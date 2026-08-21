Aragonès reivindica el catalanismo "inclusivo" frente a los "populismos excluyentes"

El expresident Pere Aragonès se ha desplazado este viernes a la Universitat Catalana d'Estiu, en Prada de Conflent, donde ha reivindicado un catalanismo "inclusivo" frente a los "populismos excluyentes", que, a su juicio, "acercan" al independentismo a la "derrota". Durante su intervención en un coloquio sobre la figura de Francesc Macià y el centenario de los 'Fets de Prats de Molló', el exjefe del Govern ha recordado que Macià defendió siempre una "nación firme, pero inclusiva".

"Hay propuestas que intentan importar proyectos de extrema derecha o populismos que se basan en una idea excluyente de nación", ha advertido, contraponiendo estos planteamientos a la concepción del catalanismo que atribuye a Macià. Lo ha hecho después de escuchar la detallada exposición del profesor de la Universitat de Barcelona (UB) Giovanni C. Cattini sobre aquellos acontecimientos y sobre el papel que tuvieron en la trayectoria política del expresident de la Generalitat.

Para Aragonès, una de las principales enseñanzas del legado de Macià es que la liberación nacional y la justicia social deben avanzar "de la mano", tanto por principios como por estrategia. También ha subrayado la necesidad de construir "grandes alianzas de país", capaces de incorporar sensibilidades diversas ante unos objetivos que, por su ambición, requieren una base social amplia. En este sentido, ha reivindicado la capacidad de Macià para tender puentes con otros movimientos y sectores sociales y para adaptar su estrategia a cada momento histórico.

Aragonès también ha puesto el foco en la dimensión exterior del proyecto político de Macià. A su juicio, la lucha por la independencia no podía plantearse únicamente en clave interna, sino que debía incorporar una "mirada internacional", especialmente en una Europa marcada entonces por el periodo de entreguerras. Esa combinación entre alianzas internas y proyección exterior forma parte, según ha defendido, de las lecciones que el independentismo actual puede extraer de aquella etapa.

Sobre la situación del independentismo, Aragonès ha sido claro al reclamar que el país debe "aprender a respetar las derrotas momentáneas" de quienes "han trabajado" y han realizado una "apuesta" que, en un momento determinado, no "culmina con éxito". El expresident ha reivindicado que esos intentos pueden dejar aprendizajes, abrir caminos y resultar útiles posteriormente, aunque no alcancen de inmediato el objetivo perseguido.

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"Macià supo adaptarse al contexto y utilizar, en cada momento, los instrumentos que tenía a su alcance para avanzar hacia la independencia del país", ha señalado. Aragonès ha recordado, además, que la trayectoria de Macià estuvo marcada por la perseverancia, desde la dictadura de Primo de Rivera y los 'Fets de Prats de Molló' hasta el juicio celebrado en París, antes de convertirse en una de las figuras centrales del catalanismo republicano del primer tercio del siglo XX.