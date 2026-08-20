Torra aboga por la renovación de líderes en el independentismo para que sus dirigentes vuelvan a ser "creíbles"

El expresident de la Generalitat Quim Torra ha defendido abiertamente que es necesario que se produzca una renovación de liderazgos en el independentismo si el movimiento pretende ser "creíble" en el futuro. "¿Si tenemos que volver a hacer un proceso de declaración unilateral de independencia, quién es creíble para liderarlo? Los que no fuimos capaces de llegar, no somos los mejores para proponérnoslo", ha asegurado durante una intervención en la Universitat Catalana d'Estiu en Prada de Conflent.

La afirmación no es menor, teniendo en cuenta que Junts, el partido por el que él presidió la Generalitat entre 2018 y 2020 como independiente, continúa estando liderado por Carles Puigdemont y que al frente de ERC continúa Oriol Junqueras. Torra no ha mencionado nombres concretos, pero ha defendido que hay suficiente "talento" en la sociedad catalana como para "no estar condenados siempre a los mismos liderazgos".

La soberanía como problema

Para el expresident, el "auténtico problema" que sufre Catalunya es de falta de soberanía porque no tiene las competencias ni los recursos para poder hacer frente a fenómenos como la inmigración, el cambio climático o para decidir su modelo económico. "Este país vive en colapso", ha sentenciado. Su conclusión es que "hay que priorizar" la independencia "antes" de ponerse a hacer debates para resolver los principales problemas que tiene la ciudadanía.

Para Torra, la defensa del catalán es otro de los asuntos ante los que considera que el Govern "no puede hacer demasiado", aunque quisiera, por la "jaula" que, a su juicio, supone que la Constitución "discrimine" a todas las lenguas que no sean el castellano. Ante las sucesivas sentencias que afectan al modelo de inmersión en la escuela, considera que el ejecutivo catalán solo podrá "atrincherarse" mientras el sistema "se devalúa". Y ante los intentos de que el catalán sea considerado como lengua oficial en la Unión Europea, ha considerado que eso solo sucederá cuando Andorra entre en la unión, porque dispone de un Estado para lograrlo por ley.

En contra de pactar con el Gobierno

Torra también ha sido crítico con el hecho de que Junts y ERC dediquen esfuerzos a alcanzar pactos con el Gobierno. "No creo que se pueda pactar con España", ha sentenciado. A modo de ejemplo, ha pronosticado que el acuerdo de la nueva financiación "se lo cepillarán" por la vía de incrementar el déficit fiscal. Ha argumentado que tampoco a nivel exterior se entiende que los partidos independentistas tejan alianzas en Madrid. "¿De verdad que los partidos independentistas tienen que acabar siendo muleta del Estado del que se quieren separar?", ha preguntado.

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El expresident ha lamentado que los partidos independentistas no tengan en estos momentos una "línea estratégica" para retomar el camino de la independencia de años atrás, algo que impide, ha asegurado, que se pueda avanzar hacia ese objetivo en un momento en que crece "el peligro de disolución nacional". En su opinión, sería una buena iniciativa reactivar el Consell de la República, cuya asamblea de representantes fue disuelta por Puigdemont en 2023.