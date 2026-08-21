Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta

Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Más de un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

Mapa que ilustra la barrera neumática en la frontera de Ceuta con Marruecos.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

La Fiscal de Sala de Menores rechaza la propuesta del PP de retornar a los menores de Ceuta: "No tiene sentido" La Fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, ha asegurado que la propuesta del Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijóo, de devolver a los menores migrantes llegados a Ceuta "no tiene sentido" y ha destacado la obligación legal de "valorar" previamente y "a título personal" el "interés superior del menor". En este sentido, ha negado la posibilidad de retornar "directamente" y de forma "instantánea, directa y exclusiva" a los niños no acompañados que arribaron a la ciudad autónoma el pasado 30 de julio sin antes "conocer sus circunstancias", según ha explicado en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser.

Dos diputados del PSOE ceutí insisten en sus críticas al Gobierno nacional por no "dar la cara" Los diputados del PSOE en la Asamblea de Ceuta Sebastián Guerrero y Melchor León han elevado este jueves sus críticas al Gobierno central por la gestión de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad desde el pasado 30 de julio y han reclamado al Ejecutivo que "dé la cara" y active todas las medidas necesarias para hacer frente a la situación. "Estamos cansados de que algunos estén cuidando sus relatos y de un Gobierno, que es de mi propio partido, que no ha dado la cara", ha afirmado León durante una rueda de prensa en la que ambos parlamentarios han escenificado su distanciamiento de la línea oficial del PSOE y han defendido que su prioridad debe ser la "defensa de Ceuta".

Cruz Roja vuelve a repartir comida en la playa del Trampolín Cruz Roja ha reanudado este miércoles por la tarde el reparto de alimentos en la playa del Trampolín, apenas unas horas después de que se completara el traslado de los más de 1.200 migrantes que pernoctaban en este asentamiento hacia dos nuevos recursos de acogida habilitados en la ciudad. El Gobierno aseguró esta mañana que el objetivo era desalojar la zona costera y dar techo a quienes allí vivían. Sin embargo, la vuelta de la ONG ha provocado que miles de personas, unas 4.000 según fuentes policiales, se dirijan hacia allí. Unas aseguran haber ido solo para recoger la comida, otras han manifestado a esta agencia su intención de quedarse a dormir.

Mas de 150 militares de Canarias se desplazan a Ceuta para reforzar las capacidades del Ejército de Tierra El Ministerio de Defensa ha aprobado que más de un centenar de militares procedentes de Canarias se desplacen a Ceuta para reforzar las capacidades del Ejército de Tierra, como consecuencia de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio. "Más de 150 militares del Mando de Canarias se suman a las capacidades del Ejército de Tierra ya desplegadas en Ceuta", ha señalado este jueves el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Migrantes magrebíes vuelven a la playa del Trampolín de Ceuta Varios centenares de jóvenes magrebíes han vuelto a la playa del Trampolín de Ceuta este jueves horas después de que más de 1.200 personas de distintas nacionalidades de las que entraron de forma masiva en la ciudad autónoma fueran trasladadas desde este arenal a los nuevos recursos temporales de acogida. El operativo de limpieza puesto en marcha en la playa tras el desalojo del asentamiento ha tenido que ser paralizado después del retorno de migrantes. Los servicios de la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda habían comenzado a media mañana los trabajos para retirar los residuos, enseres, cañizos, cartones y otros materiales acumulados durante las últimas semanas de ocupación de la playa. La vuelta de estas personas ha obligado a interrumpir las labores por motivos de seguridad ya que no hay presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el lugar que permita garantizar la integridad de los operarios y el normal desarrollo del dispositivo.

Los fiscales progresistas piden más medios e intérprete en Ceuta: "No necesitamos héroes" La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha pedido más medios en Ceuta, entre ellos un intérprete permanente, triplicar el servicio de guardia y facilitar el desplazamiento voluntario de fiscales del resto de España, porque, recalca, "no necesitamos héroes", sino que el Estado "sostenga a quienes están en primera línea". Hace estas peticiones "ante una situación que desborda la capacidad ordinaria de una Fiscalía con solo ocho fiscales efectivos", tal como señala en un comunicado remitido este jueves.

Lo que dicta la ley sobre la devolución de migrantes ¿Puede España devolver a Marruecos a los menores que permanecen en Ceuta? La ley de extranjería y la directiva europea de retornos establecen los mecanismos para proceder a las repatriaciones. Lo principal es que los menores no pueden ser objeto de una devolución automática. Más información, aquí.

Moreno y Guardiola critican la acogida de menores de Ceuta pero abogan por cumplir la ley Los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de Extremadura, María Guardiola, han asegurado este jueves que sus comunidades respetarán la legalidad de la acogida de menores no acompañados que puedan ser trasladados a la península desde Ceuta, aunque han defendido que la prioridad del Gobierno debería ser la devolución a sus países de origen. Ambos barones del Partido Popular, que gobiernan en sus respectivos territorios gracias a haber logrado pactos con Vox, han afirmado por tanto que respetarán la legalidad vigente en sus territorios, mientras la Junta de Castilla y León -comunidad también gobernada por la mencionada coalición- ha anunciado recurso judicial si se producen perjuicios para esta comunidad con el traslado de menores extranjeros desde Ceuta.

Balance de la jornada | Desalojo de la playa y mecanismos para solventar la crisis migratoria El Gobierno ha decidido reubicar de manera drástica a 1.800 migrantes de la playa de El Trampolín y prevé habilitar nuevos espacios. El desplazamiento a las instalaciones, tras más de dos semanas acampados en el arenal, ha sido voluntario, según el Ministerio de Migraciones, pero las excavadoras han sido una imagen clara de los límites establecidos. Mientras Bruselas espera que todos los migrantes sean devueltos a Marruecos, Rabat no quiere saber nada sobre acoger a subsaharianos. Existen dudas de que la devolución express de menores sea legal. La Audiencia de Cádiz fijó en el pasado una pena de nueve años de inhabilitación a la entonces delegada del Gobierno en Ceuta y la exvicepresidenta de la ciudad por la repatriación de migrantes marroquíes. Cumplir la ley y el retorno forzado parecen incompatibles salvo algún tipo de resquicio legal, como el carácter masivo de la entrada de migrantes.