margalef por sus investigaciones sobre el cambio climático
El jurado destaca que se trata de uno de los científicos "más influyentes del mundo" y la utilidad de sus trabajos para tomar decisiones
La Generalitat ha decidido conceder el Premio Ramon Margalef al biólogo Josep Canadell (Sabadell, 1961). Así lo ha anunciado tras la primera reunión del Consell Executiu del curso político. La institución, que otorga este galardón cada año, ha premiado al científico catalán-australiano por su trabajo pionero sobre cómo la naturaleza absorbe y almacena el carbono, especialmente a través de los bosques, los océanos y el suelo, y cómo estos procesos se ven afectados por el cambio climático, las perturbaciones ambientales y los cambios en los usos del territorio.
Canadell es investigador jefe del Centro de Ciencias del Clima de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO), ubicado en Australia, y director ejecutivo del Global Carbon Project, una red mundial de científicos que estudia los efectos de los gases invernadero y cómo gestionar el cambio climático. Es también miembro del World Climate Research Program, e investigador principal del Australian Climate Systems Hub del National Environmental Science Program.
El jurado del premio ha destacado la "gran capacidad" del biólogo para impulsar y coordinar equipos de investigación de todo el mundo y el desarrollo de nuevas maneras de estudiar y analizar los datos sobre el cambio climático a partir de ese trabajo conjunto, algo que genera conocimiento científico "muy útil" para los responsables políticos. También subraya que se trata de investigaciones que contribuyen a entender mejor cómo la naturaleza influye en el clima y que aportan herramientas para diseñar medidas para reducir los efectos del cambio climático.
Conectar ciencia y política
Entre los motivos de la Generalitat para concederle el premio también destacan el hecho de que Canadell está considerado uno de los investigadores sobre el clima "más influyentes del mundo", por lo que ha recibido distintas distinciones. Además de su labor científica, participa con departamentos gubernamentales y negociaciones políticas internacionales, así como con el sector de la industria, con la finalidad de conectar la ciencia con la política y la ciudadanía. Es también autor de trabajos de investigación, libros y artículos en revistas científicas de todo el mundo.
Desde el Govern aseguran que el premio a Canadell conecta con su agenda, en la que hacer frente el cambio climático es uno de los asuntos que considera prioritarios. Sobre ello hablarán los consellers en el encuentro que mantendrán a partir del próximo viernes en el Montestir de les Avellanes, en Os de Balaguer, para inaugurar el nuevo curso político.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cristina Garmendia, exministra con Zapatero: 'No debería ofrecerse altas responsabilidades a personas que sólo han hecho política
- La Audiencia Nacional avala la investigación del caso Zapatero y descarta una 'intencionalidad espuria': 'No ha existido ninguna infracción
- El Gobierno reconoce que al menos 2.200 migrantes en Ceuta siguen en la calle y anuncia la apertura de más centros
- La presidenta del Poder Judicial anuncia su intención de reunirse con Vivas 'a la mayor brevedad posible
- El PP acusará al Gobierno de no haber impedido adrede la crisis de Ceuta durante las comparecencias de los ministros
- El Gobierno congeló el Plan de Seguridad para Ceuta y Melilla tras su giro con Marruecos
- David Sánchez pide eliminar de su sentencia cómo se creó su plaza en la Diputación pacense
- Junts y ERC piden explicaciones al Gobierno por la 'violencia' policial contra aficionados culés en el Elche-Barça