Crisis migratoria
Vuelven a desalojar a más de mil migrantes de la playa de El Trampolín en Ceuta
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EFE
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han vuelto a desplegarse a primera hora de este viernes en la playa del Trampolín para desalojar a los más de mil migrantes que se encontraban nuevamente concentrados en esa zona tras haber sido desalojados este jueves.
Por ahora no se ha comunicado oficialmente el destino de las personas que permanecen este viernes en El Trampolín ni si serán trasladadas a alguno de los dos recursos temporales de acogida que comenzaron a funcionar este jueves, en Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar.
El Gobierno central y la Ciudad Autónoma de Ceuta continúan trabajando en la ampliación de la capacidad de acogida con la preparación y acondicionamiento de otros tres emplazamientos: el campo de fútbol de Montesa número 3, la explanada de la antigua fábrica de guano y las instalaciones de la Hípica.
Estos espacios forman parte del dispositivo diseñado para hacer frente a la situación generada tras la entrada masiva de migrantes registrada los pasados 30 y 31 de julio.
Fuentes policiales apuntan que buena parte de las personas que este viernes han vuelto a concentrarse en El Trampolín podrían proceder de grupos de migrantes que se encontraban desperdigados por distintos puntos de la ciudad.
Según estas fuentes, algunos habrían interpretado que permanecer en la playa puede constituir un paso previo para acceder posteriormente a alguno de los recursos temporales de acogida habilitados por las administraciones.
La situación evidencia las dificultades para mantener desalojado el asentamiento después de que ayer más de 1.200 migrantes fueran trasladados desde El Trampolín hacia Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar, ya que horas después decenas de ellos regresaron a la playa, aparentemente para recuperar pertenencias, lo que obligó a paralizar temporalmente los trabajos de limpieza por falta de presencia policial que garantizase la seguridad de los operarios.
La Ciudad Autónoma mantiene ahora desplegado un importante dispositivo de limpieza con el propósito de recuperar completamente el espacio litoral y devolverlo a las condiciones previas a la instalación del asentamiento.
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