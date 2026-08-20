El PP pide que la ministra de Igualdad explique en el Congreso los delitos sexuales en Ceuta

El Partido Popular (PP) suma a Ana Redondo, la socialista titular de la cartera de Igualdad, al elenco de ministros cuya comparecencia solicita por la crisis de Ceuta, tanto en el Congreso como en el Senado, donde el primer partido de la oposición acudirá al Tribunal Supremo (TS) ante la incomparecencia en la Cámara Alta de los titulares de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares. En concreto, y según anunció la vicesecretaria popular de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, durante una comparecencia ante los medios de comunicación este jueves en la sede central del partido en la calle Génova, "es esencial que la ministra de Igualdad comparezca ante el Congreso de los Diputados y dé explicaciones sobre la situación que está ocurriendo y sobre si están desarrollando algún trabajo o han puesto en marcha alguna acción para proteger a todas las mujeres que en este momento están en la ciudad de Ceuta", señaló Fúnez.

Unas palabras que se produjeron al día siguiente de que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, en su comparecencia en la ciudad autónoma junto al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, se interrogase sobre los motivos que habían llevado al Ministerio de Infancia y Juventud, liderado por Sira Rego, de Izquierda Unida, a anunciar el traslado a la península de medio millar de niñas, poniendo el foco en que la misma vulnerabilidad ante posibles delitos sexuales afectaría a las mujeres menores ceutíes. "Ayer el presidente Feijóo lo dijo muy claro: qué está pasando en Ceuta para que quieran sacar a esas quinientas niñas, hay algo que no nos están contando", aseguró.

Fúnez explicó así el motivo de esa solicitud de comparecencia: "Creemos que por los datos que hemos venido conociendo a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, del aumento de agresiones sexuales, del aumento de delitos contra la libertad sexual en nuestro país, en este caso en Ceuta, es fundamental que la ministra de Igualdad responda cuáles son los protocolos que está poniendo en marcha con el Ministerio del Interior, si ha contactado con el ministro Marlaska, si se han puesto de trabajar en esta cuestión, porque nos parece absolutamente esencial".

Delitos multiplicados

Para reforzar su argumento, la vicesecretaria popular, que visitó Ceuta recientemente con motivo de la avalancha migratoria de los últimos días de julio, explicó que según un juez de la ciudad autónoma el número de casos que atiende se han multiplicado exponencialmente en estas dos semanas, singularmente los que afectan, remarcó Fúnez, "a la libertad sexual".

Por otra parte, la dirigente conservadora volvió a acusar a la ministra Rego de actuar por su cuenta, negando que los gobiernos autonómicos del PP hubiesen sido informados del traslado de niñas a la península que este miércoles adelantó la Cadena SER. Fúnez acusó a la ministra Rego de "retorcer el lenguaje" e incluso de "general bulos" sobre esta materia. La vicesecretaria del PP recordó al respecto las declaraciones tanto del responsable de Exteriores, Albares, como del Marlaska, en las que aseguraron que todos quienes entraron de manera ilegal a Ceuta volverían a Marruecos. "Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que se cumpla la ley, aquí nadie ha hablado de deportaciones, aquí se está hablando del cumplimiento de la ley, y es el propio Ministerio de Infancia y Juventud el que tiene que aclarar si ellos la están cumpliendo", espetó.

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Como en muchas otras ocasiones vienen haciendo los dirigentes del PP, Fúnez puso el acento en reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que agilice el proceso de filiaciones de los menores inmigrantes, en el que según dijo no se ha avanzado casi en las últimas semanas.