Junqueras considera que Catalunya no está preparada para tener "muchos más habitantes"

El reto demográfico, así como el auge de Aliança Catalana con su discurso en contra de la inmigración, se han convertido en uno de los principales ejes que han abordado los dirigentes políticos que están desfilando estos días por la Universitat Catalana d'Estiu. Este viernes ha sido el líder de ERC, Oriol Junqueras, el que ha reconocido sin tapujos que considera que "no se dan las circunstancias adecuadas" para que Catalunya "tenga muchos más habitantes" dadas las limitaciones que ya sufre la población actual, una afirmación que ha hecho acompañada de la defensa de una identidad catalana inclusiva y no excluyente y de una "política útil" para poner pie en pared a los discursos que predican "odio y amenazas".

El presidente de los republicanos ha advertido de que debe ser prioritario mejorar asuntos como la vivienda, acabar con la catástrofe ferroviaria", el "colapso" de las infraestructuras, "salvar" el modelo educativo catalán, robustecer el sistema sanitario o la política industrial. Esa, ha insistido, debe ser la agenda de los partidos que en estos momentos aspiran a que Catalunya tenga "todas las competencias", también la de inmigración. Junts ya ha reiterado que en las próximas semanas está dispuesta a volver a presentar en el Congreso su petición para que la Generalitat asuma esta prerrogativa. "Cuantas más competencias mejor", ha respondido Junqueras dando a entender que el apoyo de ERC está garantizado.

Críticas a la gestión en Ceuta

Junqueras ha sido crítico con la gestión que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez con la situación de las miles de personas migradas que continúan en Ceuta. "Ante un drama humano, lo más urgente es que este drama se frene", ha advertido, además de lamentar que parezca "irrelevante" que mueran personas y centenares estén "abandonas" mientras hay partidos políticos que "prefieren tirarse los platos por la cabeza" en lugar de abordar la "catástrofe" humana. "Es un escándalo", ha espetado.

Para el dirigente, el Gobierno debe "controlar" la frontera y, al mismo tiempo, proteger a las personas que intentan entrar en territorio español, especialmente los menores. "El primer paso es que el Gobierno controle sus fronteras e impida que mueran docenas de personas", ha afirmado, además de preguntarse por qué no se han puesto antes "boyas" para impedir muertes. A su juicio, el ejecutivo socialista "gestiona mal muchas cosas, también Ceuta", aunque ha dejado caer que el PP, cuando ha gobernado, "lo ha gestionado todo peor".

Rechazo a Aliança Catalana

En todo caso, y en la misma línea en la que se han manifestado en los últimos días tanto el presidente del Parlament, Josep Rull, como el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha rechazado cualquier cooperación del independentismo con formaciones de extrema derecha como la de Sílvia Orriols. "No se puede hacer nada bueno ni serio con cualquier grupo que predique el odio contra su país", ha subrayado el líder republicano, que ha rematado que el odio es "incompatible" con la posibilidad de "construir un futuro compartido" como la independencia de Catalunya.

La apuesta, ha desgranado, debe ser por una identidad catalana de carácter inclusivo que no actúe como "frontera, obstáculo o límite" y que sea sinónimo de "igualdad", una identidad que, ha insistido, debe construirse alrededor de la lengua y la cultura catalana y de una economía que suponga "prosperidad para todos" y servicios públicos robustos. "Así es como se construyen mayorías", ha sostenido.

De hecho, durante su conferencia centrada en la Guerra de Sucesión y los Decretos de Nueva Planta, ha defendido que una de las lecciones que deben extraerse de la historia de Catalunya es que hay que saber "construir mayorías" y "minimizar la oposición" para lograr objetivos como la independencia y generar las condiciones materiales para que "las cosas pasen", algo que ha reconocido que no se ha logrado en diversas ocasiones, incluida la del 'procés'. "No lo conseguimos ni en 2017 ni antes, la desproporción es muy grande", ha asegurado ante los partidos y los Estados contrarios a ese propósito.

Noticias relacionadas

Liderazgos "buenos"

Junqueras ha respondido también a las palabras del expresident Quim Torra, que este jueves en la UCE defendió que era necesario cambiar los líderes del independentismo para que sean "creíbles". El presidente de los republicanos ha replicado que lo que se necesitan son "liderazgos buenos, sean nuevos o viejos", y ha enmarcado las declaraciones en el "debate interno" de Junts. "Si Quim Torra quiere sustituir al president Puigdemont, lo tendrá que hacer en un congreso de Junts", ha espetado.