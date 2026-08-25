El biólogo Josep Canadell recibe el Premio Ramon Margalef por sus investigaciones sobre el cambio climático

La Generalitat ha decidido conceder el Premio Ramon Margalef al biólogo Josep Canadell (Sabadell, 1961). Así lo ha anunciado tras la primera reunión del Consell Executiu del curso político. La institución, que otorga este galardón cada año, ha premiado al científico catalán-australiano por su trabajo pionero sobre cómo la naturaleza absorbe y almacena el carbono, especialmente a través de los bosques, los océanos y el suelo, y cómo estos procesos se ven afectados por el cambio climático, las perturbaciones ambientales y los cambios en los usos del territorio.

Canadell es investigador jefe del Centro de Ciencias del Clima de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO), ubicado en Australia, y director ejecutivo del Global Carbon Project, una red mundial de científicos que estudia los efectos de los gases invernadero y cómo gestionar el cambio climático. Es también miembro del World Climate Research Program, e investigador principal del Australian Climate Systems Hub del National Environmental Science Program.

El jurado del premio ha destacado la "gran capacidad" del biólogo para impulsar y coordinar equipos de investigación de todo el mundo y el desarrollo de nuevas maneras de estudiar y analizar los datos sobre el cambio climático a partir de ese trabajo conjunto, algo que genera conocimiento científico "muy útil" para los responsables políticos. También subraya que se trata de investigaciones que contribuyen a entender mejor cómo la naturaleza influye en el clima y que aportan herramientas para diseñar medidas para reducir los efectos del cambio climático.

Conectar ciencia y política

Entre los motivos de la Generalitat para concederle el premio también destacan el hecho de que Canadell está considerado uno de los investigadores sobre el clima "más influyentes del mundo", por lo que ha recibido distintas distinciones. Además de su labor científica, participa con departamentos gubernamentales y negociaciones políticas internacionales, así como con el sector de la industria, con la finalidad de conectar la ciencia con la política y la ciudadanía. Es también autor de trabajos de investigación, libros y artículos en revistas científicas de todo el mundo.

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Desde el Govern aseguran que el premio a Canadell conecta con su agenda, en la que hacer frente el cambio climático es uno de los asuntos que considera prioritarios. Sobre ello hablarán los consellers en el encuentro que mantendrán a partir del próximo viernes en el Montestir de les Avellanes, en Os de Balaguer, para inaugurar el nuevo curso político.