Caen dos organizaciones de tráfico ilícito de migrantes desde Ceuta hasta la península

La Policía Nacional ha desarticulado, con la detención de cinco personas, sendas organizaciones dedicadas presuntamente al tráfico ilícito de migrantes desde Ceuta hasta la península, que usaban embarcaciones de pequeños tamaño y llegaban a cobrar hasta 9.000 euros por persona.

En una de las actuaciones fueron detenidas cuatro personas, dos en Ceuta y otras dos en La Línea de la Concepción (Cádiz), a quienes se imputan los delitos de organización criminal y favorecimiento de la inmigración irregular, ha informado este viernes la Policía Nacional en un comunicado.

En la segunda investigación fue detenido un hombre como presunto integrante de una organización dedicada igualmente al tráfico ilícito de personas desde Ceuta hasta la península, quien fue enviado a prisión provisional.

Una de las investigaciones detectó la actividad de una organización que operaba entre Ceuta y La Línea de la Concepción y que trasladaba embarcaciones de pequeño calado, desde la costa gaditana hasta la ciudad autónoma para recoger a personas en situación irregular y trasladarlas a la Península.

Las pesquisas se iniciaron tras la localización de una embarcación tipo 'lancha rápida o casco' encallada en un saliente rocoso de la zona costera de Benzú, en Ceuta.

Migrantes desalojados de la playa del Trampolín en Ceuta tras habilitarse un espacio para su acogida este jueves. El Gobierno ha habilitado temporalmente varios espacios para la acogida de 1.800 personas migrantes que se encuentran en situación de calle en la playa del Trampolín y en la zona de Loma Colmenar, en Ceuta, que prevé ampliar progresivamente. EFE/Reduan. sust fotos / Reduan / EFE

La inspección determinó que podría haber sido utilizada recientemente para este tipo de actividad, al presentar signos y daños compatibles con una navegación a alta velocidad, aunque no llegó a transportar migrantes debido a su encallamiento.

Los integrantes de esta organización se valían de intermediarios encargados de captar a personas en situación irregular para trasladarlas desde Ceuta a la península a cambio de una cantidad aproximada de 9.000 euros.

Los migrantes permanecían alojados en domicilios, garajes u otros lugares de espera hasta que eran trasladados al punto de encuentro con la embarcación; en el territorio peninsular, otros integrantes del grupo se encargaban de la recepción y su posterior dispersión.

La organización también contaba con personas encargadas de pilotar las embarcaciones, a las que los responsables abonaban cantidades elevadas de dinero.

En una segunda investigación, los agentes esclarecieron la presunta participación de un hombre en una travesía marítima el pasado 14 de agosto, en la que siete personas fueron trasladadas desde Ceuta hasta la costa peninsular en una embarcación de reducidas dimensiones y sin las condiciones mínimas de seguridad.

Los siete ocupantes fueron interceptados alrededor de las 4 de la madrugada en una zona de playa conocida como El Burgo, en La Línea de la Concepción, después de haber permanecido aproximadamente cinco horas en el mar y haber recorrido cerca de 40 kilómetros desde Ceuta.

56.000 euros por trayecto

Un testigo reveló que el organizador cobraba 8.000 euros por persona por gestionar traslados ilegales desde Ceuta, con lo que obtenía un beneficio estimado de 56.000 euros en un solo trayecto con siete ocupantes.

Los pasajeros, hacinados en una embarcación de cinco metros de eslora y dos de manga, sin medidas de seguridad, quedaron a la deriva en el estrecho de Gibraltar.

Los investigadores constataron igualmente la ausencia de chalecos salvavidas, la carencia de medios adecuados de señalización y salvamento y la presencia de personas con poca o nula capacidad para nadar.

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El detenido fue enviado a prisión provisional por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y se investiga igualmente la posible concurrencia de circunstancias agravantes relacionadas con el ánimo de lucro, la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas y el peligro para su vida, salud o integridad.