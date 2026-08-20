Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempoTerremoto GranadaAmancio OrtegaDaniel SanchoCatalunyaBarcelonaTomoko AkaneBarçaCristina Pardo
instagramlinkedin

Crisis migratoria

El Gobierno habilita espacios temporales de acogida para 1.800 migrantes que duermen en la playa de Ceuta

Con esta medida, se proporciona a estas personas una alternativa de alojamiento y acogida que permita que no tengan que seguir pernoctando en la vía pública o en la propia playa

Varios inmigrantes hacen cola para que les den comida en una playa de Ceuta.

Varios inmigrantes hacen cola para que les den comida en una playa de Ceuta. / Marcos Moreno / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Gobierno ha habilitado temporalmente varios espacios para la acogida de 1.800 personas migrantes que se encuentran en situación de calle en la playa del Trampolín y en la zona de Loma Colmenar, en Ceuta, que prevé ampliar progresivamente.

El traslado a estas instalaciones se está realizando desde primeras hora de este jueves de manera voluntaria en el marco de un dispositivo coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Gobierno de Ceuta, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Las fuentes han informado de la habilitación temporal de los espacios de Loma Margarita y El Embolsamiento, que serán ampliados progresivamente conforme finalicen los trabajos de adecuación de los demás emplazamientos previstos.

El objetivo prioritario de esta actuación es "dar respuesta a la situación de las personas que se encontraban en situación de calle en la zona de la playa del Trampolín y la Loma Colmenar" tras la entrada masiva en la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio.

Con esta medida, se les proporciona una alternativa de alojamiento y acogida que permita que no tengan que seguir pernoctando en la vía pública o en la propia playa.

El Ejecutivo ofrece así la posibilidad de acceder a estos espacios de acogida "en unas condiciones adecuadas y seguras" en el marco de un dispositivo cuyo objetivo es "garantizar que el despliegue de los recursos y el traslado de las personas se realicen de manera ordenada y segura", añaden las fuentes.

Esta actuación forma parte del dispositivo extraordinario puesto en marcha por el Gobierno, en colaboración con entidades del tercer sector, como Engloba o ACCEM, para reforzar la capacidad de acogida en Ceuta y dar una respuesta adecuada a las necesidades derivadas de la situación excepcional que atraviesa la ciudad autónoma.

Noticias relacionadas

Hace unos días la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz no descartó que se ampliasen a 4.000 las nuevas plazas que se podrían habilitar con la instalación de cuatro nuevos dispositivos de atención humanitaria en Ceuta, cuyos trabajos ya han comenzado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Laura Borràs llama a dejar atrás 10 años de 'estancamiento' del independentismo: 'Algunos han hecho de la derrota una identidad
  2. La UDEF detecta que el testaferro de Zapatero realizó 'una operación de cobro de divisas transfronteriza' por un importe de 181.037 euros
  3. La Audiencia Nacional unifica el caso Leire Díez tras recibir la parte de la causa que abrió un juez de Madrid
  4. Feijóo exige la devolución de 'todos' los migrantes y responde a Marruecos: 'La españolidad de Ceuta no es negociable
  5. El exjefe de gabinete de Sánchez que propició la entrada de Leire Díez en la Administración comparece ante el juez para el volcado de su móvil
  6. La UCO vincula al exasesor de Sánchez con maniobras para favorecer el acceso de la trama Sepi de Leire al Fondo para la Inversión Industrial
  7. El Gobierno compagina la acogida de los menores con la agilización de las expulsiones para resolver la crisis de Ceuta
  8. El Gobierno trasladará a 500 niñas migrantes de Ceuta a la península para que sean atendidas por ONG

El Gobierno habilita espacios temporales de acogida para 1.800 migrantes que duermen en la playa de Ceuta

El Gobierno habilita espacios temporales de acogida para 1.800 migrantes que duermen en la playa de Ceuta

Abascal apoya al movimiento en defensa de la Europa "blanca" pese a las tiranteces con sus socios europeos

Abascal apoya al movimiento en defensa de la Europa "blanca" pese a las tiranteces con sus socios europeos

DIRECTO CEUTA | Moreno se reúne este jueves con Vivas en Ceuta

DIRECTO CEUTA | Moreno se reúne este jueves con Vivas en Ceuta

El Govern de Illa da por hecho que se mantendrá el calendario de cierre de Ascó y Vandellòs

El Govern tratará de desactivar la huelga de docentes de inicio de curso anunciando más aulas de acogida

El PP lleva al Supremo el plante de los ministros al Senado por la crisis de Ceuta

Feijóo exige la devolución de "todos" los migrantes y responde a Marruecos: "La españolidad de Ceuta no es negociable"

Feijóo exige la devolución de "todos" los migrantes y responde a Marruecos: "La españolidad de Ceuta no es negociable"

El Gobierno trasladará a 500 niñas migrantes de Ceuta a la península para que sean atendidas por ONG

El Gobierno trasladará a 500 niñas migrantes de Ceuta a la península para que sean atendidas por ONG